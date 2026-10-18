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Silah bırakma sürecinde kritik eşik: TBMM İzleme Komisyonu için düğmeye basıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Silah bırakma sürecinde kritik eşik: TBMM İzleme Komisyonu için düğmeye basıldı

Terörsüz Türkiye sürecinde örgütün kendini feshetme ve silah bırakma adımlarını takip edecek İzleme Komisyonu için siyasi partilerle temas kurulması planlanıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un gelecek haftadan itibaren yapması öngörülen görüşmelerde, komisyonun üyeleri ve çalışma esasları ele alınacak.

Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturan Çerçeve Yasa kapsamında TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu için hazırlıklar ilerliyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, komisyona üye belirlenmesi ve çalışma esaslarının görüşülmesi amacıyla gelecek haftadan itibaren siyasi parti liderleriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Silah bırakma sürecinde kritik eşik: TBMM İzleme Komisyonu için düğmeye basıldı - 1

Yasada, terör örgütünün kendini feshetme ve silah bırakma sürecini takip etmek üzere İzleme Komisyonu oluşturulması hükme bağlandı. Komisyonun, teyit ve tespit kararı beklenmeden kurulacağı da kamuoyuyla paylaşıldı.

Silah bırakma sürecinde kritik eşik: TBMM İzleme Komisyonu için düğmeye basıldı - 2

KURTULMUŞ PARTİLERDEN KOMİSYONA ÜYE VERMELERİNİ İSTEYECEK

Kurtulmuş'un Mecliste grubu bulunan AK Parti, Yeni Parti, MHP, DEM Parti, CHP ve Yeni Yol liderleriyle görüşmesi öngörülüyor. Mecliste grubu bulunmayan siyasi partilerin liderleri veya temsilcileriyle de temas kurulacak.

Ziyaretler kapsamında, TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna üye vermeyen İYİ Partinin genel başkanıyla da görüşülecek.

Silah bırakma sürecinde kritik eşik: TBMM İzleme Komisyonu için düğmeye basıldı - 3

İzleme Komisyonunun hızla kurulacağını daha önce açıklayan Kurtulmuş, temaslarında partilerden komisyona üye vermelerini isteyecek. Görüşmelerde üye sayısı, çalışma yöntemi ve görev alanına ilişkin ayrıntılar değerlendirilecek.

Silah bırakma sürecinde kritik eşik: TBMM İzleme Komisyonu için düğmeye basıldı - 4

SÜRECİN DENETİMİNDE DOĞRUDAN TBMM YER ALACAK

İrlanda ve Kolombiya başta olmak üzere dünyadaki benzer süreçlerde silahsızlanma adımlarının izlenmesine Birleşmiş Milletler, yabancı devletler veya uluslararası sivil toplum kuruluşları dahil edildi. Bu mekanizma için "üçüncü göz" ifadesi kullanıldı.

Silah bırakma sürecinde kritik eşik: TBMM İzleme Komisyonu için düğmeye basıldı - 5

Sabah'ın haberine göre, Türkiye'nin geliştirdiği modelde ise dış aktörler yerine doğrudan TBMM'nin denetimi esas alınıyor. Kurtulmuş, açıklamalarında Meclisin "üçüncü göz" olarak süreci takip edeceğini dile getirdi.

Silah bırakma sürecinde kritik eşik: TBMM İzleme Komisyonu için düğmeye basıldı - 6

FAALİYETLERİ RAPORLAYACAK, YASAL ÖNERİLER HAZIRLAYABİLECEK

İzleme Komisyonu, Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki faaliyetleri izlemek ve raporlamakla görevli olacak. İlgili kurumlara tavsiyelerde bulunacak komisyon, gerektiğinde yasal öneriler de hazırlayacak.

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