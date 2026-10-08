Bakan Tekin, okul bahçelerindeki güvenlik kameraları, elektronik sistemler ve bahçe duvarları gibi birçok başlıkta tedbir alındığını anlattı.

Tekin, yeni bir çözüm hazırlığında olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

Çocukların kimlik gelişimi ve değerler eğitiminin önemine işaret eden Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında milli değerlerin öne çıkarıldığını ifade etti.

Çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin araştırmalardan söz eden Tekin, şiddetin beslendiği alanlar arasında dijital platformların da bulunduğunu savundu.

Bu kapsamda 7 bakanlığın katılımıyla eylem planı hazırlandığını söyleyen Tekin, mevcut güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti. Ailelerin sürece katılımının önemine değinen Bakan Tekin, bu amaçla "Ebeveyn Okulu" uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Okullarda alınan tedbirlerin tek başına yeterli olmadığını belirten Tekin, çocukların güvenliği için farklı kurumların ve ailelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

VELİ RANDEVU SİSTEMİ NEDEN UYGULANIYOR?

Okullarda güvenliği artırmak amacıyla hayata geçirilen uygulamalardan birinin veli randevu sistemi olduğunu belirten Tekin, velilerin öğretmenlerin belirlediği saatlerde okullara gelmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Tekin, okul girişlerinde öğrenci ve personel hareketliliğinin daha dikkatli takip edilmesi gerektiğini de ifade etti.

Öğretmenlerin kıyafetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, okul ortamında kullanılan kıyafetlerin öğrencilere yönelik mesajlar ve marka yönlendirmeleri açısından da önem taşıdığını dile getirdi.

ZORUNLU EĞİTİM KISALACAK MI?

Bakan Tekin'in açıklamalarında en çok merak edilen başlıklardan biri de Türkiye'deki 12 yıllık zorunlu eğitim süresi oldu.

Zorunlu eğitimin kısaltılması gerektiğine ilişkin tartışmaların farklı ülkelerde de yürütüldüğünü belirten Tekin, Türkiye'de de konunun değerlendirilmesini istediğini söyledi.

Tekin, mevcut eğitim süresine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"12 yıl zorunlu eğitim var ve bir çocuk 4 yıllık bir lisans eğitimi aldığını düşünürsek 17 yıl eğitimde geçmiş oluyor bu epey uzun bir süre."

Çocukların sosyal hayata daha erken katılımının tartışıldığını belirten Tekin, Türkiye'de de benzer değerlendirmelerin yapılması gerektiğini ifade etti.