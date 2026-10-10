Maltepe’de 5 kişinin öldüğü binanın enkazı kaldırıldı!
İstanbul Maltepe’de ilk üç katının çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın enkazında çalışmalar tamamlandı. Cevizli Mahallesi’ndeki facianın ardından alan bariyerlerle kapatılırken, olayla ilgili soruşturmada binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı.
Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'nda önceki gün sabah saatlerinde 7 katlı binanın ilk üç katı çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çökmeden ayakta kalan üst katlarında mahsur kalan kişiler tahliye edilirken, enkaz altında kalan 14 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkazdan 9 kişi sağ çıkarıldı. Ancak faciada 1'i hastanede, 4'ü olay yerinde olmak üzere toplam 5 kişi yaşamını yitirdi.
ENKAZ KALDIRILDI, ALAN KAPATILDI
Facianın ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olay yerindeki incelemelerin sona ermesinin ardından Maltepe Belediyesi ekipleri bölgeye demir bariyerler getirdi.
İş makinelerinin alandan çıkarılmasıyla birlikte yıkılan binanın arsasının çevresi bariyerlerle kapatıldı. Zabıta ekipleri, bazı noktalara emniyet şeridi çekerek alanı geçişlere kapattı.
SORUŞTURMADA İKİ TUTUKLAMA
Binanın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı. Binanın mal sahibi D.B'nin ise 2016 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.