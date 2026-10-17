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Bakan Çiftçi’den Batman’da Terörsüz Türkiye mesajı: Aynı yanlışlara izin vermeyeceğiz

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Çiftçi’den Batman’da Terörsüz Türkiye mesajı: Aynı yanlışlara izin vermeyeceğiz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman’da 11 ilin valisi ve güvenlik yöneticilerinin katıldığı Bölge Valileri Terörsüz Türkiye Toplantısı’nda, “Aynı yanlışların tekrarlanmasına kesinlikle izin vermemeliyiz” dedi. Çiftçi, Türkiye’nin iç bütünlüğünün güçlendirilmesinin bölgesel ve küresel etkisini artıracağını vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında Batman'da düzenlenen Bölge Valileri Terörsüz Türkiye Toplantısı'nda, terörle mücadele ve Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantıya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Vali Ali Fidan, ilgili kurumların daire başkanları ile 11 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Çiftçi, Terörsüz Türkiye hedefinin milli birlik, toplumsal kardeşlik ve ülkenin güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını belirtti. Geçmişte yaşanan tecrübelerden ders çıkarılması gerektiğini ifade eden Çiftçi, iyi niyetli adımların terör örgütleri tarafından istismar edilmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

"AYNI YANLIŞLARIN TEKRARLANMASINA KESİNLİKLE İZİN VERMEMELİYİZ"

Türkiye'nin tarihi bir dönüm noktasından geçtiğini belirten Bakan Çiftçi, küresel güç dengelerinin değiştiğine ve yakın coğrafyada yeni siyasi dengelerin oluştuğuna dikkati çekti. Bu süreçte Türkiye'nin iç bütünlüğünü ve toplumsal dayanışmasını güçlendirmesinin önemini vurgulayan Çiftçi, Terörsüz Türkiye hedefinin stratejik bir devlet politikası olduğunu ifade etti.

Geçmişte yaşanan tecrübelerin unutulmaması gerektiğini kaydeden Çiftçi, "İyi niyetle atılan adımların terör örgütleri tarafından istismar edilmesi ve ortaya çıkan ortamın terör yapılanmaları tarafından kendi amaçları doğrultusunda kullanılmaya çalışılması, devlet hafızamızda kalıcı izler bırakmıştır. Aynı yanlışların tekrarlanmasına kesinlikle izin vermemeliyiz." dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinin kamu düzenini zayıflatan veya terör örgütlerine yeni hareket alanları sağlayan bir zemine dönüşemeyeceğini belirten Çiftçi, devletin hukukundan, egemenlik haklarından ve milli birlikten taviz verilmeyeceğini vurguladı.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

"BİR DAHA HİÇBİR ÇOCUK TERÖRÜN GÖLGESİNDE BÜYÜMESİN"

Terörle mücadelede milletin ağır bedeller ödediğini dile getiren Bakan Çiftçi, özellikle bölgede yaşayan vatandaşların terörün baskısını ve tehdidini yıllarca hissettiğini söyledi.

Çiftçi, "Bizim arzumuz, bu topraklarda bir daha hiçbir annenin evlat acısıyla sınanmaması, hiçbir çocuğun terörün gölgesinde büyümemesidir." ifadelerini kullandı.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

VALİLERE GÜVENLİK VE RİSK UYARISI

Bakan Çiftçi, Terörsüz Türkiye hedefinin başarıya ulaşmasında valilerin önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti. Valilerden şehirlerin sosyolojik yapısını, toplumsal hassasiyetlerini ve risk alanlarını yakından takip etmelerini isteyen Çiftçi, olası provokasyonların önlenmesi ve toplumsal gerilimlerin büyümeden çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetilmesinin önemine değinen Çiftçi, terör örgütlerinin, suç yapılanmalarının ve provokasyon peşindeki çevrelerin toplumsal gerilim oluşturmasına fırsat verilmemesi gerektiğini kaydetti.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE HİÇBİR ŞEHİRDE ALAN BIRAKMAYACAĞIZ"

Terörle mücadelenin yanı sıra vatandaşların günlük yaşamında huzur ve güvenliğin sağlanmasının da öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Bakan Çiftçi; organize suç, uyuşturucu, siber suçlar, düzensiz göç, trafik ve okul güvenliği alanlarında kararlı çalışmalar yürütüleceğini söyledi.

Çiftçi, "Suç örgütlerine hiçbir şehirde alan bırakmayacak, gençlerimizi uyuşturucudan koruyacak, çocuklarımızın güvenliğini sağlayacağız." dedi.

Güvenlik çalışmalarının yalnızca operasyon sayılarıyla değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Çiftçi, asıl ölçütün suç oranlarının azalması ve vatandaşların kendilerini devlet güvencesi altında hissetmesi olduğunu ifade etti.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

"İÇ CEPHEMİZ NE KADAR GÜÇLÜ OLURSA, DIŞARIDAKİ SÖZÜMÜZ O KADAR ETKİLİ OLACAKTIR"

Terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca ülke içindeki güvenlikle sınırlı olmadığını belirten Bakan Çiftçi, Türkiye'nin iç bütünlüğünü güçlendirmesinin bölgesel ve küresel etkisini artıracağını söyledi.

Çiftçi, "Bu yürüyüşte, içeride kardeşliğini tahkim etmiş ve güvenliğini sağlamış bir Türkiye'nin bölgesel ve küresel etkisi daha da güçlenecektir. İç cephemiz ne kadar güçlü olursa, dışarıdaki sözümüz o kadar etkili olacaktır." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye hedefinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteğiyle ilerlediğini belirten Çiftçi, sürecin devlet ciddiyeti ve tarihi sorumluluk bilinciyle başarıya ulaştırılması için çalışacaklarını kaydetti.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

TOPLANTIYA 11 İLİN YÖNETİCİLERİ KATILDI

Batman'daki toplantıya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ve Emniyet Genel Müdürü Vali Ali Fidan'ın yanı sıra Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van valileri katıldı. Toplantıda söz konusu illerin emniyet müdürleri ve jandarma komutanları da yer aldı.

Bakan Çiftçi, Batman programı kapsamında önce Valiliği ziyaret etti, ardından Kardeşlik Camii'nin açılışına katıldı. Çiftçi, daha sonra TPAO Tesisleri'nde düzenlenen Bölge Valileri Terörsüz Türkiye Toplantısı'na geçti.

#Terörsüz Türkiye #Mustafa Çiftçi #İçişleri Bakanlığı
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