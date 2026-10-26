Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz görevden uzaklaştırıldı

Muğla’nın Milas ilçesi Belediye Başkanı Fevzi Topuz, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Topuz hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve rüşvet almak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Topuz, 23 Ekim 2026 tarihinde Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Topuz'un da aralarında bulunduğu 18 şüphelinin tutuklandığı bildirilmişti.

Bakanlık açıklamasında, Topuz'un geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Muğla ili Milas Belediye Başkanı Fevzi TOPUZ'un, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/11589 Soruşturma sayılı dosyasında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği ve Rüşvet Almak' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin 23.10.2026 tarih ve 2026/246 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."