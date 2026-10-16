Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'e veda! Başkan Erdoğan tabutuna omuz verdi
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkan vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara’ya doğru seyir halindeyken Anadolu Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için taziye programı düzenlendi. Öte yandan Gültekin'in cenazesi, Büyük Çamlıca Camisi'ne getirilirken Başkan Erdoğan da cenazeye katılıyor.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkan vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya doğru seyir halindeyken Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlandı.
Gültekin'in cenazesi cuma namazına müteakip Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılıyor. Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN: HAKKIMIZ HELAL OLSUN
Başkan Erdoğan cenaze töreninde yaptığı konuşmada "Çok kısa süre içinde Ziya kardeşimiz Üsküdar'da önemli bir görevi üstlendi. Ankara'da bir görev için yola çıkmışken de ne yazık ki bir trafik kazasında ebedi aleme kendisini uğurladık. Tüm kardeşlerime sabırlar temenni ediyorum. Mekanı cennet olsun. " dedi.
TAZİYE PROGRAMI DÜZENLENDİ
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkan vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya doğru seyir halindeyken Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için taziye programı düzenlendi.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen programa merhum Gültekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, belediye çalışanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Program kapsamında merhum Gültekin için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek dualar edildi. Kur'an tilavetinin ardından merhum Dündar Ziya Gültekin'in ailesi ve yakınları fuaye alanında taziyeleri kabul etti.
NE OLMUŞTU?
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen trafik kazasının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in cenazesi, Düzce'deki işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderildi.
GÜLTEKİN İÇİN KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ YAPILDI
Dündar Ziya Gültekin'in cenazesi, cuma namazını müteakip Büyük Çamlıca Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek
Düzce'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için Marmara İlahiyat Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, taziye programı düzenlendi.
Marmara İlahiyat Camisi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen programa, Gültekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, partililer, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yatsı namazının ardından düzenlenen programda, Gültekin için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi. Gültekin ailesi, fuaye alanında taziyeleri kabul etti.
Programın ardından Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin için, cuma namazını müteakip Büyük Çamlıca Camisi'nde cenaze töreni düzenleneceği duyuruldu.