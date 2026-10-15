Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gültekin'in kaza yerinde kalbinin durduğu, hastanede ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Görüntülerde, Gültekin'in su baskını yaşanan evleri tek tek gezip vatandaşların sorunlarını dinlediği, belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde denetlediği görüldü. Ziyaretleri sırasında su tahliyesi yapılan bir evde vatandaşla konuşan Gültekin, "1,5 saattir su tahliye ediyorum" diyen vatandaşa , "Ayağınız ıslanmasın, önemli değil. Nereden kaynıyor bu?" sözleriyle karşılık verdi. Vatandaşın "Ayağınıza sağlık, iyi ki geldiniz, yardımcı oldunuz" demesi üzerine Gültekin, "Estağfurullah" ifadelerini kullandı.

"SİZİ SEVİYORUZ" DİYEN VATANDAŞA SICAK KARŞILIK

Sel bölgesindeki incelemelerine devam eden Gültekin'e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bir vatandaşın "Sizi seviyoruz" sözlerine Gültekin, "Biz de sizi seviyoruz" diyerek karşılık verdi. Bir başka vatandaşın "İyi ki geldiniz, biz gerçekten çok memnunuz. Biliyorum ki birçok sıkıntı, birçok sorun çözülecek" sözleri üzerine Gültekin, "Aktar deyince belediyecilik, biz bunu yaşadık, bunu gördük" ifadelerini kullandı.

