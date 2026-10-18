Hafta sonunun son gününde gökyüzü hareketleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Ekim Pazar gününe ilişkin yayımladığı son hava tahmin raporunda çok sayıda kenti kapsayan ciddi uyarılarda bulundu. Karadeniz üzerinden sokulan soğuk ve yağışlı hava dalgası, özellikle kuzey ve iç kesimlerde fırtınayla birleşerek etkisini gösterecek. Sıcaklıklar yurdun doğusunda mevsim normallerinde seyrederken batı ve iç bölgelerde hissedilir şekilde normallerin altına inecek.

Yağışların aralıklı olması bekleniyor. Ancak kuvvetli yağış uyarısı yapılan yerlerde kısa sürede yoğun su birikintileri oluşabileceğinden tedbirli davranılması gerekiyor.

Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van için de rüzgar ve yağış uyarısı bulunuyor.

Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

MGM'nin yayımladığı MeteoUYARI haritasında Batı Karadeniz kıyıları adeta kırmızıya yakın bir tona büründü. Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop hattı turuncu ve sarı kodlu uyarıların merkezinde yer alıyor.

(A Haber Grafik Ekibi)

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Pazar planı yapan milyonlarca İstanbullunun gözü gökyüzünde. Megakent için yayımlanan son verilere göre İstanbul, Karadeniz'deki gibi yıkıcı bir fırtınanın ya da afet boyutunda bir yağışın doğrudan hedefinde değil.

İstanbul'da pazar günü hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Termometreler gün içinde en yüksek 17°C, gece saatlerinde ise 11°C civarını gösterecek. Şehirde sert sonbahar serinliği kendisini net şekilde hissettirecek. Rüzgar kuzey yönlerden ara sıra canlansa da kent genelinde hayatı felç edecek bir fırtına beklenmiyor. Pazartesiden itibaren ise sıcaklıklar kademeli olarak 19-20 derecelere tırmanacak.