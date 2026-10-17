İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman'da Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Meclis'in sürece sahip çıktığını belirten Bakan Çiftçi, "Doğu görevimi yaparken güvenlik sorunları yüzünden Erzurum merkezden Tekman ilçesine gece gidemezdik artık o günler geride kaldı." dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Terörsüz Türkiye, Kardeşlik Hukuku ve Toplumsal Barış Paneli"nde açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine ve sürece destek veren isimlere teşekkür etti.

"SON ZAMANLARDA TÜRKİYE'DE OLMAYAN BİR SİYASİ KONSENSÜS YAŞANDI"

Bakan Çiftçi, Terörsüz Türkiye sürecine verilen destek dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ve milletvekillerine teşekkürlerini iletti.

Süreçte siyasi uzlaşmanın önemine dikkat çeken Çiftçi, "Hakikaten son zamanlarda Türkiye'de olmayan bir siyasi konsensüs yaşanmış oldu ve çok güzel bir kanun ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR PAZARLIK YAPILMADI"

Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütüyle pazarlık yapıldığı veya taviz verildiği yönündeki iddialara ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, bu sorulara kesin ifadelerle yanıt verdi.

Çiftçi, "Bu kanun neticesinde terör örgütüyle herhangi bir pazarlık yapıldı mı? Kesinlikle yapılmadı. Herhangi bir taviz verildi mi? Verilmedi." dedi.

"DEVLETİMİZİN İRADESİ NEYSE O KABUL EDİLDİ"

Bakan Çiftçi, sürecin Cumhurbaşkanı, devlet ve Meclis'in iradesi doğrultusunda şekillendiğini belirterek, "Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın iradesi neyse, devletimizin iradesi neyse, Meclisimizin iradesi neyse o kabul edildi." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, kaymakamlık görevi yaptığı dönemde yaşadıklarını da anlattı. Bakan Çiftçi, "Meclis sürece sahip çıktı. Doğu görevimi yaparken güvenlik sorunları yüzünden Erzurum merkezden Tekman ilçesine gece gidemezdik artık o günler geride kaldı." dedi.

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından satır başları şöyle: Terörsüz Türkiye sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu liderlikten dolayı bu sürece vermiş olduğu güçlü destekten dolayı Sayın Devlet Bahçeli'ye, Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'a her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten son zamanlarda Türkiye'de olmayan bir siyasi konsensüs yaşanmış oldu ve çok güzel bir kanun ortaya çıktı. Bu kanun neticesinde terör örgütüyle herhangi bir pazarlık yapıldı mı? Kesinlikle yapılmadı. Herhangi bir taviz verildi mi? Verilmedi. Dolayısıyla cumhurbaşkanımızın iradesi neyse devletimizin iradesi neyse, meclisimizin iradesi neyse o kabul edildi.