Fon soruşturmasında 117 milyar TL'lik şüpheli artışa inceleme: 25 şirket mercek altında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Borsa İstanbul'daki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Savcılık incelemelerine göre, 520 milyon TL civarında net zarar açıklayan IEYHO'nun piyasa değeri yaklaşık 1 yılda 8 milyar TL'den 125 milyar TL'ye çıktı. Yaklaşık 117 milyar TL'lik artış mercek altına alınırken SPK'dan 25 hisseye ilişkin ayrıntılı inceleme istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Borsa İstanbul Pay Piyasası'ndaki işlemlere yönelik yürüttüğü soruşturmada portföy yönetim şirketleri, fonlar ve aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen işlemlere ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun Sermaye Piyasası Kuruluna gönderdiği adli müzekkerelerde, hisselerdeki olağan dışı fiyat hareketlerinin incelenmesi talep edildi.
Soruşturma dosyasında Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) hisselerindeki fiyat hareketleri dikkat çeken örneklerden biri olarak yer aldı.
IEYHO 12-16 TL BANDINDAN 230 TL SEVİYESİNE ÇIKTI
Savcılık incelemelerine göre, 1 Ağustos 2025 tarihinde 12 ila 16 TL bandında işlem gören IEYHO hisseleri, 15 Eylül 2026'da 230 TL seviyesine kadar yükseldi.
Hissedeki yükseliş şirketin toplam piyasa değerine de yansıdı.
1 Ağustos 2025'te yaklaşık 8 milyar TL seviyesinde bulunan şirketin piyasa değerinin 16 Eylül 2026 itibarıyla 125 milyar TL'ye ulaştığı belirtildi.
Böylece söz konusu dönemde şirketin piyasa değerinde yaklaşık 117 milyar TL'lik artış gerçekleşti.
520 MİLYON TL ZARAR AÇIKLAYAN ŞİRKETTE 117 MİLYAR TL'LİK DEĞER ARTIŞI
İncelemelerde şirketin aynı dönemde yaklaşık 520 milyon TL net zarar açıkladığı kaydedildi.
Savcılık dosyasındaki değerlendirmelerde, şirketin piyasa değeri/defter değeri oranı ile faaliyetlerinin yanı sıra söz konusu yükselişi destekleyecek nitelikte bir KAP bildiriminin bulunup bulunmadığı da mercek altına alındı.
IEYHO'nun yaklaşık 8 milyar TL'den 125 milyar TL'ye çıkan piyasa değerindeki 117 milyar TL'lik artışın arkasındaki işlemler soruşturmanın önemli başlıklarından biri haline geldi.
SAVCILIĞIN MERCEĞİNDEKİ İŞLEM MEKANİZMASI
Soruşturma dosyasındaki incelemelere göre, IEYHO hisselerindeki işlemlerin nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin finansal hareketler de araştırılıyor.
Savcılığın adli müzekkeresinde, 1 Ağustos 2025'ten itibaren piyasadaki dolaşımda bulunan IEYHO hisselerinin şahıslar, kapalı fonlar ve şirketler üzerinden düşük fiyat seviyelerinden toplandığı değerlendirmesine yer verildi.
İncelemelerde, fiyatı yükselen hisselerin daha sonra Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesindeki DFI fonuna yüksek fiyatlardan satıldığı yönündeki işlemler mercek altına alındı.
NUSRET ALTINBAŞ DOSYADA
Soruşturma dosyasında adı geçen isimlerden biri de Alnus Yatırım'ın kurucusu Nusret Altınbaş.
Altınbaş hakkında, IEYHO hissesindeki işlemler nedeniyle SPK tarafından daha önce işlem yasağı kararı verildiği belirtiliyor.
Altınbaş'ın söz konusu kararın ardından Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığı, aynı zamanda tasfiye kararı verilen Atlas Portföy'ün sahibi olduğu aktarılıyor.