Silah bırakma sürecinde kritik eşik: TBMM İzleme Komisyonu için düğmeye basıldı
Terörsüz Türkiye sürecinde örgütün kendini feshetme ve silah bırakma adımlarını takip edecek İzleme Komisyonu için siyasi partilerle temas kurulması planlanıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un gelecek haftadan itibaren yapması öngörülen görüşmelerde, komisyonun üyeleri ve çalışma esasları ele alınacak.
Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturan Çerçeve Yasa kapsamında TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu için hazırlıklar ilerliyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, komisyona üye belirlenmesi ve çalışma esaslarının görüşülmesi amacıyla gelecek haftadan itibaren siyasi parti liderleriyle bir araya gelmesi planlanıyor.
Yasada, terör örgütünün kendini feshetme ve silah bırakma sürecini takip etmek üzere İzleme Komisyonu oluşturulması hükme bağlandı. Komisyonun, teyit ve tespit kararı beklenmeden kurulacağı da kamuoyuyla paylaşıldı.
KURTULMUŞ PARTİLERDEN KOMİSYONA ÜYE VERMELERİNİ İSTEYECEK
Kurtulmuş'un Mecliste grubu bulunan AK Parti, Yeni Parti, MHP, DEM Parti, CHP ve Yeni Yol liderleriyle görüşmesi öngörülüyor. Mecliste grubu bulunmayan siyasi partilerin liderleri veya temsilcileriyle de temas kurulacak.
Ziyaretler kapsamında, TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna üye vermeyen İYİ Partinin genel başkanıyla da görüşülecek.