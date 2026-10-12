"SEN SADECE ÖNÜNE GELENİ İMZALA"

İfadenin en sarsıcı bölümü, Ağaç A.Ş.'nin tepe yönetiminde dönen karşılıklı şantaj ve suçlama trafiği oldu. 2024 sonunda emekliliğe hazırlanırken aniden Satın Alma Müdürlüğü koltuğuna oturtulduğunu belirten Marangoz, göreve başladığı an Genel Müdür Ali Sukas ile görevden alınan eski Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın kanlı bıçaklı rüşvet kavgasının ortasında kaldığını şu sözlerle deşifre etti:



"Genel Müdürümüz Ali Sukas göreve başlarken beni uyardı; selefim Ümit Polat'ın kendi adını kullanarak 'Ali Sukas istiyor' diye tedarikçilerden zorla para topladığını, bu yüzden görevden alındığını söyledi. Ancak koltuğa oturur oturmaz bu kez Ümit Polat yanıma geldi ve tam tersini anlattı: 'Genel Müdür Ali Bey konusunda çok dikkatli ol, seni maşa gibi kullanacak ve tedarikçi firmalar üzerinden senden para talep ettirmeye çalışacak' dedi. Açıkçası her iki taraf da birbirini tedarikçilerden haraç toplamakla suçluyordu. Ben tecrübesiz olduğumu söylememe rağmen Genel Müdür bana 'Kurumda 20 yıllık geçmişin var, herkes sana güveniyor, geçmişi temiz biri lazım. Sen sadece önüne gelen teklifleri imzalayacaksın' demişti. Şimdi anlıyorum ki, bu kirli savaşın ortasında arkasına saklanacakları güvenilir ve hiçbir şeyden habersiz bir paravan arıyorlardı!"



Marangoz, bir süre sonra bu rüşvet söylentilerinin kurum koridorlarını aşıp basına sızması üzerine kimsenin kendisine doğrudan açık menfaat teklif etmeye cesaret edemediğini ifade etti.