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Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gelişme! PKK 4 kampı boşalttı: Sırada hangi adım var?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gelişme! PKK 4 kampı boşalttı: Sırada hangi adım var?

Terörsüz Türkiye sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, PKK/KCK, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan 4 barınma alanını 8 Ekim 2026 itibarıyla boşalttı. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi vizyonu kapsamında atılan adımın ardından, örgüt mensuplarının topluma entegrasyonuna yönelik çalışmaların da sürecin ilerleyen aşamalarında hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin bölgesel istikrarı sağlama ve Türk-Kürt kardeşliğini güçlendirme hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalarda yeni bir aşamaya geçildi.

METİNA'DA PKK/KCK'NIN BOŞALTTIĞI 4 MAĞARA GÖRÜNTÜLENDİ

Güvenlik kaynakları, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi vizyonunun kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek sürecin Türkiye'nin geleceği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gelişme! PKK 4 kampı boşalttı: Sırada hangi adım var? - 1

PKK/KCK METİNA'DAKİ 4 BARINMA ALANINI BOŞALTTI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, çatışma riski taşıyan bölgelerdeki barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina alanının Baze bölgesinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason isimli 4 barınma alanını 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla boşalttığı bildirildi. Güvenlik kaynakları, söz konusu gelişmenin yürütülen sürecin kararlılıkla devam ettiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gelişme! PKK 4 kampı boşalttı: Sırada hangi adım var? - 2

ÖRGÜT MENSUPLARININ TOPLUMA ENTEGRASYONU HEDEFLENİYOR

Sürecin ilerleyen aşamalarına ilişkin de dikkat çeken bilgiler paylaşıldı. PKK/KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılmasının ardından, yasal düzenlemelerden yararlanarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının toplumla yeniden bütünleşmesinin hedeflendiği belirtildi. Bu kapsamda eğitim ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda bütünleşik programların hayata geçirilmesi planlanıyor. Söz konusu çalışmalarla toplumsal uzlaşının güçlendirilmesi ve geri dönen örgüt mensuplarının topluma entegrasyonunun sağlanması amaçlanıyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gelişme! PKK 4 kampı boşalttı: Sırada hangi adım var? - 3

TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ VURGUSU

Güvenlik kaynakları, yürütülen çalışmaların Türkiye'de kalıcı iç barışın tesis edilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Sürecin başarıya ulaşmasıyla birlikte Türk-Kürt kardeşliğinin daha da güçlendirilmesi, toplumun tüm kesimlerinin barış ve huzur içerisinde bir arada yaşamasının sağlanması hedefleniyor. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi vizyonu çerçevesinde atılan adımların, Türkiye'nin güvenliği ve bölgesel istikrar açısından önemli kazanımlar sağlamasının beklendiği ifade edildi.

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