CHP ve Yeni Parti'nin 'takoz siyaseti' 5 can aldı! “Nüfus artışı” dediler İstanbul'u tabut binalara mahkum ettiler
İstanbul Maltepe’de 5 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesi, kentsel dönüşümün hayati önemini bir kez daha gündeme getirdi. Türkiye’de son 23 yılda hayata geçirilmek istenen birçok kentsel dönüşüm projesi, CHP, Yeni Parti ve TMMOB Şehir Plancıları Odası öncülüğündeki girişimlerle yargıya taşındı ve durduruldu. TMMOB Şehir Plancıları Odası 4 ilçede 13 dava açarken, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li siyasetçiler de 5 ilçedeki dönüşüm projelerine karşı toplam 43 dava açtı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümet ve AK Partili ilçe belediyeleri kentsel dönüşüme her geçen gün hız verirken, CHP'li siyasetçiler ise siyasi rantları uğuruna vatandaşların kentsel dönüşüm ile depreme ve afetlere karşı güvenli binalara, dairelere geçmesini engelliyor.
Maltepe Cevizli Mahallesi'nde önceki gün 7 katlı binanın ilk 3 katında meydana gelen yapısal çökme sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise enkazdan çıkarılarak tedavi altına alındı. Yaşanan acı olay, riskli yapıların yenilenmesinin ve vatandaşların depreme dayanıklı binalarda yaşamasının önemini bir kez daha ortaya koydu.
DÖNÜŞÜM ENGELLENDİ
Ancak, dönüşümün önündeki en büyük engelin CHP-Yeni Parti olduğu bir kez daha gün yüzüne çıktı. Yapı stoku bakımından riskli ilçeler arasında gösterilen Maltepe'de, dönüşümü teşvik amacıyla 2024 yerel seçimleri sürecinde önerge sunuldu. Seçimlerin ardından Maltepe Belediye Başkanlığı görevine gelen CHP'li Esin Köymen tarafından söz konusu karar İBB'ye gönderildi. İBB ise nüfus artışı ihtimalini gerekçe göstererek meclis kararını reddetti. Köymen ise İBB'nin bu kararına karşı çıkmadı. Böylece dönüşümü teşvik amacıyla alınan tavsiye kararı uygulamaya geçirilemeden engellendi.
Köymen, üç dönem TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Köymen'in bu görev döneminde TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul Esenler'de 2, Gaziosmanpaşa'da 7, Tuzla'da 2 ve Beyoğlu'nda 2 kentsel dönüşüm projelerinin iptali amacıyla toplam 13 dava açtı.