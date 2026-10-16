Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkan vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara’ya doğru seyir halindeyken Anadolu Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için taziye programı düzenlendi. Öte yandan Gültekin'in cenazesi, Büyük Çamlıca Camisi'ne getirilirken Başkan Erdoğan da cenazeye katılıyor.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkan vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya doğru seyir halindeyken Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlandı. Gültekin'in cenazesi cuma namazına müteakip Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılıyor. Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı. AHaber CANLI YAYIN BAŞKAN ERDOĞAN: HAKKIMIZ HELAL OLSUN Başkan Erdoğan cenaze töreninde yaptığı konuşmada "Çok kısa süre içinde Ziya kardeşimiz Üsküdar'da önemli bir görevi üstlendi. Ankara'da bir görev için yola çıkmışken de ne yazık ki bir trafik kazasında ebedi aleme kendisini uğurladık. Tüm kardeşlerime sabırlar temenni ediyorum. Mekanı cennet olsun. " dedi.

Düzce'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in cenazesi, Büyük Çamlıca Camisi'ne getirildi (Foto: AA) TAZİYE PROGRAMI DÜZENLENDİ Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkan vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya doğru seyir halindeyken Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için taziye programı düzenlendi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen programa merhum Gültekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, belediye çalışanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Foto: AA) Program kapsamında merhum Gültekin için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek dualar edildi. Kur'an tilavetinin ardından merhum Dündar Ziya Gültekin'in ailesi ve yakınları fuaye alanında taziyeleri kabul etti.