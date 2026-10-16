Atama kararları Resmi Gazete’de! Devletin kritik kademelerine yeni görevlendirmeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 15 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla bakanlıklar ve kamu kurumlarında önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Bekir Bayrakdar, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla atanırken, çok sayıda kurumda genel müdür yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliklerine de yeni isimler getirildi. İşte devlet kurumlarındaki yeni görevlendirmeler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararlarla bakanlıklar ve kritik kamu kurumlarının üst yönetim kadrolarında kapsamlı değişikliğe gidildi.

Başkan Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Adnan Yılmaz atandı. Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne ise Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı getirildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA YENİ BAKAN YARDIMCISI

Atama kararlarının en dikkat çekenlerinden biri Hazine ve Maliye Bakanlığında gerçekleşti. Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

KÜLTÜR VE SANATTA GÖREV DEĞİŞİMİ

Kültür ve Turizm Bakanlığında da görev değişikliğine gidildi. 2026/326 sayılı kararla Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık görevden alınırken, boşalan göreve Pervin Oymak atandı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne ise Can Atilla getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı görevine de Suat Faruk Giray atandı.

MİLLİ SAVUNMA VE TARIM KURUMLARINDA YENİ İSİMLER

Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Cüneyt Epcim atandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde ise Yönetim Kurulu Üyesi Yener Yıldırım görevden alındı. Boşalan üyeliğe, kalan süreyi tamamlamak üzere Göktuğ Bağlı getirildi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Kutluhan Taşkın atandı.

DSİ'DE İKİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan bölge müdürlüklerine de yeni isimler getirildi. Bu kapsamda 6. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif Kaygusuz, 9. Bölge Müdürlüğüne ise Ömer Açıkgöz atandı.

TİCARET BAKANLIĞINDA İKİ YENİ GÖREVLENDİRME

Ticaret Bakanlığında açık bulunan iki genel müdür yardımcılığına atama yapıldı. Bu kapsamda İthalat Genel Müdür Yardımcılığına Tuba Hatipoğlu, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına ise Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş getirildi.

DHMİ'DE DE ATAMA KARARI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde de iki önemli görevlendirme gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Üyeliğine Selami Yapıcı atandı. DHMİ Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ertuğrul Karatay getirildi.

Tüm atama kararları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.