Okullardaki saldırılara karşı ülkeler tehlikeyi önceden belirleyen sistemlere yöneliyor. İngiltere’de bıçak taşıyan çocuklara kişiye özel müdahale planı hazırlanırken, İtalya’da metal dedektörlü kontroller, ABD’de anonim ihbar hatları kullanılıyor. Uzmanlar, erken fark etmenin ve çocukla iletişimin önemini vurguluyor.

Okullarda öğrenci ve öğretmenleri hedef alan şiddet, güvenlik önlemlerini gündeme taşıdı. Ülkeler saldırıdan önce müdahale edebilmek için sistemler geliştiriyor. Türkiye'de yeni eğitim döneminin ilk haftalarında Manisa, Osmaniye ve İstanbul'da yaşanan saldırılar da çocukların ve eğitimcilerin güvenliğini yeniden tartışmaya açtı.

Bıçaklı saldırılar, silahlı eylemler ve tehditlerle mücadelede yalnızca fiziki güvenlik önlemleri kullanılmıyor. Öğrencideki değişimleri fark eden, tehditleri değerlendiren ve aile, okul, polis ile psikolojik destek birimlerini birlikte çalıştıran uygulamalar da öne çıkıyor.

İNGİLTERE'DE BIÇAK TAŞIYAN ÇOCUĞA KİŞİYE ÖZEL PLAN

İngiltere ve Galler'de son 10 yılda bıçak ve saldırı silahlarıyla ilgili adli vakaların yıllık toplamı 18 bin ile 22 bin arasında seyretti. Bu rakamlar yalnızca okullardaki olayları kapsamıyor.

2026'da çocukların karıştığı bıçak taşıma vakalarına yönelik sistem sertleştirildi. Bıçak taşıdığı tespit edilen çocuklar, polis tarafından gençlik adalet birimlerine yönlendiriliyor ve kendilerine zorunlu, kişiye özel müdahale planı hazırlanıyor.

Plana uymayan veya yeniden risk oluşturan çocuklar için daha ağır adli işlemler başlatılabiliyor. Okullar, polis, yerel yönetimler, sağlık ve gençlik hizmetleri risk altındaki çocukları birlikte takip ediyor.

Bıçak suçlarının yoğun olduğu bölgelerde 250 okul özel destek programına alınırken, bu okulların 50'sine daha yoğun ve kişiye özel destek veriliyor. Okulların şiddet risk değerlendirmelerini gözden geçirerek eksiklerini gidermeleri de isteniyor.

FRANSA'DA SİLAHLA OKULA GİRENE DİSİPLİN VE ADLİ SÜREÇ

Fransa'da 2024-2025 eğitim yılında okullarda 1.000 öğrenci başına 14 ciddi olay bildirildi. Okula bıçak veya başka bir silahla giren öğrenci için disiplin kurulu süreci zorunlu hale getirilirken, savcılığa da bildirim yapılıyor.

Polis, okul çevrelerinde habersiz çanta aramaları gerçekleştiriyor. 2025'te yapılan binlerce denetimde yüzlerce bıçak ele geçirildi.

Okul, polis, jandarma, adalet birimleri ve yerel yönetimler ortak güvenlik planları yürütüyor. Okullarda her yıl iki kez saldırı ve acil durum tatbikatı yapılması, güvenlik planlarının güncel tutulması gerekiyor.

2026'da ailelere yönelik tedbirler de güçlendirildi. Öğrencinin ailesinden bir kişinin okula yönelik davranışı güvenlik tehdidi oluşturursa çocuk başka bir okula nakledilebiliyor, ilgili aile üyesinin okula erişimi geçici olarak engellenebiliyor.

ABD'DE ANONİM İHBAR HATLARI VE TEHDİT DEĞERLENDİRME EKİPLERİ

ABD'de 2016-2025 arasında okul arazilerinde 1.900'ün üzerinde silahlı olay kayda geçti.

Okullarda kurulan tehdit değerlendirme ekiplerinde psikologlar, rehber öğretmenler, okul yöneticileri ve polis birlikte çalışıyor. Amaç, saldırı ihtimalini önceden belirlemek.

Öğrencilerin silah, saldırı planı ve tehditleri anonim olarak bildirebilmesi için ihbar sistemleri kullanılıyor. Güvenlik görevlileri ve polis desteği artırılırken, acil durum ve saldırı tatbikatları yapılıyor.

Silahların çocukların erişimine açık bırakılmasını önlemeye yönelik güvenli saklama kuralları ve eyalet bazında yaptırımlar da uygulanıyor. Ailelere otomatik hapis cezası verilmiyor. Ancak çocuğun silaha erişmesine ihmalle izin verilmesi veya gözetim yükümlülüğünün ihlali halinde, eyalet yasalarına göre anne-babaya cezai ya da hukuki sorumluluk yüklenebiliyor.

ALMANYA'DA KRİZ EKİPLERİ, JAPONYA'DA ERKEN TAKİP

Almanya'da son iki yılda okullarda 94 binden fazla suç kaydedildi. Bunların 7 bin 243'ünü şiddet suçları oluşturdu.

Okulların polisle birlikte hazırladığı acil durum ve saldırı planları uygulanırken, şiddet riski taşıyan öğrenciler için okul psikologları, sosyal hizmet uzmanları ve polis birlikte müdahale ediyor. Tehdit ve saldırı belirtilerini önceden belirlemek amacıyla kriz ekipleri devreye giriyor.

Giriş güvenliği, alarm ve acil tahliye sistemleri kullanılıyor. Bazı eyaletlerde bıçak ve tehlikeli cisimlerin okulda bulundurulması yasaklanıyor. Hessen'de bu yasak, 2025-2026 eğitim yılından itibaren bütün devlet okullarında uygulanıyor.

Almanya'da ceza sorumluluğu 14 yaşında başlıyor. 14-17 yaş grubuna çocuk ve gençlik ceza hukuku uygulanıyor. Çocuğun verdiği zararda ebeveynin gözetim yükümlülüğünü ihlal ettiği belirlenirse aileye tazminat sorumluluğu doğabiliyor.

Japonya'da ise sistem ağırlıklı olarak erken tespit ve müdahaleye dayanıyor. Öğretmenler şiddet ve zorbalık belirtilerini erken fark etmekle yükümlü tutulurken, psikolojik danışmanlar ve sosyal hizmet uzmanları öğrencileri takip ediyor.

Aile, okul ve gerektiğinde polis arasında bilgi paylaşımı yapılıyor. Ciddi şiddet olayları polise bildiriliyor; mağdur öğrencinin güvenliği için koruyucu tedbirler uygulanıyor. Öğrencilerin davranışlarındaki ani değişiklikler ve tekrarlanan şiddet olayları izleniyor.

İTALYA'DA HABERSİZ METAL DEDEKTÖR KONTROLÜ

İtalya'da 2026'da okul güvenliği için yeni tedbirler devreye alındı. Polis, okul yönetimi ve yerel makamlar arasında sürekli koordinasyon kuruluyor.

Risk görülen okullarda girişlerde metal dedektörle kontrol yapılabilmesinin önü açıldı. Kontroller gerektiğinde önceden duyurulmadan gerçekleştirilebiliyor.

Okul çevrelerinde polis denetimleri artırılırken, silah veya tehlikeli cisim taşıyan öğrenciler hakkında adli süreç başlatılıyor. Okulların acil durum planları ve güvenlik protokolleri uygulanıyor.

Çocuğun verdiği zararda gerekli gözetimi sağlamadığı belirlenen anne-baba, İtalyan hukukuna göre maddi tazminat sorumluluğuyla karşılaşabiliyor.

UZMANDAN UYARI: ÇOCUĞU ZAMANINDA FARK ETMEK ÖNEMLİ

Çocuk ve Ergen Psikoloğu Serhat Çıkman, okul saldırılarının tek bir nedene indirgenemeyeceğini vurguladı. Ruhsal sorun yaşayan insanların büyük çoğunluğunun şiddete başvurmadığını hatırlatan Çıkman, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Son yıllarda dünyanın farklı yerlerinde okullarda yaşanan saldırılar hepimizi aynı soruyla karşı karşıya bırakıyor: Bir çocuk nasıl bu noktaya geliyor? Bu sorunun tek bir cevabı yok. Okul saldırılarını yalnızca psikolojik durumlarla açıklamak doğru değil. Çünkü ruhsal sorun yaşayan insanların büyük çoğunluğu şiddete başvurmaz."

Saldırı gerçekleştikten sonra önlem almanın yeterli olmadığını belirten Çıkman, çocuğun gelişim sürecinin, aile ilişkilerinin ve toplumsal koşulların da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Güvenli okulun yalnızca kamera, güvenlik görevlisi ve kilitli kapılardan oluşmadığına dikkat çeken Çıkman; öğrencinin kendisini değerli ve ait hissettiği, öğretmenin değişimleri fark ettiği, ailenin iletişim kurduğu ve psikolojik desteğin ulaşılabilir olduğu okulların daha güvenli olduğunu ifade etti.

"Belki de okulları gerçekten güvenli hale getirmenin yolu sadece kapıları daha sıkı kilitlemek değil, çocukların kendilerini daha az yalnız hissetmelerini sağlamaktır. Çünkü bazen bir çocuğu koruyan en güçlü güvenlik sistemi, onu zamanında fark eden bir yetişkindir. Belki de onu gerçekte anlayan bir ebeveyn koruma olgusudur."