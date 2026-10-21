Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Atlas Portföy'ün sahibi Nusret Altınbaş'ın 4 ay önce ceza yediği Işıklar Enerji (IEYHO) hissesinde yaşandı. 520 milyon TL net zarar açıklayan şirketin piyasa değeri hiçbir makul iktisadi gerekçe olmaksızın 1 yılda 8 milyar TL'den 125 milyar TL'ye fırladı. Savcılık, SPK'ya yazdığı adli müzekkere ile inceleme altındaki aralarında IEYHO, ODINE gibi 25 hisse senedi için detaylı takas ve işlem raporu istemişti.

Aralarında Atlas Portföy sahibi Nusret Altınbaş da var (Foto: Ahaber.com.tr)

Olağanüstü tasfiye sürecinde olan Altınbaş ailesinin sahibi olduğu Atlas Portföyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda (BİST) portföy yönetim şirketleri ve fonlar aracılığıyla yürütülen devasa manipülasyon iddiaları üzerine başlattığı soruşturmada önemli bir adım daha attı.

Fon soruşturmasında yeni dalga: 31 kişi hakkında gözaltı kararı (Foto: AA)

31 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirdi. Bu kapsamda özellikle söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar doğrultusunda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



ALTINBAŞLARIN MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Gözaltı listesinde Atlas Portföy sahibi Nusret Altınbaş'ın da olduğu öğrenilirken, kardeşi İnan Altınbaş yakalandı. Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu. Nusret Altınbaş'ı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

16 MİLYAR LİRA FONDAN ÇIKIŞ TESPİTİ

Atlas Portföy'ün fon krizinin yaşandığı Eylül ayı içerisinde 16 milyar lira fondan çıkış yaptığı tespit edildi.

LİSTEYE AHABER.COM.TR ULAŞTI

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınanların isimlerine ahaber.com.tr ulaştı.

İşte o isimler...

1. Çetin Genç – Pirnus Yapı Gayrimenkul Fatih Şubesi Müdürü

2. Eren Yeşilyurt – Eski Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü

3. Fadimenur Demir – Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi

4. Gülsüm Doğan – Atlas Portföy Yöneticisi

5. Hakan Avdan – Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi

6. Metin Kartal Emür – Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili

7. Mustafa Terzi – A1 Capital Portföy Yönetim Kurulu Başkanı

8. Zuhal Topaloğlu – Atlas Portföy Ortağı

9. Ümit Yılmaz – Akbank ve ING Bank'ta Portföy Yöneticisi

10. Seyit Tahir Özek – Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı

11. Konuralp Özkan – Atlas Portföy Çalışanı

12. Rüstem Karakaya – Pardus Portföy Yöneticisi

13. Furkan Açar – Pardus Portföy Yöneticisi

14. Neda Soydan – Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi

15. Ömer Eryılmaz – Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi

16. Mustafa Zeki Kayahan – Hedef Portföy Yöneticisi

17. Ali Cesur – Pardus Portföy Yönetim Kurulu Üyesi

18. Anıl Tokat – Hedef Portföy Çalışanı

19. Mehmet Selim Tunçbilek – Pardus Portföy Genel Müdürü

20. Ahmet Haluk Güner – Pardus Portföy Çalışanı

21. Yasemin Yılmaz – DenizBank Finans Yöneticisi

22. Burak Poyraz – Akbank Portföy Yöneticisi

23. İnan Altınbaş – Altınbaş Holding Yetkilisi

24. Ayşegül Kaya – Tera Portföy Yöneticisi

25. Osman Uçar – Atlas Portföy Yöneticisi

26. Canan Özdemir – Atlas Portföy Yöneticisi