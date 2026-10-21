Sokak çağrısı yapan Özgür Özel'den A Haber'e tehdit: Haberlerine devam edemezsin!

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sokak çağrıları yaparak provokasyona kalkıştığı gibi A Haber'in kendisiyle ilgili yaptığı haberlere tepki gösterirken tehditler savurdu. Gazetecilerin cumartesi günü sokağa çıkacağını belirten Özel A Haber'i hedef alarak "Biz sokağa çağrı yaparsak, sen öyle orada o yalan haberlerine devam edemezsin" dedi. Özel’in basın özgürlüğü vurgusu yapmasına karşın kendisi hakkındaki haberleri kabul etmeyerek medya kuruluşu ve gazetecileri hedef alan açıklamalarda bulunması, basın özgürlüğü söylemi ile tutumu arasındaki çelişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.