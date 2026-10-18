Silah bırakma sürecinde kritik eşik: TBMM İzleme Komisyonu için düğmeye basıldı

Terörsüz Türkiye sürecinde örgütün kendini feshetme ve silah bırakma adımlarını takip edecek İzleme Komisyonu için siyasi partilerle temas kurulması planlanıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un gelecek haftadan itibaren yapması öngörülen görüşmelerde, komisyonun üyeleri ve çalışma esasları ele alınacak.