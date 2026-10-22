Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin kanun teklifi kapsamında takas kesinliği ve pay blokajı konusundaki tereddütlere açıklık getirdi. SPK, takası henüz tamamlanmamış satış talimatlarının tasfiye kapsamında değerlendirileceğini, tamamlanmış işlemlerin ise düzenlemeden etkilenmeyeceğini bildirdi.

SPK'dan yapılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülen kanun teklifiyle ilgili takas işlemlerinin hukuki durumu ve pay blokajı bulunan yatırımcıların tasfiye sürecindeki konumu ele alındı.

HER SATIŞ TALİMATI TAMAMLANMIŞ TAKAS SAYILMIYOR

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 79'uncu maddesi uyarınca, sermaye piyasası araçlarına ilişkin takas talimat ve işlemleri ile ödeme işlemlerinin, ilgili kuruluşların faaliyetleri durdurulsa veya tasfiye sürecine girse dahi geri alınamayacağı ve iptal edilemeyeceği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu hükmün sermaye piyasalarına duyulan güveni korumayı ve oluşan takas yükümlülüklerinin geri döndürülemez şekilde yürütülmesini amaçladığı belirtildi.

TEFAS üzerinden verilen her satış talimatının tamamlanmış bir takas işlemi anlamına gelmediği vurgulanan açıklamada, yalnızca sistemde kayıt bulunmasının veya satış talimatı verilmesinin takasın başladığını göstermediği ifade edildi.

TAKASIN TAMAMLANMASI İÇİN İKİ ŞART

SPK, pay blokajı alt hesabı (PBLK) statüsündeki yatırımcılar açısından takasın tamamlanması için nakdin yatırımcı hesabına geçirilmesi ve fon katılma payı sahipliği kaydının kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Bu iki aşama tamamlanmadan kalan talimatların tasfiye kapsamında değerlendirileceği kaydedildi.

455 BİN 758 FON PAY SAHİBİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Pay blokaj kaydı bulunan yatırımcıların toplam 455 bin 758 fon pay sahibi arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin ayrı bir yatırımcı grubu oluşturmadığı ifade edildi.

Henüz takası tamamlanmamış talimatların tasfiye kapsamına alınmasının, fon varlıklarının yatırımcılar arasında adil dağıtılmasına katkı sağlayacağı bildirildi.

TAMAMLANMIŞ İŞLEMLER DÜZENLEMEDEN ETKİLENMEYECEK

SPK, kanun teklifindeki düzenlemenin tamamlanmış işlemleri etkilemediğinin altını çizdi. Yalnızca takas süreci henüz tamamlanmamış talimatların kapsama alındığı belirtilirken, bu talimatların tasfiye sonucunda elde edilecek tutarlar üzerinden diğer fon katılma payı sahipleriyle eşit koşullarda değerlendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, düzenlemenin amacının ilgili fon pay sahiplerinin hukuki statüsüne açıklık kazandırmak ve tasfiye sürecindeki haklarını belirgin hale getirmek olduğu ifade edildi. SPK, yaklaşımın bu amaçlara ulaşmak için gerekli ve ölçülü olduğunu değerlendirdi.