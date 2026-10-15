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Fon soruşturmasında 117 milyar TL'lik şüpheli artışa inceleme: 25 şirket mercek altında

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Borsa İstanbul'daki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Savcılık incelemelerine göre, 520 milyon TL civarında net zarar açıklayan IEYHO'nun piyasa değeri yaklaşık 1 yılda 8 milyar TL'den 125 milyar TL'ye çıktı. Yaklaşık 117 milyar TL'lik artış mercek altına alınırken SPK'dan 25 hisseye ilişkin ayrıntılı inceleme istendi.

Fon soruşturmasında 117 milyar TL'lik şüpheli artışa inceleme: 25 şirket mercek altında 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Borsa İstanbul Pay Piyasası'ndaki işlemlere yönelik yürüttüğü soruşturmada portföy yönetim şirketleri, fonlar ve aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen işlemlere ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun Sermaye Piyasası Kuruluna gönderdiği adli müzekkerelerde, hisselerdeki olağan dışı fiyat hareketlerinin incelenmesi talep edildi.

Soruşturma dosyasında Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) hisselerindeki fiyat hareketleri dikkat çeken örneklerden biri olarak yer aldı.

Fon soruşturmasında 117 milyar TL'lik şüpheli artışa inceleme: 25 şirket mercek altında 2

IEYHO 12-16 TL BANDINDAN 230 TL SEVİYESİNE ÇIKTI

Savcılık incelemelerine göre, 1 Ağustos 2025 tarihinde 12 ila 16 TL bandında işlem gören IEYHO hisseleri, 15 Eylül 2026'da 230 TL seviyesine kadar yükseldi.

Hissedeki yükseliş şirketin toplam piyasa değerine de yansıdı.

1 Ağustos 2025'te yaklaşık 8 milyar TL seviyesinde bulunan şirketin piyasa değerinin 16 Eylül 2026 itibarıyla 125 milyar TL'ye ulaştığı belirtildi.

Böylece söz konusu dönemde şirketin piyasa değerinde yaklaşık 117 milyar TL'lik artış gerçekleşti.

Fon soruşturmasında 117 milyar TL'lik şüpheli artışa inceleme: 25 şirket mercek altında 3

520 MİLYON TL ZARAR AÇIKLAYAN ŞİRKETTE 117 MİLYAR TL'LİK DEĞER ARTIŞI

İncelemelerde şirketin aynı dönemde yaklaşık 520 milyon TL net zarar açıkladığı kaydedildi.

Savcılık dosyasındaki değerlendirmelerde, şirketin piyasa değeri/defter değeri oranı ile faaliyetlerinin yanı sıra söz konusu yükselişi destekleyecek nitelikte bir KAP bildiriminin bulunup bulunmadığı da mercek altına alındı.

IEYHO'nun yaklaşık 8 milyar TL'den 125 milyar TL'ye çıkan piyasa değerindeki 117 milyar TL'lik artışın arkasındaki işlemler soruşturmanın önemli başlıklarından biri haline geldi.

Fon soruşturmasında 117 milyar TL'lik şüpheli artışa inceleme: 25 şirket mercek altında 4

SAVCILIĞIN MERCEĞİNDEKİ İŞLEM MEKANİZMASI

Soruşturma dosyasındaki incelemelere göre, IEYHO hisselerindeki işlemlerin nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin finansal hareketler de araştırılıyor.

Savcılığın adli müzekkeresinde, 1 Ağustos 2025'ten itibaren piyasadaki dolaşımda bulunan IEYHO hisselerinin şahıslar, kapalı fonlar ve şirketler üzerinden düşük fiyat seviyelerinden toplandığı değerlendirmesine yer verildi.

İncelemelerde, fiyatı yükselen hisselerin daha sonra Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesindeki DFI fonuna yüksek fiyatlardan satıldığı yönündeki işlemler mercek altına alındı.

Fon soruşturmasında 117 milyar TL'lik şüpheli artışa inceleme: 25 şirket mercek altında 5

NUSRET ALTINBAŞ DOSYADA

Soruşturma dosyasında adı geçen isimlerden biri de Alnus Yatırım'ın kurucusu Nusret Altınbaş.

Altınbaş hakkında, IEYHO hissesindeki işlemler nedeniyle SPK tarafından daha önce işlem yasağı kararı verildiği belirtiliyor.

Altınbaş'ın söz konusu kararın ardından Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığı, aynı zamanda tasfiye kararı verilen Atlas Portföy'ün sahibi olduğu aktarılıyor.

Fon soruşturmasında 117 milyar TL'lik şüpheli artışa inceleme: 25 şirket mercek altında 6

PRZMA HİSSESİ DE MERCEK ALTINDA

Savcılığın SPK'ya gönderdiği 9 Ekim 2026 tarihli ikinci müzekkerede, Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. (PRZMA) hisselerindeki fiyat hareketleri de incelemeye alındı.

Kaynak bilgilere göre, Şubat 2026'da yaklaşık 12 TL seviyesinde bulunan PRZMA hissesi, Eylül 2026 başında 91 TL'ye kadar yükseldi.

Aynı süreçte şirketin 132 milyon TL zarar açıkladığı belirtildi.

Fon soruşturmasında 117 milyar TL'lik şüpheli artışa inceleme: 25 şirket mercek altında 7

PRZMA'NIN PİYASA DEĞERİ 929 MİLYON TL'DEN 7 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

PRZMA'nın piyasa değerinin söz konusu dönemde yaklaşık 929 milyon TL'den 7 milyar TL'ye yükseldiği kaydedildi.

Savcılığa ulaşan ihbarlarda Tera Grubu'nun alımlarıyla yapay fiyat yükselişi gerçekleştirildiğinin iddia edildiği aktarıldı.

Bu bölümdeki Tera Grubu bağlantısı ihbarlarda yer alan bir iddia niteliğinde olup soruşturma ve inceleme süreci devam ediyor.

Fon soruşturmasında 117 milyar TL'lik şüpheli artışa inceleme: 25 şirket mercek altında 8

SAVCILIK SPK'DAN AYRINTILI RAPOR İSTEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, incelenen işlemlerin ortaya çıkarılması amacıyla SPK'dan ayrıntılı çalışma yapılmasını talep etti.

Savcılığın incelenmesini istediği başlıklar arasında:

  • Takas verileri
  • Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları
  • Karşılıklı işlemler
  • Emir iptalleri
  • KAP bildirimleri

yer aldı.

Bu veriler üzerinden işlemlerin niteliğinin ve hisselerdeki fiyat hareketlerinin ayrıntılı biçimde incelenerek adli dosyaya sunulması istendi.

Fon soruşturmasında 117 milyar TL'lik şüpheli artışa inceleme: 25 şirket mercek altında 9

İNCELEME ALTINDAKİ 25 HİSSE

Soruşturma kapsamında yapay fiyat hareketlerine konu olduğu değerlendirilen 25 şirketin hissesi incelemeye alındı.

Hisse kodları şöyle:

OZATD, TRHOL, IEYHO, BIGEN, MANAS, ANELE, ALKLC, GUNDG, ARMGD, DSTKF, BURVA, PRZMA, ODINE, GMTAS, SELEC, CELHA, OZRDN, EDATA, KERVN, DMRGD, TEHOL, PEKGY, KTLEV, PASEU ve KARCL.

Fon soruşturmasında 117 milyar TL'lik şüpheli artışa inceleme: 25 şirket mercek altında 10

ŞÜPHELİ SAYISI 296'YA ULAŞTI

Soruşturma kapsamında adli ve operasyonel çalışmaların genişletildiği belirtildi.

Kaynak bilgilere göre dosyadaki toplam şüpheli sayısı 296'ya ulaştı.

245 şüpheli hakkında resmi müzekkere yazıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fonlar, portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen işlemlere ilişkin soruşturması devam ediyor.

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