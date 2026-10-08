Bakan Yusuf Tekin'den 12 yıllık zorunlu eğitim ve okul güvenliği açıklaması: Şubat 2027 için yeni çözüm hazırlığı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda güvenlik tedbirlerinden 12 yıllık zorunlu eğitime kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Okul güvenliğinde yeni bir çözüm için Şubat 2027'yi işaret eden Tekin, zorunlu eğitimin kısaltılması tartışmalarının da önümüzdeki dönemde yeniden gündeme geleceğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Okullarda yaşanan şiddet olayları, akran zorbalığı, güvenlik tedbirleri, veli randevu sistemi, öğretmenlerin yer değişikliği talepleri ve zorunlu eğitim süresine ilişkin soruları yanıtlayan Tekin, yeni dönemde atılması planlanan adımlara değindi.
Özellikle okul güvenliğine yönelik çalışmaların artırıldığını belirten Bakan Tekin, şubat ayında farklı bir çözümün kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.
OKUL GÜVENLİĞİNDE ŞUBAT AYINI İŞARET ETTİ
Okullarda alınan güvenlik önlemlerine ilişkin konuşan Bakan Tekin, yaklaşık 25 bin bahçe görevlisinin istihdam edildiğini belirtti.
Tekin, yeni bir çözüm hazırlığında olduklarını ifade ederek şunları söyledi:
"Şubat itibarıyla farklı bir çözümle kamuoyunun önünde olacağız."
Her okulun güvenlik ihtiyacının ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, okulların alınması gereken tedbirler bakımından kategorilere ayrılması gerektiğini söyledi.
Bakan Tekin, okul bahçelerindeki güvenlik kameraları, elektronik sistemler ve bahçe duvarları gibi birçok başlıkta tedbir alındığını anlattı.
7 BAKANLIK ORTAK EYLEM PLANI HAZIRLADI
Okullarda alınan tedbirlerin tek başına yeterli olmadığını belirten Tekin, çocukların güvenliği için farklı kurumların ve ailelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.
Bu kapsamda 7 bakanlığın katılımıyla eylem planı hazırlandığını söyleyen Tekin, mevcut güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti. Ailelerin sürece katılımının önemine değinen Bakan Tekin, bu amaçla "Ebeveyn Okulu" uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlattı.
Tekin, teknoloji şirketlerinin de çocukların güvenliği konusunda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.
AKRAN ZORBALIĞINDA SOSYAL MEDYA VURGUSU
Bakan Tekin, okullarda yaşanan akran zorbalığı ve şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmelerinde sosyal medya platformlarına dikkat çekti.
Çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin araştırmalardan söz eden Tekin, şiddetin beslendiği alanlar arasında dijital platformların da bulunduğunu savundu.
Çocukların kimlik gelişimi ve değerler eğitiminin önemine işaret eden Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında milli değerlerin öne çıkarıldığını ifade etti.
VELİ RANDEVU SİSTEMİ NEDEN UYGULANIYOR?
Okullarda güvenliği artırmak amacıyla hayata geçirilen uygulamalardan birinin veli randevu sistemi olduğunu belirten Tekin, velilerin öğretmenlerin belirlediği saatlerde okullara gelmesi gerektiğini söyledi.
Bakan Tekin, okul girişlerinde öğrenci ve personel hareketliliğinin daha dikkatli takip edilmesi gerektiğini de ifade etti.
Öğretmenlerin kıyafetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, okul ortamında kullanılan kıyafetlerin öğrencilere yönelik mesajlar ve marka yönlendirmeleri açısından da önem taşıdığını dile getirdi.
ZORUNLU EĞİTİM KISALACAK MI?
Bakan Tekin'in açıklamalarında en çok merak edilen başlıklardan biri de Türkiye'deki 12 yıllık zorunlu eğitim süresi oldu.
Zorunlu eğitimin kısaltılması gerektiğine ilişkin tartışmaların farklı ülkelerde de yürütüldüğünü belirten Tekin, Türkiye'de de konunun değerlendirilmesini istediğini söyledi.
Tekin, mevcut eğitim süresine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"12 yıl zorunlu eğitim var ve bir çocuk 4 yıllık bir lisans eğitimi aldığını düşünürsek 17 yıl eğitimde geçmiş oluyor bu epey uzun bir süre."
Çocukların sosyal hayata daha erken katılımının tartışıldığını belirten Tekin, Türkiye'de de benzer değerlendirmelerin yapılması gerektiğini ifade etti.