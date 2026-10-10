Maltepe’de 5 kişinin öldüğü binanın enkazı kaldırıldı!

İstanbul Maltepe’de ilk üç katının çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın enkazında çalışmalar tamamlandı. Cevizli Mahallesi’ndeki facianın ardından alan bariyerlerle kapatılırken, olayla ilgili soruşturmada binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı.