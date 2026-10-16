"BÖYLE BÜYÜK ACILARDA ORTAK ZEMİNDE BULUŞMALIYIZ"

Merhum Dündar Ziya Gültekin ile olan hukukunu ve vefatının ardından yazılanlara duyduğu derin üzüntüyü dile getiren siyaset bilimci Elif Şahin, "Dündar abi uzun zamandır tanıdığım, emeklerine şahit olduğum, kalbinin güzelliğine tanıklık ettiğim bir abimizdi, bir arkadaşımızdı. Heyecanlı ve dertliydi, hakikaten hizmet etmek için motivasyonu çok yüksek biriydi. Bugün 43 yaşında ani bir kazayla aramızdan ayrılışının ardından yazılanları görmek beni hem onun bir yol arkadaşı olarak hem bir kardeşi olarak hem de bir insan olarak çok incitti. Böyle olmamalı. Yani asgari müştereklerde, en azından bu kadar büyük acılarda ortak zeminde buluşabileceğimiz o vicdani çerçevede yeniden buluşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok ağır şeyler yazılıyor arkasından hala. Buna gerek yok. Bu bir tavırdır, bu bir duruştur. En azından bu acıya saygı duymak noktasında gönül bağı kurdukları partilerinin bu noktada bir duruş sergilemesini beklediğimizi de ben buradan iletmek istiyorum. Bunu belki toparlayabilirler. Belki bu noktada onların göstereceği hassasiyet ve hakkaniyet, eğer varsa bunun önüne geçebilirler. Bu çok acı, bu yaptıkları çok acı. Acının üzerinden rövanşizm olmaz." ifadelerini kullandı.



"İNSANLIĞINIZI DA MI KAYBETTİNİZ?"

Sosyal medyada yayılan nefret dalgasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan gazeteci Güngör Yavuzaslan, "Elif Hanım'ın dediği çok doğru. Yani insani değerlerimizi kaybetmememiz lazım. Bu bir acı, ölüm. Yani insanın içini dağlıyor. Her ölüm erkendir, onu da söyleyeyim. Ailesi var, sevenleri var. Sanal medyada benim defaatle söylediğim bir şey var; sanal medya diye çamur bir alan var. Orada yazılanları okuduğumda 'Elif Hanım, bunları gerçekten yazmışlar mı?' dedim. Yani bir insan bir ölüm halinde, bir acı halinde bu sözleri söyler mi? Biraz bunları kınamak, bunlara tepki koymak lazım. Elim bir trafik kazası geçirdi. Biliyorsunuz biz bu trafik kazalarında çok değerlerimizi, çok insanımızı kaybettik Türkiye'de. Ama ondan sonra bunu bir ideolojik karşıtlık, partizanlık ve vandalizme dönüştürmek, sanal medya anarşizmi üzerinden dile alınmayacak kelimelerle saldırmak vicdansızlıktır. İnanın diyorum; değerleriniz yok, insanlığınızı da mı kaybettiniz?" sözleriyle tepki gösterdi. Bu sırada araya giren Siyaset bilimci Elif Şahin, "Arkasında üç tane çocuk bıraktı, henüz 43 yaşında" hatırlatmasında bulunarak acının büyüklüğüne dikkat çekti.

VANDALİZM VE AKIL TUTULMASINA KARŞI ORTAK VİCDAN ÇAĞRISI

Yavuzaslan, "Biz Anadolu insanıyız. Biz Müslümanız, değerlerimiz var. Ölüm senin ölümün, benim ölümüm meselesi değildir. Toplumun getirildiği bu durum tam anlamıyla bir vandalizmdir. Biz nasıl bu hale geldik? Biz bir cenaze geçerken tanımasak bile dua okur, 'Allah gani gani rahmet eylesin' deriz. Ya da hiç tanımadığımız bir iklimde bir acı duysak üzülürüz, kalbimiz sızlar. Ama şimdi tanımayan, bilmeyen insanlar bile akılalmaz yorumlar yapıyor. Üstelik bunlar sahte ya da trol hesaplar da değil; asıl üzücü olan kısmı bu. Biz bu zihinsel çöküşe nasıl geldik, bunu tartışmamız gerekir" dedi.

Toplum mühendisliğine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten gazeteci Güngör Yavuzaslan, "Biz medeniyetler inşa eden, yeni öyküler oluşturan bir toplumuz. Bir ölüm anında bile işi 'oh oldu'ya getirmek nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu bizim ortak sorunumuzdur çünkü bu insanlar sonuçta bizim insanımız, sokakta karşılaştığımız aynı sosyolojinin içerisindeyiz. Hacı Bektaş-ı Veli'den Yunus Emre'ye, Aşık Veysel'den Pir Sultan Abdal'a, Şeyh Edebali'den Hoca Ahmet Yesevi'ye kadar referans değerleriyle övünen bir toplum neden bu karşıtlığa sürüklendi? Her şeyden önce insanlığa merhameti öğreten bir Peygamberin ümmetiyiz. Kur'an-ı Kerim insanlığın kurtuluşu için bir mucizedir. Biz buradan bu karşıtlığa nasıl geldik? Bu artık bir iki haddini bilmezin işi değil; organize bir kötülük var. Bunun görünürlüğü sanal medyada yaşanıyor ve bilinçli olarak toplumun en kırılgan, en hassas dönemlerinde bir toplum mühendisliği yürütülüyor." ifadelerini kullandı.