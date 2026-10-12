İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin güçlendirilmesi ve denetimlerin artırılması amacıyla emniyet ve jandarma birimlerine yeni talimatlar verdi. Denetimlere ağırlık verilmesini isteyen Çiftçi, "Çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonunda "Asayiş Konulu Toplantı" düzenlendi. BAKAN ÇİFTÇİ'DEN OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN 30 DAKİKA TALİMATI Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları Ali Çelik ve Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ile İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez katıldı. Toplantıda okul güvenliğine yönelik mevcut tedbirler ve gelecek dönemde hayata geçirilecek çalışmalar ele alındı. Burada konuşan Bakan Çiftçi, okul güvenliğinin toplumun gündemindeki öncelikli konular arasında yer aldığını vurgulayarak, "Günümüzün en önemli konularından birisi artık okul güvenliği haline dönüştü. Artık okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı. En önemli konulardan biri haline dönüştü. Okul güvenliği konusunun kişilere karşı işlenen suçlar başlığı altında titizlikle ve hassasiyetle takip edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.