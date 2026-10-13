Neçirvan Barzani, Terörsüz Türkiye sürecini çözen kişinin Nobel Barış Ödülü’ne layık olacağını söyledi ve Başkan Erdoğan’ı işaret etti
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Terörsüz Türkiye projesinin ciddi bir süreç olduğunu ve doğru bir istikamette ilerlediğini söyledi.
Irak'ın Erbil kentinde Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen forumda konuşan Barzani, Terörsüz Türkiye projesi ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Barzani, iki sene önce Terörsüz Türkiye projesinin "ciddi olup olmadığı" konusunda şüpheleri olduğunu ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından bunun ciddi bir süreç olduğuna kanaat getirdiğini belirtti.
Başkan Erdoğan'ın süreç konusunda ciddi olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getiren Barzani, "Terörsüz Türkiye projesi ciddi bir süreç fakat yavaş ilerlediği yönünde şikayetler olabilir. Bence bu da çok doğaldır ve bir gecede çözülmez. Adımlar istediğimiz hızda olmayabilir fakat doğru bir istikamette ilerliyor." dedi.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ"
Erbil olarak sürece destek verdiklerini ve üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını yineleyen Barzani, şu değerlendirmede bulundu:
"Süreç herkesin yararınadır. Hem bizim hem de Türkiye'nin. Bu süreç Türkiye'yi çok daha önemli bir noktaya taşıyacaktır. Sadece Kürtleri değil. Türkiye de bu noktadan çok farklı bir noktaya gelecektir ve bu şekilde bölgede tabii rolünü oynayabilecektir. Bu sorunun çözümü büyük bir olaydır ve çözülürse çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. Bence bu noktada birinci kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır."
Barzani, "Suriye'nin kendine özgü sorunları var. Kolay bir Suriye'de hüküm sürmüyorlar. Sosyal, imar ve altyapı açısından zor ve virane bir Suriye var. Bunun yeniden ayağa kaldırılması çok zaman ister." şeklinde konuştu.