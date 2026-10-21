Sokak çağrısı yapan Özgür Özel'den A Haber'e tehdit: Haberlerine devam edemezsin!
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sokak çağrıları yaparak provokasyona kalkıştığı gibi A Haber'in kendisiyle ilgili yaptığı haberlere tepki gösterirken tehditler savurdu. Gazetecilerin cumartesi günü sokağa çıkacağını belirten Özel A Haber'i hedef alarak "Biz sokağa çağrı yaparsak, sen öyle orada o yalan haberlerine devam edemezsin" dedi. Özel’in basın özgürlüğü vurgusu yapmasına karşın kendisi hakkındaki haberleri kabul etmeyerek medya kuruluşu ve gazetecileri hedef alan açıklamalarda bulunması, basın özgürlüğü söylemi ile tutumu arasındaki çelişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.
Özgür Özel, A Haber'in kendisiyle ilgili yaptığı haberlere tepki gösterirken dikkat çeken ifadeler kullandı. Özel, gazetecilerin cumartesi günü sokağa çıkacağını belirterek A Haber'i hedef aldı.
Özel, açıklamasında, "Biz sokağa çağrı yaparsak, sen öyle orada o yalan haberlerine devam edemezsin" ifadelerini kullandı.
A Haber'i ve haberi yapan gazeteciyi doğrudan hedef alan Özel, "Buradan o haberi yapan gazeteciye, yayan A Haber'e söylüyorum. Gazeteciler cumartesi sokağa iniyor, biz de onlarla birlikte sokağa iniyoruz" dedi.
"BEN ŞİDDETE ÇAĞIRMAM" DEDİ, SOKAĞA ÇAĞIRDI
Özel, A Haber'in yaptığı haberleri hedef alarak "Ben şiddete çağırmam, kargaşaya çağırmam. Ben direnmeye çağırıyorum, sokaklara çağırıyorum" diyerek yine bir skandala imza attı.
A HABER'İN HABERLERİ ÖZEL'İ RAHATSIZ ETTİ
Özel'in açıklamalarında A Haber'i doğrudan hedef alması dikkat çekti. A Haber'in yayınları üzerinden yaptığı eleştiriler, CHP liderinin haber kanalının yayınlarından duyduğu rahatsızlığı bir kez daha ortaya koydu.
Özel'in "sokağa çıkıyoruz" çağrısı ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. A Haber'in haberlerinde ele aldığı "sokak çağrısı" tartışması, Özel'in açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.