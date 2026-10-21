Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP yazılım seçeneklerinde kritik güvenlik açıklarının tespit edilmesi üzerine Siber Güvenlik Başkanlığı harekete geçti. Olası siber saldırıların önüne geçmek için ulusal güvenlik taramaları başlatılırken kamu kurumlarına, kritik altyapı işletmecilerine ve özel sektöre acil güvenlik uyarısı gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, internet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısındaki kritik güvenlik zafiyetlerine karşı ulusal düzeyde önleyici güvenlik çalışmalarını devreye aldı.

Siber Güvenlik Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kamu kurumları başta olmak üzere Türkiye genelindeki sistemlerde güvenlik taramaları başlatılırken, ilgili kurumlara acil tedbirlerin alınması yönünde bildirimler iletiliyor.

PHP'DE GÜVENLİK AÇIĞI

İnternet siteleri ve çevrim içi uygulamaların arka planında kullanılan yazılım dillerinden biri olan PHP'de tespit edilen güvenlik açıkları, bu altyapıyı kullanan sistemler açısından ciddi riskler barındırıyor.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "PHP2Shell" olarak adlandırılan güvenlik zafiyetlerinin yüksek risk taşıdığı belirtildi. "PHP2Shell" olarak adlandırılan güvenlik zafiyetlerinin, belirli koşullarda saldırganlara kullanıcı kimlik doğrulaması olmaksızın uzaktan kod çalıştırma imkanı sağlayabildiği değerlendiriliyor.

Söz konusu açıkların özellikle internete açık sistemlerde yetkisiz erişim, veri güvenliğinin ihlali ve dijital hizmetlerin sürekliliğinin etkilenmesi gibi ciddi riskler barındırdığı kaydedildi.

KURUM VE KURULUŞLARA ACİL GÜVENLİK DUYURUSU Siber Güvenlik Başkanlığınca yürütülen ulusal ölçekteki güvenlik taramalarının, tehdidin erken tespiti ve olası etkilerinin sınırlandırılmasını amaçladığı bildirildi. Bu kapsamda, Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) İletişim Platformu üzerinden tüm kurum ve kuruluşlar ile kritik altyapılara acil güvenlik duyurusu iletilerek alınması gereken teknik ve idari tedbirler paylaşıldı. Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları başta olmak üzere tüm sistem yöneticilerine, internete açık bilişim altyapılarını gözden geçirmeleri ve yayımlanan güvenlik güncellemelerini ivedilikle uygulamaları çağrısında bulunuldu.

PEKİ HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Bu süreçte sistemlerin güncel tutulması

Yetkisiz erişim risklerinin azaltılması

İhtiyaç duyulmayan dış erişimlerin sınırlandırılması

Gerekli görülen servislerde ilave koruma tedbirlerinin uygulanmasının önemine işaret edildi

Başkanlığın, Türkiye'nin dijital altyapılarının güvenliği ve kritik hizmetlerin sürekliliğinin korunması amacıyla gelişmeleri yakından takip ettiği, ulusal siber güvenlik kapasitesi ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde önleyici çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.