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436 internet sitesine erişim engellendi! Sanal devriyeden kaçamadılar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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436 internet sitesine erişim engellendi! Sanal devriyeden kaçamadılar

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yapıldığı belirlenen 436 internet sitesine erişim engellendi.

Alınan bilgiye göre, 5-11 Ekim tarihlerinde yürütülen sanal devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında 778 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlandığı tespit edilen 357, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı belirlenen 3 ve müstehcen içerikli paylaşım yapılan 76 internet sitesi Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilerek bunlara erişim engeli getirildi.

Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Ayaş, Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan ve Şereflikoçhisar'daki 9 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı. Bu kapsamda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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