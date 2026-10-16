Vurgunculara özel tim! Fon soruşturmasında kritik dönemeç: 29 ülkede 278 kişiye takip
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), fon manipülasyonu yaparak elde ettikleri devasa servetleri transfer oyunlarıyla yurtdışına kaçıran fırsatçılar için 20 kişilik özel bir tim kurdu. Egmont Grubu (Uluslararası Mali İstihbarat Birliği) desteğiyle 29 ülkede şüpheli işlemlerin izini süren adli birimler, tespit edilen tüm lüks yat, kat ve jetlere el koyarak paraları Türkiye'ye geri getirecek.
Fon soruşturmasında yurt dışına çıkarılan paraların ve yurt dışındaki varlıkların izini sürmek için MASAK bünyesinde 20 kişilik özel ekip oluşturuldu. İstanbul merkezli çalışan ekip, para transferlerinin yapıldığı veya soruşturmadaki kişilerin gittiği ülkelerle temas kurarak varlık tespiti üzerinde çalışıyor.
MASAK Başkanı Hasan Kaymak, yurt dışında varlığı bulunan 278 kişi için 29 ülkeden 48 talepte bulunduklarını açıklamıştı. Çalışmalarla, soruşturmaya konu varlıkların belirlenmesi ve Türkiye'ye getirilmesine yönelik süreçlerin yürütülmesi amaçlanıyor.
20 KİŞİLİK EKİP YURT DIŞINDAKİ VARLIKLARIN İZİNDE
MASAK'ın kurduğu özel ekip, fon soruşturmasında incelenen kişilerin yurt dışına çıkardığı veya yurt dışında bulunan varlıklarını tespit etmek için çalışma yürütüyor.
Para hareketlerinin yöneldiği ülkelerle kurulan temaslarda, uluslararası mali istihbarat paylaşımından yararlanılıyor. Elde edilen bilgiler doğrultusunda adli birimlerin devreye girerek varlıkların tespiti ve Türkiye'ye getirilmesine yönelik işlem başlatması hedefleniyor.