Atama kararları Resmi Gazete’de! SPK Başkanı Mahmut Sütcü görevden alındı: İşte yeni görevlendirmeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama ve görevden alma kararları kapsamında bürokraside geniş çaplı değişiklikler yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığı başta olmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Adli Tıp Kurumu ve çok sayıda bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında önemli görev değişikliklerine gidildi.

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararlarla atama ve görevden almalar netleşti.

HAZİNE VE MALİYE İLE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINDA YENİ DÖNEM

Karar doğrultusunda ekonomi bürokrasisinde önemli görevlendirmeler yapıldı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın atandı.

Gelir İdaresi Başkanlığında da kapsamlı bir kadro değişikliğine gidildi. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Candan, Gelir İdaresi Başkanı olarak görevlendirildi.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcılıklarına Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanı Kaan Kasım ile Gelir İdaresi daire başkanları Zekayi Çenge ve Hüseyin Azili atandı. Ferhat Dinçer ise Gelir İdaresi daire başkanlığı görevine getirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Hikmet Yıldırım, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Salih Ercan, I. Hukuk Müşavirliğine ise Nigar Genç atandı.

SPK VE KAMU GÖZETİMİ BAŞKANLARI GÖREVDEN ALINDI

Yayımlanan kararlarla finans ve denetim alanındaki iki üst düzey görevde değişikliğe gidildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevlerinden alındı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINDA 13 İLDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında çok sayıda görev değişikliği yapıldı. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, Muş İl Müdürü Yusuf Akkaya ve Afyonkarahisar İl Müdürü Merih Karayol görevden alındı.

Genel müdürlük ve il müdürlüklerine yapılan atamalar kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılığına Barış Ecevit Akgün, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Sakarya İl Müdürü Nedim Arsal getirildi.

DİĞER ATAMALAR ŞÖYLE GERÇEKLEŞTİ:

- Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hasan Mehmet Kuyumcu,

- Balıkesir İl Müdürlüğüne Bolu İl Müdürü Oğuzhan Kurt,

- Bolu İl Müdürlüğüne Abdullah Yenigün,

- Kayseri İl Müdürlüğüne Denizli İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk,

- Denizli İl Müdürlüğüne Ertuğrul Yıldırım,

- Karaman İl Müdürlüğüne Özgür Somuncu,

- Muğla İl Müdürlüğüne Yusuf Sarıkaya,

- Muş İl Müdürlüğüne Murat Turan,

- Kocaeli İl Müdürlüğüne Mesut Önem,

- Ordu İl Müdürlüğüne Kastamonu İl Müdürü Oktay Marşap,

- Kastamonu İl Müdürlüğüne Resul Deveci.

ADLİ TIP, AİLE, EĞİTİM VE DİĞER BAKANLIKLARDA ATAMALAR

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına Beşinci İhtisas Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Ali Ulvi Çalık, İkinci İhtisas Kurulu Üyeliğine ise Uzm. Dr. Refik Akman atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Yakup Gümüş getirildi. Kırıkkale İl Müdürü Çiğdem Açıkyıldız Kazel ise görevden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Adana Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak da görevden alınan isimler arasında yer aldı.

Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Fikri Erdem Kökbay atandı. Tarım ve Orman Bakanlığında ise açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut Musa Timur, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Özge Umut Eker getirildi.