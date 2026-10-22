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Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 19 tutuklama

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 19 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 19’u tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetleri kapsamında 19.10.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 24'ü mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 24 şüpheliden 19'u hakkında tutuklama, 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilmiştir" denildi.

Alihan Kuriş suç örgütüne 12 ilde operasyon: 24 gözaltı!Alihan Kuriş suç örgütüne 12 ilde operasyon: 24 gözaltı! ALİHAN KURİŞ SUÇ ÖRGÜTÜNE 12 İLDE OPERASYON: 24 GÖZALTI!

#Alihan Kuriş Suç Örgütü
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