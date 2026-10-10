Türkiye'de son aylarda eğitim kurumlarında ve okul çevrelerinde yaşanan silahlı ve bıçaklı saldırılar, çocukların güvenliği için alınması gereken önlemleri yeniden gündeme getirdi. Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Manisa, Osmaniye ve İstanbul'da yaşanan olaylar, okullarda güvenliğin nasıl sağlanacağı sorusunu öne çıkardı. İçişleri Bakanlığı, 25 Nisan 2026'da 81 il valiliğine gönderdiği "Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri" konulu genelgeyle risk analizi, kamera sistemleri, kontrollü giriş-çıkış ve kolluk koordinasyonu gibi başlıkları gündeme almıştı.

Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre Güvenlik ihtiyacının yeniden tartışıldığı bu süreçte özel güvenlik sektörü, okullarda profesyonel güvenlik personeli istihdamının artırılması gerektiğini belirterek, ilk etapta 30 bin güvenlik görevlisinin görevlendirilmesini önerdi. Okullarda X-Ray cihazlarının kurulması da bir diğer başlık olarak öne çıkarken bunun için de devletin minimum 9 milyar TL bütçe ayırması gerekiyor.