Fon Kurulu 6. toplantısını yaptı! 40 milyar lirayı aşan dev ödeme: Yeni düzenleme ve ödeme takvimi belli oldu

Altıncı Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında gerçekleştirildi. Sermaye piyasalarının işleyişi ve yatırımcı haklarının korunmasına yönelik adımların ele alındığı toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda mevcut tasfiye süreçlerinin yanı sıra sermaye piyasalarının geleceğini güvence altına almaya yönelik kalıcı reformlar da ele alındı. Fon Koordinasyon Kurulu tarafından, komisyonda kabul edilen mevcut kanun teklifinin yanı sıra sermaye piyasalarındaki yapısal sorunların giderilmesi, denetim ve düzenleme mekanizmalarının güçlendirilmesi, yaptırım ve cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nda kapsamlı ve kalıcı değişiklikler öngören yeni bir taslak düzenlemeye ilişkin ilk değerlendirmeler yapıldı.

Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararları doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarının tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesini ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını amaçlayan kanun teklifi, 14 Ekim 2026'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek hızla yasalaşması öngörülüyor.

45 BİNİ AŞKIN YATIRIMCIYA 40,8 MİLYAR LİRALIK ÖDEME

Yatırımcıların haklarının korunması amacıyla yürütülen tasfiye sürecinde gelinen aşamaya ilişkin veriler paylaşıldı. Sürecin başlangıcından bugüne kadar A1 Portföy Yönetim Şirketi A.Ş., Bulls Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. tarafından yönetilen 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binden fazla vatandaşa, toplam yaklaşık 40,8 milyar liralık ayni ve nakdi tasfiye ödemesi Ziraat Bankası aracılığıyla tamamlandı. Böylece tasfiye sürecindeki fon sayısı 131'den 65'e düşürüldü.

HEDEF PORTFÖY DE SÜRECE DAHİL EDİLDİ: YENİ ÖDEMELER BAŞLIYOR

Mağduriyetlerin önlenmesine yönelik adımlar kapsamında yeni bir karar daha alındı. SPK'nin 15 Ekim 2026 tarihli kararıyla Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. tarafından kurulan fonların tasfiye işlemlerinin de diğer üç portföy yönetim şirketi için belirlenen esaslara tabi tutulması kararlaştırıldı.

Önümüzdeki hafta bu kapsamda, başta para piyasası fonlarında hak sahibi olan yatırımcılar olmak üzere mümkün olan en fazla sayıda kişiye hızlı şekilde ödeme yapılması planlanıyor.