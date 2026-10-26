Özgür Özel skandal sokak çağrılarını eleştiren A Haber'i hedef almış ve tehditler savurmuştu. Bu duruma AK Parti'den de peş peşe tepkiler gelmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Özel'in tehditlerine sert tepki gösterdi. Erdoğan, Avrupa'daki hadiselerden cesaret alıp sokak hayali kuranlara Türkiye'nin sokakta bulunmadığını ve sokağa teslim edilmeyeceğini hatırlattı. A Haber'i tehdit eden Özel'e sert mesajlar veren Erdoğan "Daha düne kadar meydanlarda basın kuruluşlarını, gazetecileri, televizyon kanallarını alenen tehdit edenler bize basın özgürlüğü dersi veremezler” dedi.

Türkiye'nin iç ve dış barışına vurgu yaparak açıklamalarına başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, hamdolsun her karışında sulh-u sükunun hakim olduğu bir ülkedir. Türkiye, 86 milyonun birlik ve dirlik içinde, kardeşçe yaşadığı, bölgesinin huzur adası olan bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

A HABER'İ TEHDİT EDEN ÖZEL'E SERT TEPKİ

Avrupa'da meydana gelen olaylar üzerinden Türkiye'de sokak hareketliliği hesabı yapanlara net bir uyarıda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Fakat Avrupa'nın kimi ülkelerinde yaşanan olaylardan cesaret alarak benzer bir teşebbüsün hayalini kuranlar varsa şunu bilsinler ki; Türkiye sokakta bulunmamıştır. Sokağa teslim edilecek bir ülke de değildir." sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

"BİZE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DERSİ VEREMEZLER"

Özgür Özel'ib geçtiğimiz günlerde A Haberi' hedef alarak skandal tehditler savurması üstünden net mesaj veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Basın özgürlüğü bahanesiyle hükümetimize saldıranlar, nümayişle suç bastırmaya çalışmadan önce eğer yapabiliyorlarsa çıksınlar çarpık ve kirli ilişkilerini açıklasınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmişte basını tehdit edenlerin bugün ders vermeye kalkışamayacağını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kimse kusura bakmasın. Daha düne kadar meydanlarda basın kuruluşlarını, gazetecileri, televizyon kanallarını alenen tehdit edenler, bize basın özgürlüğü dersi veremezler. Bizim ne basın özgürlüğüyle ne de eleştirel seslerle bir sorunumuz vardır." ifadelerini aktardı.

"MEDYA ÇEŞİTLİLİĞİNDE DÜNYANIN EN İLERİ ÜLKELERİNDEN BİRİYİZ"

Türkiye'nin çok sesli medya yapısına sahip olduğunu rakamlarla ortaya koyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye medya çeşitliliği açısından dünyanın en ileri ülkelerinden biridir. Avrupa'da televizyon kanalı sayısı itibarıyla ülkemiz ilk sıralarda yer alıyor. Her görüşten yüzlerce televizyon kanalı, binlerce radyo kanalı ülkemizde özgürce yayın yapıyor." sözlerini dile getirdi.

Fikir özgürlüğünün sınırlarının hukuk ve ahlak çerçevesinde korunduğuna dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hakaret, yalan ve dezenformasyon içermediği sürece isteyen istediğini söylüyor, yazıyor, konuşuyor. Biz de bunu Türkiye'nin sosyolojik çeşitliliğinin bir sembolü olarak görüyor, farklı sesleri memnuniyetle karşılıyoruz." şeklinde konuştu.

"ALENGİRLİ İLİŞKİLERLE OPERASYON ÇEKİLMESİNE MÜSAADE EDİLEMEZ"

Karanlık odakların manipülasyonlarına hiçbir şekilde göz yumulmayacağını vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ama dünyanın bütün demokratik ülkeleri gibi Türkiye de alengirli ilişkiler üzerinden kendisine operasyon çekilmesine müsaade etmez, edemez." ifadelerini kullandı.

Siyaset kurumunun asıl vazifesini hatırlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şu temel hakikati tekrar hatırlatmak isterim: Bizler ister iktidarda ister muhalefette olalım, hepimiz ülkeye ve millete hizmet etmekle mükellef insanlarız. Makamlarımız, unvanlarımız, bugün sahip olduğumuz payelerin tamamı, milletimizin kendisine hizmet için bizlere verdiği vasıtalardan ibarettir." sözleriyle aktardı.

"İSTİKRAR VE GÜVEN ORTAMINI BOZMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEMELİYİZ"

Önceliğin daima Türkiye'nin bekası ve birliği olması gerektiğini belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hepimizin önceliği Türkiye olmalı, ülkemizin huzuru ve istikrarı olmalıdır. Millet olarak uzun yıllar sonra çok zor yakaladığımız istikrar ve güven ortamını bozmak için ellerini ovuşturanlara fırsat vermemeliyiz." diyerek sözlerini tamamladı.