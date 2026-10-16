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Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin kazada hayatını kaybetti!

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin kazada hayatını kaybetti!

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen trafik kazasının ardından kalp krizi geçiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, yaklaşık 1,5 saat süren müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı. Acı haberin ardından taziye mesajları peş peşe geldi. Öte yandan Gültekin'in cenazesi, Büyük Çamlıca Camisi'ne getirildi.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Gültekin'in içinde bulunduğu 34 VR 2034 plakalı otomobil, Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde aynı yönde seyreden 16 ARZ 453 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişinin tedavileri sürüyor. (Fotoğraf: AA)Kazada yaralanan 4 kişinin tedavileri sürüyor. (Fotoğraf: AA)

Kazanın ardından kalp krizi geçirdiği öğrenilen Gültekin'e, olay yerinden geçen doktorlar tarafından ilk müdahale yapıldı. Daha sonra Gültekin ile 4 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Burada sağlık ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalelerine rağmen Dündar Ziya Gültekin kurtarılamadı.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor (Foto: AA) Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor (Foto: AA)

SON VEDA
Düzce'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in cenazesi, Büyük Çamlıca Camisi'ne getirildi.

Haberin güncel gelişmelerini "Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'e veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor" başlıklı haberimizden takip edebilirsiniz.

Öte yandan cenaze törenine Başkan Erdoğan'ın katılımı da bekleniyor.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN'İN SON GÖRÜNTÜLERİ

"DERİN BİR TEESSÜRLE ÖĞRENDİM"

Vefat haberinin ardından bir açıklama yayınlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Dündar Ziya kardeşimizin kederli ailesine, yakınlarına, AK Partimize ve Üsküdarlı hemşehrilerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

"OLAYIN ŞOKUYLA KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR"

AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, gazetecilere, kaza anından bu yana bütün tıbbi müdahalelerin yapıldığını belirterek, "Ama maalesef kurtaramadık. Başımız sağ olsun." dedi.

Gültekin'in vücudunda kazaya bağlı herhangi bir yaralanma ve darbe gözükmediğini bildiren Şengüloğlu, "Olayın şokuyla kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor. İlerleyen süreçte netleşecek ama olay esnasında oradan geçen kazayı gören iki doktor duruyor ve ilk müdahaleyi yapıyorlar. Ardından da ambulansa gelip müdahaleye devam ediyor. Hastanede de devam etti müdahaleler. Yaklaşık 1,5 saat süre müdahale edildi ama maalesef kurtaramadık." ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Dündar Ziya Gültekin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (Fotoğraf: İHA)Dündar Ziya Gültekin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (Fotoğraf: İHA)

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı yayımladı.

Feci kazanın ardından taziye mesajları peş peşe geldi. (Fotoğraf: İHA)Feci kazanın ardından taziye mesajları peş peşe geldi. (Fotoğraf: İHA)

Çelik, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda, "Çok üzgünüz. Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kazada 3 araç birbirine girdi. (Fotoğraf: İHA)Kazada 3 araç birbirine girdi. (Fotoğraf: İHA)

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ SEÇİMİNE KATILMAK İÇİN ANKARA'YA GİDİYORDU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı yayımladı. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya seyahat ederken Düzce'de meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli yol arkadaşımız Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm Üsküdarlı hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aynı kazada yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Merhum Dündar Ziya Gültekin başkanımızın mekanı cennet, makamı âli olsun" mesajını paylaştı.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da, Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı yayımladı. Acar, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin'in, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara'ya gelirken geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

PROTOKOL ÜYELERİ HASTANEYE AKIN ETTİ

Gültekin'in vefat haberinin ardından Düzce'de çok sayıda protokol üyesi hastaneye gelerek taziyelerini iletti. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, hastanede taziyeleri kabul etti. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Yeni Parti Düzce Milletvekili Tahir Özcan ve Türkiye Kick Boks Federasyonu Asbaşkanı Tarık Şebik de hastaneye gelerek başsağlığı dileklerinde bulundu. Acı haberi alarak hastaneye gelen Gültekin'in eşi de burada taziyeleri kabul etti.

CENAZE İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden Dündar Ziya Gültekin'in cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından Düzce Gasilhanesi'ne götürüldü. Burada gerçekleştirilen yıkama ve hazırlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gültekin'in naaşı İstanbul'a gönderildi. Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in cenaze töreninin, İstanbul'da öğle namazının ardından gerçekleştirilmesi ve Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanması planlanıyor.

HİZMETE ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Dündar Ziya Gültekin, 1983 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde öğrenim gördükten sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Siyasi hayatına 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kollarında başladı. 2002-2008 yılları arasında Gençlik Kollarında çeşitli görevler üstlendi. 2008-2012 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü.

4, 5 ve 6. dönemlerde (2012-2019) AK Parti Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı yaptı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde meclis üyesi seçildi. 2019-2025 yılları arasında Üsküdar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. 14 ve 28 Mayıs 2023 Genel Seçimleri ile 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde SKM Başkan Vekilliği görevinde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlenen Gültekin, 2016-2024 yılları arasında 15 Temmuz Derneği Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Gültekin üç çocuk babasıydı.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN KAZADA HAYATINI KAYBETTİ
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#Düzce #Kaza #Dündar Ziya Gültekin
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