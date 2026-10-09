Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu: Kaçak katlar için 1989 ve 1990'da verilen yıkım kararları uygulanmamış
Maltepe'de çöken 1987 yapımı binaya ilişkin bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Raporda, ruhsat harici inşa edilen 3, 4, 5 ve 6. katların yıkılması için 1989 ve 1990 yıllarında iki ayrı encümen kararı alındığı ancak kararların uygulanmadığı belirtildi. Binanın mimarı Hasan Balcı ile şantiye şefi Mevlüt Okumuş hakkında da kusur değerlendirmesi yapıldı.
İstanbul Maltepe'de çöken binaya ilişkin yürütülen soruşturmada bilirkişilerin hazırladığı ön rapor ortaya çıktı. Raporda, 1987 yılında yapılan binanın ruhsatına aykırı olarak sonradan inşa edilen katlarına ilişkin yıllar önce yıkım kararları verildiği ancak bu kararların uygulanmadığı belirtildi.
Binanın planlama, yapım ve tadilat süreçleri de soruşturma kapsamında inceleniyor.
3, 4, 5 VE 6. KATLAR İÇİN YIKIM KARARI
Bilirkişi ön raporunda binaya ilişkin geçmiş yıllarda alınan iki encümen kararına yer verildi.
Buna göre bina için ilk karar 16 Haziran 1989'da alındı. İkinci karar ise 18 Nisan 1990'da verildi.
Kararlarda ruhsat harici sonradan yapıldığı belirtilen, 3, 4, 5 ve 6. katların yıkılmasına karar verildi.
YIKIM KARARLARI UYGULANMAMIŞ
Ön rapordaki en dikkat çekici tespitlerden biri, söz konusu yıkım kararlarının uygulanmamış olması oldu.
Ruhsata aykırı dört kata ilişkin kararların üzerinden yıllar geçmesine rağmen binanın ayakta kalmaya devam ettiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında yıkım kararlarının neden uygulanmadığı ve bu süreçte sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin olup olmadığı da araştırılıyor.
MİMAR VE ŞANTİYE ŞEFİ HAKKINDA KUSUR TESPİTİ
Bilirkişi ön raporunda binanın yapım sürecindeki sorumluluklara ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.
Raporda binanın mimarı Hasan Balcı ile şantiye şefi Mevlüt Okumuş'un kusurlu olduğu belirtildi.