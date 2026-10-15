Soruşturma dosyasında Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) hisselerindeki fiyat hareketleri dikkat çeken örneklerden biri olarak yer aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun Sermaye Piyasası Kuruluna gönderdiği adli müzekkerelerde, hisselerdeki olağan dışı fiyat hareketlerinin incelenmesi talep edildi.

Böylece söz konusu dönemde şirketin piyasa değerinde yaklaşık 117 milyar TL'lik artış gerçekleşti.

1 Ağustos 2025'te yaklaşık 8 milyar TL seviyesinde bulunan şirketin piyasa değerinin 16 Eylül 2026 itibarıyla 125 milyar TL'ye ulaştığı belirtildi.

Savcılık incelemelerine göre, 1 Ağustos 2025 tarihinde 12 ila 16 TL bandında işlem gören IEYHO hisseleri, 15 Eylül 2026'da 230 TL seviyesine kadar yükseldi.

520 MİLYON TL ZARAR AÇIKLAYAN ŞİRKETTE 117 MİLYAR TL'LİK DEĞER ARTIŞI

İncelemelerde şirketin aynı dönemde yaklaşık 520 milyon TL net zarar açıkladığı kaydedildi.

Savcılık dosyasındaki değerlendirmelerde, şirketin piyasa değeri/defter değeri oranı ile faaliyetlerinin yanı sıra söz konusu yükselişi destekleyecek nitelikte bir KAP bildiriminin bulunup bulunmadığı da mercek altına alındı.

IEYHO'nun yaklaşık 8 milyar TL'den 125 milyar TL'ye çıkan piyasa değerindeki 117 milyar TL'lik artışın arkasındaki işlemler soruşturmanın önemli başlıklarından biri haline geldi.