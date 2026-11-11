Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nin açılış toplantısında konuştu.

Erdoğan, Zirve dolayısıyla konuk devlet ve hükümet başkanlarını Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, COP31 kapsamında yapılacak istişarelerin ve alınacak kararların tüm ülkeler ve insanlık için hayırlı olmasını diledi.

Konferansa verdiği desteklerden dolayı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, COP31 için geliştirdikleri özgün ortaklık modeli için Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'ye, bir önceki COP başkanlıklarından edindikleri tecrübeleri kendileriyle paylaşan Brezilya ve Azerbaycan'a teşekkür eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak COP Liderler Zirvesi'ne ilk kez ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. COP31'i gerek çalışma ve etkinlik alanları, gerekse kapsam ve içerik bakımından Anadolu'nun zenginliğini yansıtacak şekilde tasarladık. Mavi ve yeşil bölgedeki salonlara tarihimizdeki büyük şahsiyetlerin, kültür mirasımızın eşsiz güzelliklerinin, tabiat varlıklarımızın isimlerini verdik. Barış Adası'ndan Sıfır Atık Köylerine, sergi ve panellerden açık hava etkinliklerine, söyleşilerden film gösterileri, uygulama atölyeleri ve canlı performanslara kadar konferansın en verimli şekilde geçmesi için özel bir gayret gösterdik. Düşük emisyonlu ulaşım, sıfır atık, su ve enerji verimliliği ile karbon dengeleme uygulamalarını bütüncül bir biçimde uygulayarak COP31'in çevreye etkisini en aza indirdik. 'Dünya Ortak Evimiz' temasıyla düzenlediğimiz kısa film yarışmasının ödüllerini de inşallah 14 Kasım'da takdim edeceğiz. Her yönüyle dolu dolu geçmesini ümit ettiğimiz COP31'e emek veren tüm kurumlarımızı, katkı sunan herkesi bugün bir kez daha tebrik ediyorum. Konferansın iklim kriziyle mücadelede yeni bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum. İnşallah sizlerin de destekleriyle bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum."

"İNSANLIK OLARAK EVİMİZİN TEK BİR ÇATISI VARDIR. O DA GÖKYÜZÜDÜR"

Çevre duyarlılığının bütün kadim medeniyetlerin, bütün köklü kültürlerin, bütün dinlerin ortak hassasiyetlerinden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır. O da gökyüzüdür. İnsanlık olarak evimizin tek bir bahçesi vardır. O da yeryüzüdür. Şunu da açık açık söylemek isterim ki bizim başka bir gökyüzümüz, başka bir yeryüzümüz, denizlerimiz, okyanuslarımız, ormanlarımız yoktur. Ancak bugün insanlık aşırı tüketim hırsının da etkisiyle belki de tarihinin en derin varoluş krizlerinden birini yaşıyor. Küresel ısınmadan biyolojik çeşitliliğin yok olmasına, doğal kaynakların ölçüsüz tüketiminden gıda güvenliğinin tehlikeye düşmesine, ekolojik tahribattan ani ve yıkıcı iklim hadiselerine ciddi sorunlarla yüzleşiyoruz. Yanan bir ormanın, kuruyan bir ırmağın, kirlenen bir denizin, kesilen bir ağacın gezegenin tamamının canını yaktığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Akdeniz Havzası'ndan Afrika'ya, Asya'dan Pasifik'in küçük ada devletlerine kadar hiçbir ülke bundan azade değildir."

"ÖRNEK OLMASI AMACIYLA BİR UYGULAMA COP'U OLMASINI HEDEFLEDİK"

Başkan Erdoğan, 31 yıl önce Berlin'de düzenlenen ilk COP toplantısından bu yana önemli bir mesafe katedildiğini belirterek, aldıkları sayısız kararın bugün iklim değişikliğiyle mücadele fikrini tüm insanlığın gündemine dahil ettiğini söyledi.

Fikri zemindeki bu başarının uygulama noktasında aynı neticeyi vermediğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Oysa Paris Anlaşması'nda belirlenen hedeflere ulaşmadığımız her dakika, karşı karşıya olduğumuz risk ve maliyetler artıyor. Önümüzde iki seçenek var. Ya zorluklara bakıp şikayet edeceğiz ya da umuda sarılıp harekete geçeceğiz. Biz karanlığa yumruk sallamak yerine mum yakmayı tercih ettik. Türkiye olarak COP31 Başkanlığını tam da bu anlayışla üstlendik. Konferansın sonraki organizasyonlar için de örnek olması amacıyla bir uygulama COP'u olmasını hedefledik. Bizimle aynı kararlılıkta hareket eden Avustralya, tesis ettiğimiz özgün ortaklığın bu konuda önemli bir fark oluşturacağına inanıyorum. Birbirinden binlerce kilometre uzakta olan iki ülkenin başarılı işbirliği iklim değişikliğiyle mücadeleye yeni bir soluk kazandıracaktır."