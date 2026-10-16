B kişisinin diyelim ki 800 bin lira net yatırım tutarı, ara ödemede ona da 800 bin lira vereceğiz ama C kişisinin diyelim ki 2 milyon lira alacağı var ve bu durumda ara ödemede bunun için dikkate almamız gereken rakam 1 milyon lira, tavan o çünkü. Şimdi 800 ödemiştik, 200 de ödedik, toplam varlık da 1.5 milyon liraydı yani fonda var olan varlığı kastediyorum. Dolayısıyla ona kalacak olan rakam bu durumda 500 bin lira gibi bir rakam olacak. D kişisinin 10 milyon varlığı var, ona herhangi bir şey o durumda kalmayacak ama bu fonun likit varlığıyla ilgili tanımladığımız şey."

Aksu'nun verdiği örnekte dağılım şöyle:

Yatırımcı Net yatırım tutarı Örnekte yapılabilecek ara ödeme A kişisi 200 bin TL 200 bin TL B kişisi 800 bin TL 800 bin TL C kişisi 2 milyon TL Kalan nakit nedeniyle 500 bin TL D kişisi 10 milyon TL Bu dağıtımda nakit kalmıyor

GAYRİMENKUL, ARAÇ, JET VE YATLAR DA TAKİPTE

Sabah'ın haberine göre, Aksu, takip ve tahsil sürecinin yalnızca nakit parayla sınırlı olmayacağını belirtti. Fon varlıklarının yanı sıra portföy yönetim şirketlerinin sahipleri, kurucuları ve yöneticilerinin şahsi mal varlıklarını da kapsayan bir süreç öngörüldüğünü söyledi.