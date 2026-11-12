Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve hakkında 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'dan Türkiye'ye getiriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Sercan Sayal'ın Türkiye'ye iade süreci başlatıldı.

Tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlarından aranan Sayal'ın, 116 ayrı suçtan aranma kaydının bulunduğu belirtildi.

İZMİR'DE ÇOK SAYIDA EYLEMİ ORGANİZE ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yürütülen çalışmalar kapsamında Sercan Sayal'ın İzmir'de 90 kurşunlama, 3 yaralama, 1 kasten öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiğinin tespit edildiği bildirildi. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Sayal'ın Yunanistan'dan Türkiye'ye getirilmesine yönelik işlemler sürüyor.

"KAÇTIĞINIZ YER DEĞİŞİR, HESAP VERECEĞİNİZ YER DEĞİŞMEZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimizin hafızası güçlü, iradesi sarsılmazdır! Milletimizin huzuruna, canına ve malına kastedenler bilsin ki dünyanın hiçbir köşesi kendileri için güvenli bir sığınak değildir! Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşının Yunanistan'dan ülkemize iadesini sağladık. Firarına son verdik, adalete teslim ettik! Yılbaşından bu yana 45 ülkeden, 189'u çete elebaşı ve üyesi olmak üzere 805 firariyi ülkemize getirdik. Suç işleyip kaçmayı kurtuluş sananları saklandıkları inlerden tek tek çıkaracak, adaletin karşısına dikecek, burunlarını sürteceğiz! Bu kararlı mücadelede emeği geçen kahraman polislerimizi ve ilgili birimlerimizi tebrik ediyor, Adalet Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin huzuruna uzanan hiçbir el, devletin erişemeyeceği kadar uzakta değildir!" ifadelerine yer verdi.