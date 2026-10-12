Sürecin ilerleyen aşamalarına ilişkin de dikkat çeken bilgiler paylaşıldı. PKK/KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılmasının ardından, yasal düzenlemelerden yararlanarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının toplumla yeniden bütünleşmesinin hedeflendiği belirtildi. Bu kapsamda eğitim ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda bütünleşik programların hayata geçirilmesi planlanıyor. Söz konusu çalışmalarla toplumsal uzlaşının güçlendirilmesi ve geri dönen örgüt mensuplarının topluma entegrasyonunun sağlanması amaçlanıyor.

TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ VURGUSU

Güvenlik kaynakları, yürütülen çalışmaların Türkiye'de kalıcı iç barışın tesis edilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Sürecin başarıya ulaşmasıyla birlikte Türk-Kürt kardeşliğinin daha da güçlendirilmesi, toplumun tüm kesimlerinin barış ve huzur içerisinde bir arada yaşamasının sağlanması hedefleniyor. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi vizyonu çerçevesinde atılan adımların, Türkiye'nin güvenliği ve bölgesel istikrar açısından önemli kazanımlar sağlamasının beklendiği ifade edildi.