Çöken binanın nisan ayında çekilen görüntüleri



"BİZ O ÇATLAKLAR OLUNCA TAŞINMAYI DÜŞÜNDÜK"

Bina sakinlerinin kentsel dönüşüm konusunda anlaşamadıklarını ve binanın bu nedenle yıkım sürecine giremediğine dikkat çeken Fatma Kaya, açıklamasında şunları söyledi:

"Burası bir konfeksiyon atölyesi değil, içeride makine falan yok yani kolon kesme asla yok. Ben gece gündüz burada yaşıyorum zaten. Niye kolon keseyim? Bana orada yer lazım değil ki. Ben ufak paketleri kargo yapıyorum, o kadar. Burası zaten yıkılacaktı. Biz gelirken de eskiydi. Hatta alt katta pimapen deposu var. Oranın kolonlarını eşim görmüştü. Dedi ki, 'Fatma, kolonlar artık gitmiş, yok olmuş. Çıkalım buradan.' Bütün malım mülküm enkazın altında kaldı. Telefon geldi komşumuzdan sabah altıda, ezanla birlikte. Selma abla Trabzon'a gitti iki gün önce. Onun çocukları var şu an. Bir de bacağı kesik bir tane amca var enkazın altında şu anda. Ben burada dükkan kiracısıyım. Benim böyle bir yetkim yok ama ev sahipleri benim bildiğim kadarıyla zaten aralarında anlaşamıyorlardı. Yani müteahhitlerle konuşuyorlardı ama bir araya gelip de karar verilmesi maalesef ki olmadı. Ben kızıma video attım 13 Nisan'da, 'Çatlaklar oluştu' dedim. Zaten biz o çatlaklar olunca taşınmayı düşündük. Dükkan bulamadığımız için burada uyguna kaldık."

Çöken binanın nisan ayında çekilen görüntüleri