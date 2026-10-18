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Meteorolojiden 18 il için sarı ve turuncu kod uyarısı! Rüzgar 100 kilometre hızla esecek

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteorolojiden 18 il için sarı ve turuncu kod uyarısı! Rüzgar 100 kilometre hızla esecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 18-24 Ekim tahmininde bugün Batı Karadeniz için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı öne çıkıyor. Düzce, Zonguldak ve Bartın’da yağış yer yer şiddetlenecek. İstanbul’da ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor; yeni haftada sıcaklıkların kademeli yükselmesi öngörülüyor.

Hafta sonunun son gününde gökyüzü hareketleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Ekim Pazar gününe ilişkin yayımladığı son hava tahmin raporunda çok sayıda kenti kapsayan ciddi uyarılarda bulundu. Karadeniz üzerinden sokulan soğuk ve yağışlı hava dalgası, özellikle kuzey ve iç kesimlerde fırtınayla birleşerek etkisini gösterecek. Sıcaklıklar yurdun doğusunda mevsim normallerinde seyrederken batı ve iç bölgelerde hissedilir şekilde normallerin altına inecek.

(MGM)(MGM)

BATI KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

MGM'nin yayımladığı MeteoUYARI haritasında Batı Karadeniz kıyıları adeta kırmızıya yakın bir tona büründü. Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop hattı turuncu ve sarı kodlu uyarıların merkezinde yer alıyor.

Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre:

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI
Düzce, Zonguldak ve Bartın
ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ

Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ SAĞANAK
Bolu, Karabük ve Kastamonu
GÜN BOYU ETKİLİ

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar gün boyu kuvvetini koruyacak.

METEOROLOJİK UYARI
Sarı Kod Verilen İller
Rüzgar ve yağış uyarısı

Sakarya, Bolu, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu

Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van için de rüzgar ve yağış uyarısı bulunuyor.

Yağışların aralıklı olması bekleniyor. Ancak kuvvetli yağış uyarısı yapılan yerlerde kısa sürede yoğun su birikintileri oluşabileceğinden tedbirli davranılması gerekiyor.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Pazar planı yapan milyonlarca İstanbullunun gözü gökyüzünde. Megakent için yayımlanan son verilere göre İstanbul, Karadeniz'deki gibi yıkıcı bir fırtınanın ya da afet boyutunda bir yağışın doğrudan hedefinde değil.

İstanbul'da pazar günü hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Termometreler gün içinde en yüksek 17°C, gece saatlerinde ise 11°C civarını gösterecek. Şehirde sert sonbahar serinliği kendisini net şekilde hissettirecek. Rüzgar kuzey yönlerden ara sıra canlansa da kent genelinde hayatı felç edecek bir fırtına beklenmiyor. Pazartesiden itibaren ise sıcaklıklar kademeli olarak 19-20 derecelere tırmanacak.

(AA)(AA)

RÜZGAR HIZI 100 KİLOMETREYE ÇIKABİLİR

Pazar günü yalnızca yağış değil, kuvvetli rüzgar da gündemde. Meteorolojiye göre rüzgarın batı kesimlerde kuzey yönlerden, iç ve güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Pazar günü yalnızca yağış değil, kuvvetli rüzgar da gündemde. Meteorolojiye göre rüzgarın batı kesimlerde kuzey yönlerden, iç ve güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

(MGM)(MGM)

Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlü rüzgarın yer yer saatte 100 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güney yönlü rüzgarın saatte 40-80 kilometre hızla kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bu nedenle özellikle açık alanlarda bulunanların, sürücülerin ve çatı, tabela gibi unsurların çevresinde çalışanların dikkatli olması gerekiyor.

(MGM)(MGM)

YENİ HAFTADA SICAKLIKLAR YÜKSELECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 18-24 Ekim dönemini kapsayan haftalık tahmin haritaları, yağışların ilerleyen günlerde bölgelere göre farklılaşacağını gösteriyor.

19 Ekim Pazartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların özellikle Karadeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun geniş bölümünde ise parçalı bulutlu ve yer yer güneşli hava öne çıkıyor.

Meteorolojiden 18 il için sarı ve turuncu kod uyarısı! Rüzgar 100 kilometre hızla esecek - 1

20 Ekim Salı ve 21 Ekim Çarşamba günlerinde de yağışların ağırlıklı olarak kuzeydoğu ve doğu kesimlerde görülmesi bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde yağış alanlarının daralmasıyla birlikte yurdun birçok noktasında daha sakin bir hava tablosu ortaya çıkıyor.

Paylaşılan haftalık haritalarda gündüz sıcaklıklarının birçok bölgede 20 derecenin üzerine çıktığı görülüyor. Güney ve güneydoğu kesimlerde ise yer yer daha yüksek değerler öne çıkıyor.

(IHA)(IHA)

SEZONUN İLK KARI YAYLALARA DÜŞTÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısının ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle Sakarya'nın Hendek ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalarda mevsimin ilk kar yağışı görüldü. Gece saatlerinde başlayan yağış, Çiğdem ve Dikmen yaylalarını beyaz örtüyle kapladı.

Yaklaşık bin 500 metre rakımdaki Çiğdem Yaylası ile bin 725 metre yüksekliğindeki Dikmen Yaylası'nda etkili olan kar yağışı, kısa sürede çevrenin görünümünü değiştirdi. Yaylalarda kış mevsimini aratmayan manzaralar ortaya çıkarken, vatandaşlar beyaza bürünen doğayı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

SAKARYA'DA MEVSİMİN İLK KARI! YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

(AA)(AA)

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

MGM'nin haftalık tahmin haritasına göre yağışlı sistem pazar akşam saatlerinden (18:00 - 24:00) itibaren Doğu Karadeniz kıyılarına çekilmeye başlayacak.

  • Pazartesi (19 Ekim): Yurdun batı ve iç kesimlerinde bulutlar dağılıyor. Yağış yalnızca Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay çevrelerinde etkisini sürdürecek.
  • Salı ve Çarşamba (20-21 Ekim): Türkiye genelinde güneş yüzünü daha fazla gösterecek. İç ve batı bölgelerde sıcaklıklar 2 ila 4 derece yükselecek; Ankara 16-17, İzmir 22-24, Antalya 25-27 derecelere ulaşarak pastırma yazı tadında sakin bir hava yaşanacak.

(A Haber)(A Haber)

18 EKİM BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl
Sıcaklık
Hava durumu
Bursa
19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale
18°C
Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
İstanbul
17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli
18°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteorolojiden 18 il için sarı ve turuncu kod uyarısı! Rüzgar 100 kilometre hızla esecek - 2

EGE

İl
Sıcaklık
Hava durumu\
Afyonkarahisar
14°C
Parçalı bulutlu
Denizli
18°C
Parçalı bulutlu
İzmir
19°C
Parçalı bulutlu
Muğla
18°C
Parçalı bulutlu

(A Haber)(A Haber)

AKDENİZ

İl
Sıcaklık
Hava durumu
Adana
26°C
Parçalı ve çok bulutlu
Antalya
24°C
Parçalı bulutlu
Burdur
17°C
Parçalı bulutlu
Hatay
24°C
Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

Meteorolojiden 18 il için sarı ve turuncu kod uyarısı! Rüzgar 100 kilometre hızla esecek - 3

İÇ ANADOLU

İl
Sıcaklık
Hava durumu
Ankara
12°C
Parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
Eskişehir
14°C
Parçalı bulutlu
Konya
15°C
Parçalı bulutlu
Nevşehir
15°C
Parçalı bulutlu

Meteorolojiden 18 il için sarı ve turuncu kod uyarısı! Rüzgar 100 kilometre hızla esecek - 4

BATI KARADENİZ

İl
Sıcaklık
Hava durumu
Bolu
12°C
Parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak
Kastamonu
11°C
Parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak
Sinop
23°C
Parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde sağanak
Zonguldak
16°C
Parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde sağanak

Meteorolojiden 18 il için sarı ve turuncu kod uyarısı! Rüzgar 100 kilometre hızla esecek - 5

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl
Sıcaklık
Hava durumu
Amasya
20°C
Parçalı ve çok bulutlu
Rize
26°C
Parçalı ve çok bulutlu; öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
Samsun
23°C
Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon
25°C
Parçalı ve çok bulutlu; öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak

Meteorolojiden 18 il için sarı ve turuncu kod uyarısı! Rüzgar 100 kilometre hızla esecek - 6

DOĞU ANADOLU

İl
Sıcaklık
Hava durumu
Erzurum
15°C
Parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde sağanak
Kars
19°C
Parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde sağanak
Malatya
22°C
Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde sağanak
Van
21°C
Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde sağanak

Meteorolojiden 18 il için sarı ve turuncu kod uyarısı! Rüzgar 100 kilometre hızla esecek - 7

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl
Sıcaklık
Hava durumu
Diyarbakır
25°C
Parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde sağanak
Mardin
24°C
Parçalı ve çok bulutlu
Siirt
25°C
Parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa
25°C
Parçalı ve çok bulutlu

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