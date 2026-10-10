100 BİN KONUT SÖZÜNÜ TUTMADI '50 BİN TABUT BİNA VAR' Maltepe'deki çökme olayının ardından değerlendirmelerde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak, İstanbul genelindeki riskli yapı stokuna dikkat çekti. Koçak, "Bütün ilçelerimizde, İstanbul ilçelerinde buna benzer 50 bin adet binamız vardır. Çünkü raporlandırmalar var buna ilişkin. İRAP raporları var, AFAD'ın raporları var, İstanbul Büyükşehir'in kentsel risk raporları var" ifadelerini kullandı.

EVİNİ BEKLERKEN YIKIMIN KURBANI OLDU İstanbul Maltepe'de perşembe günü sabaha karşı çöken 1987 yapımı 4 katı kaçak 7 katlı binanın enkazında gün boyu süren çalışmalarda 9 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Gülce Turhan (5) ile Ahmet Muhammet İnan (22) olay günü, gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sonucunda ise Mesut Bilece (40), Hüseyin Özkurt (66) ve Zeynep İnan'ın (20) cenazeleri çıkartıldı. Cenazeler otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Son çıkarılan cenazelerle birlikte ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

11 AY ÖNCE TAŞINMIŞTI

Çöken binanın 3. katındaki dairede hayatını kaybeden Mesut Bilece'nin hikayesi yürek yaktı. Maltepe Gülsuyu'nda ikamet eden Bilece'nin, evini 11 ay önce kentsel dönüşüme verdiği, bu nedenle Cevizli Mahallesindeki çöken binaya kiracı olarak taşındığı ancak müteahhidin uzun süredir inşaata başlamadığı öğrenildi. Bilece'nin hayatını kaybettiği enkazdan eşi ve 3 çocuğu ise yaralı kurtarıldı.

Yaralılardan 19 yaşındaki Hilal Meygil'in de olaydan birkaç gün önce Bilece ailesinin yanına misafir olarak geldiği bildirildi. Bilece'nin cenazesinin, memleketi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Hayatını kaybeden Zeynep İnan ile dün cenazesi bulunan Ahmet Muhammet İnan kardeşti. İki kardeşin cenazelerinin bugün Maltepe Mimar Sinan Cami'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından torağa verileceği öğrenildi. Hüseyin Özkurt ise engelli bir kişiydi. Hayatını kaybeden 5 yaşındaki Gülce Turhan bu sene okula başlamıştı.