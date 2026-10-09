Buna göre bina için ilk karar 16 Haziran 1989'da alındı. İkinci karar ise 18 Nisan 1990'da verildi.

Binanın planlama, yapım ve tadilat süreçleri de soruşturma kapsamında inceleniyor.

İstanbul Maltepe 'de çöken binaya ilişkin yürütülen soruşturmada bilirkişilerin hazırladığı ön rapor ortaya çıktı. Raporda, 1987 yılında yapılan binanın ruhsatına aykırı olarak sonradan inşa edilen katlarına ilişkin yıllar önce yıkım kararları verildiği ancak bu kararların uygulanmadığı belirtildi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

YIKIM KARARLARI UYGULANMAMIŞ

Ön rapordaki en dikkat çekici tespitlerden biri, söz konusu yıkım kararlarının uygulanmamış olması oldu.

Ruhsata aykırı dört kata ilişkin kararların üzerinden yıllar geçmesine rağmen binanın ayakta kalmaya devam ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında yıkım kararlarının neden uygulanmadığı ve bu süreçte sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin olup olmadığı da araştırılıyor.