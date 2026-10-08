A Haber canlı yayında binanın ayakta kalan 4 katındaki büyük tehlikeyi gözler önüne seren Arama Kurtarma Uzmanı Murat Uzan, "Binanın önden baktığımız zaman sol köşesinde dışarı doğru bir bombe söz konusu. Bu çok tehlikeli bir durum. Bu şunu gösteriyor; üçüncü katın da çökmek üzereyken durduğunu gösteriyor. Fakat orada kolonlarda çok ciddi bir hasar olduğuna ben eminim şu anda. Yani o binanın o katının da çökme ihtimali çok yüksek. Kullanılan materyaller esnek bir malzeme değil. Dışarı doğru bombe tehlikeyi gösteriyor. Kolon ve kirişlerin ciddi hasar aldığını gösteriyor. Ayakta kalan kısımda da çökme riski kesinlikle var" ifadelerini kullandı.

"KOLON KESME AYMAZLIĞI VE ZİNCİRLEME ÇÖKME"

Binanın alt katında yer alan tekstil atölyesi ve dükkanlara dikkat çekerek olası ihmallere değinen Uzan, "Eğer yine o kolon kesme ve benzeri aymazlıklar ve sorunlarla karşılaşmazsak en azından bina zayıf olduğu için, eski yapı olduğu için, etriyeleri az, demir donatıları az, beton mukavemetini kaybetmiş, deniz kumuyla yapılmış gibi şeyler ortaya çıkacak. Binada kolon kesme söz konusuysa bu çökme tabii ki hızlanmış oluyor ve bina direkt çökmüş oluyor. Dükkanın birinci katı çöküyor, ikinci katı asma kat olabilir, bu durumu tetikliyor. Ardından dairelerin olduğu birinci katı ve üst katı çökertiyor. Basınçla birbirine etki eden zincirleme bir çökme gerçekleşiyor. Depremde de genelde birinci kattan başlar çökme ve yukarı doğru devam eder" değerlendirmesinde bulundu.

4 KAT AYAKTA, 4 KAT YERLE BİR OLDU

Binanın gerçek kat yapısına ve yıkımın şekline ilişkin teknik detayları paylaşan Murat Uzan, "Binanın eski görüntüsüne göre dükkan üstünde 6 kat görünüyor ama şu anda 4 kat görünüyor. İki kat yüksek tavanlı dükkan, iki kat da dairelerin olduğu bölüm çökmüş. Yani iki kat dükkan, iki kat da daire olmak üzere 4 katlık bir çöküntü meydana gelmiş. İki katın ya da dükkanlar dahil 4 katın çökmesi pankek şeklinde gerçekleşmiş, kirişlerin üzerine çökmüş. İçeride hava boşluklarının veya canlı çıkacak şekilde boşlukların olduğunu kısmen görebiliyorum. Dükkanın üstündeki iki kat insanların yaşadığı dairelerdi, bu dairelerle ilgili ciddi sorunumuz var" sözleriyle aktardı.

"MERDİVENLER ÇÖKTÜ, YAŞAM ÜÇGENİNE BİLE FIRSAT KALMADI"

Çökmenin aniden gerçekleşmesinin içerideki vatandaşlar açısından yarattığı ölümcül tuzağa vurgu yapan Uzan, "Deprem olduğu zaman en azından bir sarsıntıyla beraber çökme ihtimalini biliyorsunuz, cenin pozisyonu alabiliyorsunuz veya yaşam üçgeni oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu binalar bir anda, siz hiçbir şeyin farkına varmadan çöküyor. 10 saniye önce su içmeye mutfağa gidiyorsunuz ve o anda bina çöküyor. Bina durduğu yerde hiçbir belirti olmadan, belki ufak tefek çatırtılarla çöküyor ve içeride kalıyorsunuz. Merdivenler şu anda çökmüş durumda, insanların merdivenlerden dışarı çıkma ihtimali yok. Tahliyeler pencerelerden yapıldı. Alt kattakiler ve bodrumdakiler de muhtemelen arkadaki camlardan çıkmış olabilir" dedi.