İlgili kurumların MASAK'a bildirimde bulunması halinde işlem yapıldığına dikkat çeken Kaymak, şöyle devam etti: "Biz rutin denetimlerimizde MASAK'a kurumların bildirmeleri gereken bir konu olduğu halde bildirmediklerini kendi yaptığımız analizlerimizle anlarsak buna ilişkin de cezai uygulamalarımızı yaparız. Çok büyük çaplı, büyük çaplı veya orta büyüklükteki çapta, ne çapta olursa olsun mali işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun denetiminden geçmesi diye bir durum söz konusu değil. Nihayetinde eğer bir şüpheli işlem bildirimi veya tereddüt yoksa MASAK'a gelen bilgiler zaten en erkeni artı iki günde geliyor."

SOĞUK CÜZDANI İZLEYEMİYORUZ Bazı işlemlerin hiçbir şekilde kayda girmediğine dikkat çeken Kaymak, "Yani bir firmanın işlemini veya bir kripto varlık soğuk cüzdana alınmasını izleyebilecek, takip edebilecek insan da yok. Bahsettiğiniz miktarlardaki işleme ilişkin en ufak bir iz yok. O büyük rakamlar. Zaten o büyük rakamlarda işlem yapacak Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcısı da yok. Yani bunu belki yurt dışındaki bir hesaptan, yine yurt dışındaki başka bir hesaba bir şekilde bilgisayar üzerinden, flash üzerinden aktarmış da olabilir. İşlem yapılmadan görmek mümkün değil. Bunu talep etmek mümkün değil" diye konuştu.

BORSA İSTANBUL: BİLDİRİMLERİMİZİ YAPTIK Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, fon soruşturmalarına konu olan işlemlere ilişkin "Biz Borsa olarak bildirimlerimizi hem SPK'ye yaptık hem de KAP'ta açıkladık. Bu konuda üstümüze düşeni yapmış olduk" dedi. SPK İkinci Başkanı Ahmet Aksu, "Devlet Denetleme Kurulu bir görev yapıyor. Oradaki denetleme sonucunda ne çıkacaksa SPK'nin sorumlulukları, ne kadar veya sistem içerisinde nerede, artık olan onlar belli olacak. Biz de sonuca razı olacağız" ifadesini kullandı. GÖNÜL'E SORUŞTURMA İZNİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında yapılan ön incelemenin ardından savcılığın talebi doğrultusunda soruşturma izni verdi. BDDK: BANKALARDA SIKINTI YOK BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Tera Destek ve Hedef, Tera Faktoring ve Hedef Destek Faktoring ile ilgili TMSF'ye devri konusunda, "Yönetimlerini devrettik, faktoringleri aslında tasfiyeyle alabilirdik ama kanunen orada da yine TMSF'ye devredilerek fon tarafındaki mağdurların belki bir kısmını, en azından satılarak orada da varlık yükümlülük dengesinde artılar. Dolayısıyla, bankaların bu işlemlerde faaliyette olanların herhangi bir sıkıntısı yok" diye konuştu.