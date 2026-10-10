Okullarda güvenlik nasıl artırılacak? 30 bin personel ve X-Ray önerisi
Türkiye’nin farklı illerinde okullarda yaşanan saldırılar, eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşıdı. Güvenlik sektörünün önerileri arasında ilk etapta 30 bin güvenlik görevlisinin istihdam edilmesi yer alıyor. Okullara X-ray cihazları kurulması da alternatif önlemler arasında gösteriliyor.
Türkiye'de son aylarda eğitim kurumlarında ve okul çevrelerinde yaşanan silahlı ve bıçaklı saldırılar, çocukların güvenliği için alınması gereken önlemleri yeniden gündeme getirdi. Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Manisa, Osmaniye ve İstanbul'da yaşanan olaylar, okullarda güvenliğin nasıl sağlanacağı sorusunu öne çıkardı. İçişleri Bakanlığı, 25 Nisan 2026'da 81 il valiliğine gönderdiği "Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri" konulu genelgeyle risk analizi, kamera sistemleri, kontrollü giriş-çıkış ve kolluk koordinasyonu gibi başlıkları gündeme almıştı.
Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre Güvenlik ihtiyacının yeniden tartışıldığı bu süreçte özel güvenlik sektörü, okullarda profesyonel güvenlik personeli istihdamının artırılması gerektiğini belirterek, ilk etapta 30 bin güvenlik görevlisinin görevlendirilmesini önerdi. Okullarda X-Ray cihazlarının kurulması da bir diğer başlık olarak öne çıkarken bunun için de devletin minimum 9 milyar TL bütçe ayırması gerekiyor.
İLK ETAPTA 30 BİN PERSONEL
Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 59 bin 914 devlet okulu, 15 bin 94 de özel okul bulunuyor. Özel okullarda genellikle yüksek güvenlik önlemleri alınırken devlet okullarındaki güvenlik tedbirleri yetersiz kalabiliyor. Yaşanan saldırılar nedeniyle geçtiğimiz aylarda özel güvenlik sektörünün temsilcileri İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile görüşerek "Göreve hazırız" mesajı verdi. İlk etapta 30 bin okulda (anaokul ve ilkokullar hariç), 30 bin güvenlik görevlisi istihdamı gerektiğini belirten sektör temsilcileri, "Kamu ihale usulüyle devlet okulları için güvenlik şirketlerine işi verebilir. Biz bu işi özel okullarda yapıyoruz. Yetişmiş personellerimiz var" diyor.
300 BİN TL'DEN BAŞLIYOR
Okul güvenliğinde öne çıkan bir diğer başlık ise girişlerde kullanılacak X-ray tarama sistemleri. Türkiye'de X-ray cihazlarının fiyatları 300 bin TL'den başlıyor 4 milyon TL'ye kadar çıkıyor. 30 bin okulun her birine bir X-ray cihazı yerleştirilmesi halinde, cihaz başına 300 bin TL'lik başlangıç fiyatı üzerinden toplam maliyet 9 milyar TL'ye ulaşıyor.