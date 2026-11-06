İş yerlerini ve oto galerileri hedef alan yeni nesil suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul, Bursa ve Adana'da gerçekleştirilen baskınlarda, iki farklı suç örgütüne mensup oldukları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sabah'tan Batuhan Altınbaş ve Emir Somer'in haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin 7 Ekim-30 Ekim 2026 tarihleri arasında 7 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi.

7 AYRI SUÇ EYLEMİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin karıştığı belirlenen eylemler şöyle sıralandı:

7 Ekim'de Esenyurt'ta bir iş yerine yönelik silahlı saldırı girişimi,

9 Ekim'de Güngören'de bir iş yerinin kurşunlanması,

9 Ekim'de Güngören'de bir aracın kundaklanması,

19 Ekim'de Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir oto galerinin kurşunlanması,

20 Ekim'de bir vatandaşın suç örgütü adına tehdit edilmesi,

28 Ekim'de örgüt adına yasa dışı silah temin edilmesi,

30 Ekim'de Güngören'de bir iş yerinin ateşe verilerek kundaklanması.

17 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Elde edilen delillerin ardından İstanbul, Bursa ve Adana'da belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, aralarında adli süreçte bulunan 2 çocuğun da yer aldığı toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturma devam ediyor.