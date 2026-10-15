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Saatler önce selzedelerin yanındaydı! Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in son görüntüleri ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Düzce'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gültekin'in kazadan saatler önce sel felaketinden etkilenen Üsküdar'da vatandaşlarla bir araya geldiği son görüntüleri ise yürekleri burktu.

Saatler önce selzedelerin yanındaydı! Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in son görüntüleri ortaya çıktı 1

Feci kaza öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda üç aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi.

Saatler önce selzedelerin yanındaydı! Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in son görüntüleri ortaya çıktı 2

Kazada, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi yaralandı.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gültekin'in kaza yerinde kalbinin durduğu, hastanede ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Saatler önce selzedelerin yanındaydı! Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in son görüntüleri ortaya çıktı 3

BAŞKAN VEKİLİNİN HAYATINI KAYBETMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
Trafik kazasında yaşamını yitiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in, vefatından hemen önce sel felaketinden zarar gören mahallelerde yaptığı incelemelerin son görüntüleri ortaya çıktı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN'İN SON GÖRÜNTÜLERİ

Görüntülerde, Gültekin'in su baskını yaşanan evleri tek tek gezip vatandaşların sorunlarını dinlediği, belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde denetlediği görüldü.

Ziyaretleri sırasında su tahliyesi yapılan bir evde vatandaşla konuşan Gültekin, "1,5 saattir su tahliye ediyorum" diyen vatandaşa, "Ayağınız ıslanmasın, önemli değil. Nereden kaynıyor bu?" sözleriyle karşılık verdi. Vatandaşın "Ayağınıza sağlık, iyi ki geldiniz, yardımcı oldunuz" demesi üzerine Gültekin, "Estağfurullah" ifadelerini kullandı.

Saatler önce selzedelerin yanındaydı! Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in son görüntüleri ortaya çıktı 4

"SİZİ SEVİYORUZ" DİYEN VATANDAŞA SICAK KARŞILIK
Sel bölgesindeki incelemelerine devam eden Gültekin'e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bir vatandaşın "Sizi seviyoruz" sözlerine Gültekin, "Biz de sizi seviyoruz" diyerek karşılık verdi. Bir başka vatandaşın "İyi ki geldiniz, biz gerçekten çok memnunuz. Biliyorum ki birçok sıkıntı, birçok sorun çözülecek" sözleri üzerine Gültekin, "Aktar deyince belediyecilik, biz bunu yaşadık, bunu gördük" ifadelerini kullandı.

Saatler önce selzedelerin yanındaydı! Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in son görüntüleri ortaya çıktı 5

Arama kurtarma ve su tahliye çalışmalarını yakından takip eden Gültekin, kazadan kısa süre önce sel felaketinin yaralarını sarmak için sahada aralıksız çalışmıştı. Öte yandan feci kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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