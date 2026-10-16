AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya seyahat ederken Düzce'de meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli yol arkadaşımız Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm Üsküdarlı hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aynı kazada yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Merhum Dündar Ziya Gültekin başkanımızın mekanı cennet, makamı âli olsun" mesajını paylaştı.

"Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin'in, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara'ya gelirken geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da, Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı yayımladı. Acar, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

Fotoğraf: AA

PROTOKOL ÜYELERİ HASTANEYE AKIN ETTİ



Gültekin'in vefat haberinin ardından Düzce'de çok sayıda protokol üyesi hastaneye gelerek taziyelerini iletti. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, hastanede taziyeleri kabul etti. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Yeni Parti Düzce Milletvekili Tahir Özcan ve Türkiye Kick Boks Federasyonu Asbaşkanı Tarık Şebik de hastaneye gelerek başsağlığı dileklerinde bulundu. Acı haberi alarak hastaneye gelen Gültekin'in eşi de burada taziyeleri kabul etti.



CENAZE İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ



Hayatını kaybeden Dündar Ziya Gültekin'in cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından Düzce Gasilhanesi'ne götürüldü. Burada gerçekleştirilen yıkama ve hazırlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gültekin'in naaşı İstanbul'a gönderildi. Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in cenaze töreninin, İstanbul'da öğle namazının ardından gerçekleştirilmesi ve Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanması planlanıyor.

HİZMETE ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Dündar Ziya Gültekin, 1983 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde öğrenim gördükten sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Siyasi hayatına 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kollarında başladı. 2002-2008 yılları arasında Gençlik Kollarında çeşitli görevler üstlendi. 2008-2012 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü.

4, 5 ve 6. dönemlerde (2012-2019) AK Parti Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı yaptı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde meclis üyesi seçildi. 2019-2025 yılları arasında Üsküdar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. 14 ve 28 Mayıs 2023 Genel Seçimleri ile 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde SKM Başkan Vekilliği görevinde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlenen Gültekin, 2016-2024 yılları arasında 15 Temmuz Derneği Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Gültekin üç çocuk babasıydı.