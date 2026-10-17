İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında Batman'da düzenlenen Bölge Valileri Terörsüz Türkiye Toplantısı'nda, terörle mücadele ve Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantıya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Vali Ali Fidan, ilgili kurumların daire başkanları ile 11 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Çiftçi, Terörsüz Türkiye hedefinin milli birlik, toplumsal kardeşlik ve ülkenin güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını belirtti. Geçmişte yaşanan tecrübelerden ders çıkarılması gerektiğini ifade eden Çiftçi, iyi niyetli adımların terör örgütleri tarafından istismar edilmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

"AYNI YANLIŞLARIN TEKRARLANMASINA KESİNLİKLE İZİN VERMEMELİYİZ"

Türkiye'nin tarihi bir dönüm noktasından geçtiğini belirten Bakan Çiftçi, küresel güç dengelerinin değiştiğine ve yakın coğrafyada yeni siyasi dengelerin oluştuğuna dikkati çekti. Bu süreçte Türkiye'nin iç bütünlüğünü ve toplumsal dayanışmasını güçlendirmesinin önemini vurgulayan Çiftçi, Terörsüz Türkiye hedefinin stratejik bir devlet politikası olduğunu ifade etti.

Geçmişte yaşanan tecrübelerin unutulmaması gerektiğini kaydeden Çiftçi, "İyi niyetle atılan adımların terör örgütleri tarafından istismar edilmesi ve ortaya çıkan ortamın terör yapılanmaları tarafından kendi amaçları doğrultusunda kullanılmaya çalışılması, devlet hafızamızda kalıcı izler bırakmıştır. Aynı yanlışların tekrarlanmasına kesinlikle izin vermemeliyiz." dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinin kamu düzenini zayıflatan veya terör örgütlerine yeni hareket alanları sağlayan bir zemine dönüşemeyeceğini belirten Çiftçi, devletin hukukundan, egemenlik haklarından ve milli birlikten taviz verilmeyeceğini vurguladı.