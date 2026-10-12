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Bakan Çiftçi’den okul güvenliği için yeni talimat! Görevliler 30 dakika önceden hazır olacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Çiftçi’den okul güvenliği için yeni talimat! Görevliler 30 dakika önceden hazır olacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin güçlendirilmesi ve denetimlerin artırılması amacıyla emniyet ve jandarma birimlerine yeni talimatlar verdi. Denetimlere ağırlık verilmesini isteyen Çiftçi, "Çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonunda "Asayiş Konulu Toplantı" düzenlendi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN 30 DAKİKA TALİMATI

Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları Ali Çelik ve Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ile İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez katıldı.

Toplantıda okul güvenliğine yönelik mevcut tedbirler ve gelecek dönemde hayata geçirilecek çalışmalar ele alındı.

Burada konuşan Bakan Çiftçi, okul güvenliğinin toplumun gündemindeki öncelikli konular arasında yer aldığını vurgulayarak, "Günümüzün en önemli konularından birisi artık okul güvenliği haline dönüştü. Artık okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı. En önemli konulardan biri haline dönüştü. Okul güvenliği konusunun kişilere karşı işlenen suçlar başlığı altında titizlikle ve hassasiyetle takip edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi’den okul güvenliği için yeni talimat! Görevliler 30 dakika önceden hazır olacak - 1

GÖREVLİLER YARIM SAAT ÖNCESİNDE HAZIR OLACAK

Çiftçi, okulların giriş ve çıkış saatlerinde, metruk yapılarda, servislerde ve çocukların bulunduğu alanlarda güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesini istedi.

Bakan Çiftçi, ihtiyaç duyulan okullarda alınacak tedbirlere ilişkin şunları kaydetti:

"Şimdi yine ihtiyacı olan yerlerde jandarma kanalıyla güvenlik korucularını, geçici güvenlik korucularını, emniyet kanalıyla da bekçileri okullarda görevlendirelim. Daha fazla tedbir almamız gereken yerlerde mutlak surette çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun."

Asayiş, narkotik, çocuk şube, toplum destekli polis ve trafik ekiplerinin okul çevrelerindeki uygulamalarına ağırlık verilmesini isteyen Çiftçi, "Giriş-çıkış saatlerinde, öğle vakitlerinde okulların etrafında mutlak surette daha fazla uygulama yapalım. Bu tedbirleri mutlak surette artırmamız, bu şekilde daha görünür hale getirmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çiftçi’den okul güvenliği için yeni talimat! Görevliler 30 dakika önceden hazır olacak - 2

KOORDİNASYON İÇİNDE HAREKET EDİLECEK

Öte yandan Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda da akran zorbalığı, şiddet olayları ve uyuşturucu tehdidi başta olmak üzere çocukları tehlikeye atabilecek tüm risklere karşı emniyet ve jandarmanın ilgili birimleriyle koordinasyon içerisinde hareket edeceklerini belirtti.

Çocukların güvenliğinin ihmale gelmeyeceğini vurgulayan Çiftçi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önleyici tedbirleri güçlendirerek çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

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