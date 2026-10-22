İletişim Başkanlığı, Yedinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirildiğini duyurdu. Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’nin kurucusu olduğu 31 fondan 18’inin tasfiyesi 21 Ekim 2026 itibarıyla tamamlandı. Bu kapsamda 10 bin 8 hesaba toplam 8,9 milyar TL ödeme yapılırken, sürecin başından bu yana 55 bin 755 hesaba yapılan ayni ve nakdi tasfiye ödemelerinin toplamı 49,7 milyar TL’ye ulaştı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 7. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı ilgili kurum ve kuruluşlar katıldı.

Toplantıda, yatırım fonlarının tasfiye süreçleri, yatırımcılara yapılan ödemeler ve devam eden çalışmalar ele alındı.

31 FONDAN 18'İNİN TASFİYESİ TAMAMLANDI

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 15 Ekim 2026 tarihli kararıyla tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonlara ilişkin işlemlerde önemli ilerleme kaydedildi.

Toplam 31 fondan 18'inin tasfiye işlemleri, 21 Ekim 2026 itibarıyla tamamlandı. Bu kapsamda toplam 10 bin 8 hesaba 8,9 milyar TL ödeme yapıldı. Gruba ait kalan 13 fonun tasfiyesine ilişkin çalışmaların da hızlı şekilde tamamlanacağı bildirildi.

TASFİYE SÜRECİNDE FON SAYISI 131'DEN 47'YE DÜŞTÜ

Açıklamada, sürecin başından bu yana yürütülen çalışmalar sonucunda tasfiye sürecinde bulunan fon sayısının 131'den 47'ye gerilediği belirtildi.

Bu süreçte 55 bin 755 hesaba toplam 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi gerçekleştirildi.

FON ÖDEMELERİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ TBMM GÜNDEMİNDE

Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararları doğrultusunda SPK tarafından tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında sürecin adil, şeffaf ve etkin yürütülmesini ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak kanun teklifinin görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda devam ediyor.

Teklifin kısa süre içinde yasalaşmasının öngörüldüğü belirtilirken, kabul edilmesinin ardından kalan fonlara ait ara ödemelere ilişkin süreçlerin hızla ilerletileceği ifade edildi.

Elde edilen fahiş ve haksız kazançların geri alınmasına yönelik süreçlerin ise Adalet Bakanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından titizlikle takip edildiği kaydedildi.

TASFİYE SÜRECİ BORSAYI OLUMSUZ ETKİLEMEYECEK ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEK

Açıklamada, tasfiye sürecinin hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilemeyecek bir anlayışla yürütüleceği vurgulandı. Süreçte, mümkün olan en yüksek sayıda yatırımcının ödemelerini mümkün olan en yüksek değerde alabilmesinin hedeflendiği belirtildi.

FON TASFİYELERİNİ GÜNLÜK TAKİP EDECEK İSİM BELLİ OLDU

Tasfiye sürecinin teknik düzeyde günlük olarak izlenmesi ve kurumlar arasındaki ortak çalışmalarda eş güdümün sağlanması amacıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın görevlendirildi.

Bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile tasfiye sürecinde görev alan diğer kurumların, kendi yetki alanlarındaki konularda kamuoyunu bilgilendireceği bildirildi.