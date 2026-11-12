1 milyon kişinin GSS prim borcu siliniyor! 15 maddelik torba yasa bugün Meclis'te

Hem sosyal güvenlik sistemini hem de enerji piyasasını ilgilendiren düzenlemenin TBMM'ye sunulmasının ardından yasama sürecinin başlaması bekleniyor.

15 maddelik torba kanun teklifinde yalnızca GSS borçları yer almıyor. Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen bazı enerji düzenlemelerinin yeniden ele alınması da teklifin önemli başlıkları arasında bulunuyor.

GSS BORÇLARINA YÖNELİK DÜZENLEME GELİYOR Bir süredir üzerinde çalışılan kanun teklifinin en dikkat çekici maddelerinden biri, vatandaşların biriken GSS prim borçlarına ilişkin olacak. Yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemeyle belirli tarihten önceki ödenmemiş prim borçlarının silinmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinin işletilmesi, kapasite artışları ve yer değişikliklerine ilişkin istisnaların temel ilke ve esaslarının doğrudan kanunla belirlenmesi öngörülüyor.

Yüksek Mahkeme, yürütmeye ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) temel ilke ve esaslar belirlenmeden geniş takdir yetkisi verilmesini Anayasa'ya aykırı bulmuştu. Yasal boşluk oluşmaması amacıyla iptal kararının yürürlüğe girmesi için 10 Aralık 2026 tarihine kadar süre tanınmıştı.

10 YILLIK ZAMAN AŞIMI DETAYI: 2017 ÖNCESİ BORÇLAR SİLİNECEK Meclis gündemine taşınması beklenen düzenlemenin sosyal boyutu, herhangi bir kurumsal sağlık güvencesi bulunmayan ve toplumun en alt gelir grubunda yer alan vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Borcu olan milyonları ilgilendiriyor! AK Parti'nin 15 maddelik yasa teklifinde neler var? (Foto: AA)

TEKLİF ÖNCE KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti grup yönetiminin bugün TBMM Başkanlığına sunması beklenen 15 maddelik torba kanun teklifinin ilk olarak TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda ele alınması planlanıyor.

Komisyon görüşmelerinin ardından Genel Kurul gündemine gelmesi beklenen teklifin, AYM'nin tanıdığı 10 Aralık 2026 tarihli süreden önce yasalaşarak Resmî Gazete'de yayımlanması amaçlanıyor.

GSS NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye'de ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan sosyal güvenlik sistemidir.

Sistem; öğrenciler, işsizlik ödeneği alanlar ve gelir düzeyi belirli bir sınırın üzerinde bulunan vatandaşları da kapsayan çeşitli gruplara yönelik hükümler içeriyor.

GSS ZORUNLU MU?

GSS, "kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta" olarak tanımlanıyor. GSS 2012 yılından itibaren tüm vatandaşları sağlık güvencesi altına alacak şekilde zorunlu hale getirildi.

KİMLERİ KAPSIYOR ?

Çalışanlar, SGK'dan gelir veya aylık alan kişiler, işverenler, yabancılar, yabancı öğrenciler, Türk soylular ile vatansız statüsü verilenler, er, erbaş ile askeri okul öğrencileri, işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar 33 grup ile birlikte bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları genel sağlık sigortası kapsamında. Bunların dışında kalan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar da GSS'li sayılıyor.

GSS BORCU NEDEN OLUR?

Çalışmayanların kendi primlerini dışarıdan ödemesi gerekiyor. Ödemediği taktirde her ay sigorta borcu çıkarılır. Gelir testi yaptırılmadığında da her ay 2026 yılı aylık prim tutarı 1.981,80 TL prim hesabına borç yazılır ve bu nedenle de GSS prim borcu birikir. Eğer GSS borcunun tamamı veya bir kısmı zamanında ödenmezse SGK icra veya haciz yoluyla borcu talep edebilir, ayrıca sağlık hizmetlerinden faydalanılamıyor.

GSS NE ZAMAN BAŞLAR?

GSS, başka kapsamda sağlık sosyal güvencesinin bulunmadığı günden itibaren başlar. Örneğin sigortalı bir işte çalışan vatandaş işten ayrıldıktan sonra başka sosyal güvencesi bulunmuyor veya başkasının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmıyor ise otomatik olarak GSS başlatılıyor.

GELİR TESTİ KİMLER İÇİN YAPILIR? NERELERDE GEÇERLİ?

Gelir testi, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların gelirlerine göre prim ödeyip ödeyemeyeceklerini belirleyen bir işlemdir. Gelir testi yaptıranlardan düşük gelirli olanların primleri devlet tarafından karşılanmakta. GSS sadece üniversite ve devlet hastanelerinde geçerli olduğu için özel hastane ve kuruluşlarda genel sağlık sigortasından yararlanılamıyor.

BAŞVURU VE ÖDEME NASIL YAPILIR?

Geliri prim ödeyecek durumda olmayanların gelir testi için ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat etmeleri gerekiyor Gelir testi başvurusu yapan vatandaşlar sonucu e-Devlet üzerinden veya SGK tarafından gönderilen tebligat ile öğrenebilmekte. Genel sağlık sigortası prim borcu bulunan vatandaşlar prim ödemelerini SGK ile anlaşmalı bankaların şubelerinden, ATM'lerinden, internet bankacılık kanalıyla veya e-devlet online tahsilat sisteminden; ÖDEMELER>SGK ÖDEMELER>GSS PRİM>T.C. KİMLİK NO adımlarını izleyerek yapabilir.

GSS ÜCRETİ AYLIK NE KADARDIR?

Gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı brüt asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşların primleri devlet tarafından ödenmekte. Brüt asgari ücretin üçte biri üzerinde geliri bulunanlar aylık brüt asgari ücretin yüzde 3'ü (2026 yılı için 1.981,80 TL) oranında prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilmekte.

BU BORÇLARIN AKIBETİ NE OLACAK?

SGK, GSS borçlarını tahsil imkânları çerçevesinde tahsil etmekte. Bu yıl 10 milyona yakın vatandaşın 100 milyarın üzerinde GSS prim borcu bulunmakta. 2015 yılından bugüne kadar çeşitli yasal düzenlemeler çıkarılarak başvuru şartı aranmaksızın GSS prim borçları SGK tarafından yapılandırıldı.

BUGÜNE KADAR KAÇ KİŞİNİN NE KADAR BORCU SİLİNDİ?

2022 yılında; 2012 yılı ve öncesinden borcu bulunan 2.039.229 genel sağlık sigortalısının toplam 1 milyar 706 milyon TL prim borcu silindi. 2023 yılında; 2013 yılından prim borcu bulunan 1.879.401 genel sağlık sigortalısının 1 milyar 835 milyon TL borcu silindi. 2024 yılında; 2013 yılından prim borcu bulunan 1.784.614 genel sağlık sigortalısının 2 milyar 178 milyon TL borcu silindi.

2025 yılında 1 Ocak 2015 ile 1 Ocak 2016 arasındaki döneme ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile bunlara ait gecikme cezası ve zamları iptal edilmişti. Düzenleme kapsamında 1 milyon 477 bin kişinin toplam 3,2 milyar liralık borcu silinmişti.

2026'DA KAÇ KİŞİNİN NE KADAR BORCU SİLİNECEK?

2026 yılında ise 1 Ocak 2016 ila 1 Ocak 2017 arasındaki döneme ait yaklaşık 1 milyona yakın vatandaşın 4 milyar TL'yi bulan GSS borcu, gecikme cezası ve zammı dahil silinecek. Buna ilişkin yasa teklifi hazırlıkları AK Parti tarafından sürdürülüyor.