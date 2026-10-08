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İstanbul Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: Enkazdan 2 kişi çıkarıldı! A Haber olay yerinde

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: Enkazdan 2 kişi çıkarıldı! A Haber olay yerinde

İstanbul'un Maltepe ilçesinde sabahın ilk saatlerinde hareketli dakikalar yaşanıyor. 7 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde sabahın ilk saatlerinde hareketli dakikalar yaşanıyor. 7 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AHaber CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM

07:52

ENKAZDAN MUCİZE KURTULUŞ

Enkaz altından iki kişi yaralı olarak kurtarıldı.

07:50

ÇÖKEN BİNADA 33 KİŞİ YAŞIYORDU

İstanbul Maltepe'de çöken 6 katlı binada 33 kişinin yaşadığı belirtildi. Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

07:40

"AYAKTA KALAN KATLAR DA YIKILABİLİR"

A Haber canlı yayında binanın ayakta kalan 4 katındaki büyük tehlikeyi gözler önüne seren Arama Kurtarma Uzmanı Murat Uzan, "Binanın önden baktığımız zaman sol köşesinde dışarı doğru bir bombe söz konusu. Bu çok tehlikeli bir durum. Bu şunu gösteriyor; üçüncü katın da çökmek üzereyken durduğunu gösteriyor. Fakat orada kolonlarda çok ciddi bir hasar olduğuna ben eminim şu anda. Yani o binanın o katının da çökme ihtimali çok yüksek. Kullanılan materyaller esnek bir malzeme değil. Dışarı doğru bombe tehlikeyi gösteriyor. Kolon ve kirişlerin ciddi hasar aldığını gösteriyor. Ayakta kalan kısımda da çökme riski kesinlikle var" ifadelerini kullandı.

"AYAKTA KALAN KATLAR DA YIKILABİLİR"

"KOLON KESME AYMAZLIĞI VE ZİNCİRLEME ÇÖKME"

Binanın alt katında yer alan tekstil atölyesi ve dükkanlara dikkat çekerek olası ihmallere değinen Uzan, "Eğer yine o kolon kesme ve benzeri aymazlıklar ve sorunlarla karşılaşmazsak en azından bina zayıf olduğu için, eski yapı olduğu için, etriyeleri az, demir donatıları az, beton mukavemetini kaybetmiş, deniz kumuyla yapılmış gibi şeyler ortaya çıkacak. Binada kolon kesme söz konusuysa bu çökme tabii ki hızlanmış oluyor ve bina direkt çökmüş oluyor. Dükkanın birinci katı çöküyor, ikinci katı asma kat olabilir, bu durumu tetikliyor. Ardından dairelerin olduğu birinci katı ve üst katı çökertiyor. Basınçla birbirine etki eden zincirleme bir çökme gerçekleşiyor. Depremde de genelde birinci kattan başlar çökme ve yukarı doğru devam eder" değerlendirmesinde bulundu.

4 KAT AYAKTA, 4 KAT YERLE BİR OLDU

Binanın gerçek kat yapısına ve yıkımın şekline ilişkin teknik detayları paylaşan Murat Uzan, "Binanın eski görüntüsüne göre dükkan üstünde 6 kat görünüyor ama şu anda 4 kat görünüyor. İki kat yüksek tavanlı dükkan, iki kat da dairelerin olduğu bölüm çökmüş. Yani iki kat dükkan, iki kat da daire olmak üzere 4 katlık bir çöküntü meydana gelmiş. İki katın ya da dükkanlar dahil 4 katın çökmesi pankek şeklinde gerçekleşmiş, kirişlerin üzerine çökmüş. İçeride hava boşluklarının veya canlı çıkacak şekilde boşlukların olduğunu kısmen görebiliyorum. Dükkanın üstündeki iki kat insanların yaşadığı dairelerdi, bu dairelerle ilgili ciddi sorunumuz var" sözleriyle aktardı.

"MERDİVENLER ÇÖKTÜ, YAŞAM ÜÇGENİNE BİLE FIRSAT KALMADI"

Çökmenin aniden gerçekleşmesinin içerideki vatandaşlar açısından yarattığı ölümcül tuzağa vurgu yapan Uzan, "Deprem olduğu zaman en azından bir sarsıntıyla beraber çökme ihtimalini biliyorsunuz, cenin pozisyonu alabiliyorsunuz veya yaşam üçgeni oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu binalar bir anda, siz hiçbir şeyin farkına varmadan çöküyor. 10 saniye önce su içmeye mutfağa gidiyorsunuz ve o anda bina çöküyor. Bina durduğu yerde hiçbir belirti olmadan, belki ufak tefek çatırtılarla çöküyor ve içeride kalıyorsunuz. Merdivenler şu anda çökmüş durumda, insanların merdivenlerden dışarı çıkma ihtimali yok. Tahliyeler pencerelerden yapıldı. Alt kattakiler ve bodrumdakiler de muhtemelen arkadaki camlardan çıkmış olabilir" dedi.

07:20

ENKAZ ALTINDAKİ KİŞİYLE TEMAS KURULDU

Binanın özellikle arka ve sağ kısmında çökmenin çok daha büyük olduğunu ve ezilen bölümün ev olduğunu belirten A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, "Ekiplerin arka tarafta çalışmasının daha yoğun olduğunu görüyorum. 1, 2, 3, 4 katı burada; sağa doğru, arkaya doğru daha büyük bir çöküm vardı. Ki biz binanın arka tarafından buraya doğru geldik. Bakın şurada yataklar görüyorsunuz, eşyalar görüyorsunuz. Sanırım bu noktada bir kat daha daire vardı; çünkü binanın arasında sıkışmış bir petek görüyorum. Altta kalan kısmın da bir daire olduğunu görüyorum" sözleriyle aktardı.

MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNADA CAN PAZARI

YAKINLARINDAN HABER ALAMAYANLAR ENKAZ BAŞINDA BEKLİYOR

Enkaz başında yakınlarına ulaşamayan ailelerin büyük bir acı ve bekleyiş içinde olduğunu ifade eden A Haber Muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, "Sanırım yakınları da bu noktada haber bekleyenler var. İçeride kalanlar var, haber alınamayanlar vardı. Çalışmalar bu noktada devam ediyor. Tabii ki resmi bir açıklama yapılması bizler için çok önemli. Henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için içeride kalanlar var mı, durumları nasıl tam olarak bilinmiyor. Az önceki hanımefendide gördüğümüz kadarıyla sanırım bir yakınına ulaşamadığını düşünüyoruz, ondan haber bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.

BİNA KAÇ KATLI? NET BİLGİ İÇİN TEYİT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Binanın 6, 7 ya da 8 katlı olduğuna yönelik farklı bilgilerin geldiğini ve sayının netleşmesi için bilgi toplamaya çalıştıklarını dile getiren Tepeci, "Şu anda onu teyit etmeye çalışıyorum. Bina tam olarak kaç katlı onu teyit edip size haber versem canlı yayınımızı öyle gerçekleştirmiş olsak... Çünkü ekiplerin çalışması devam ediyor. İçeride kaç kişi kaldığının kesin, net bir şekilde henüz bilinmediğini belirtelim" dedi.

07:18

İŞTE BİNANIN ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ HALİ

Maltepe'de çöken 7 katlı binanın önceki ortaya çıktı.

Ahaber
07:00

"DEPREMDE ASLA AYAKTA KALMAZDI, ÖLÜ YÜKÜNÜ BİLE TAŞIYAMADI"

Binanın çökmeden önceki ve sonraki durumunu teknik açıdan değerlendiren İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Başak Boduroğlu Yazıcı, "Bu yapılar çok korkunç yapılar. Buradan bizi dinleyen insanlara sesleniyorum; bu yapılardan kaçabildiğiniz kadar kaçın. Çünkü bu yapı zaten baktığınız zaman 'Ben yıkılacağım' diyor. Altı dükkan olan, ticarethane olan bir strüktür bu. Bu yapı depremde de ayakta durmaz, nitekim bakın kendi ölü yüklerinde bile duramamış durumda" ifadelerini kullandı.

YUMUŞAK KAT VE DÜKKAN MÜDAHALESİ FACİAYI TETİKLEDİ

Alt katlarda yer alan iş yerlerinin ve yapılan kontrolsüz müdahalelerin felakete zemin hazırladığını belirten Yazıcı, "Yönetmeliğimizde binalarımızda olmaması gereken düzensizlikler var. En önemlisi yumuşak kat ve zayıf kattan yıkılan binalar. Altında dükkan olan, ticarethane olarak kullanılan yapı tipleri doğru düzgün dizayn edilmediyse hem deprem etkisi altında hem de ölü yükler altında yıkımlara sebebiyet verebiliyor. Çünkü o katlar güçsüz oluyor. İskan sonrasında yapısal denetim olmadığı için insanlar bilinçsizce yapılara müdahale edebiliyorlar. Bir tuğla duvarı kaldırmanın bile yapısal davranışı ne kadar değiştirdiğini İzmir, 99 ve 6 Şubat depremlerinde gördük. Bir tuğla duvarın bilinçsizce kaldırılması dahi binaları çok hızlı yıkabilecek duruma getirebiliyor. Burada bir dükkan varsa birtakım müdahaleler kesinlikle olmuştur" sözleriyle aktardı.

UZMANDAN KRİTİK UYARI: YUMUŞAK KAT VE KOROZYON RİSKİ

KOLONLARDA KOROZYON VE KABUK ATMA TEHLİKESİ

Binanın çöküş öncesinde mutlaka yapısal hasar sinyalleri verdiğini dile getiren Dr. Başak Boduroğlu Yazıcı, "Zemin katta veya bodrum katta özellikle kolonlarda kabuk atma ve çatlama dediğimiz hasar durumuyla yapı kendini mutlaka belli eder. Yapıyı sudan korumadığınız zaman donatılar korozyona uğrar, şişer, paslanır ve içindeki betonu patlatır. Ya da alt kattaki kolonlar yükü taşıyamadığı için çatlaklar oluşur" ifadelerini kullandı.

ALT KAT DAR ÜST KAT GENİŞ: ÇIKMALAR RİSKİ KATLIYOR

Binanın mimarisinde alt katın dar, üst katların ise geniş olmasının risk faktörünü büyüttüğünü belirten Yazıcı, "Parsel içerisindeki oturum alanını koruyup inşaat alanını doldurabilmek için mimarlar yukarıda çıkmalar koyarlar. Bu çıkmalar, üst katın daha ağır, alt katın ise daha az rijit olması sebebiyle depremde ve ölü yük aktarımında yıkımlara sebebiyet veren istenmeyen bir düzensizlik türüdür" dedi.

4 KAT AYAKTA KALDI, ALTTAKİ 2 KAT PANKEK GİBİ EZİLDİ

Olay yerinden gelen görüntüleri adım adım analiz eden İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Başak Boduroğlu Yazıcı, "Fotoğraflara bakıldığında bir akstaki kolonlar güç kaybedince çökmüş, yük diğer kolonlara aktarılırken onlar da dayanamayarak yıkılmış ve bina üstteki 4 katını koruyarak alttaki sistemin üzerine oturmuş. Pankek tarzında bir yıkım modeli görüyoruz. Binanın arka kotunda dükkanlar ve iki kat birden çökmüş gibi görünüyor. 99 öncesi hazır betonun, nervürlü demirin ve yapı denetimin olmadığı dönemlerin sıkıntılı yapı stoğu bu. Ekrana yansıyan görüntülerden de kullanılan betonun iyi bir kalitede olmadığını çok net tahlil edebiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

06:45

ÇÖKEN BÖLÜM DAİRE Mİ YOKSA DÜKKAN MI?

Binanın zemin katındaki çökmenin ardından içeride birilerinin olup olmadığı merak edilirken A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Çok sıcak bir gelişme. Detaylar zaman geçtikçe netleşecek ama hepimizin aklındaki soru; o binanın çökmüş olduğu alan dairelerin olduğu yer mi, dükkanların olduğu yer mi yoksa bir depo alanı mı? Şu an bunu bilmiyoruz. Umarız ki bir depo alanı ya da dükkanların olduğu bölümdür diye temennide bulunalım; çünkü gece olduğu için muhtemelen boş olduğunu düşünelim. Vatandaşlarımızın oturduğu daireler mi var orada, onu şu an için buradan net olarak söylemek mümkün değil. Fakat binanın ikametgah olarak kullanıldığı, yani boş bina olmadığını buradan şu an için değerlendiriyoruz. Çünkü perdelerin falan çekili olduğu bir kat dizilimi mevcut" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL MALTEPE'DE KORKU DOLU ANLAR: 6 KATLI BİNA ÇÖKTÜ

İTFAİYE MERDİVENLERLE CAMLARI KONTROL EDİYOR

Olay yerinde başlayan arama kurtarma ve tahliye çalışmalarına değinen Almaçayır, "İtfaiye ekipleri şu anda o bölgeye merdiven aracılığıyla ulaşıp üst katlardan itibaren tek tek kontrollerde bulunuyorlar. İtfaiyenin merdiven aracıyla baktığı noktalarda pencereler, camlar içeride birileri olup olmadığı tespiti ve tahliye edilmesi açısından kontrol ediliyor. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra bölgeye AFAD ekipleri de sevk edilmiş durumda, polis ekipleri de o bölgede. Vatandaşlar orada haber almaya çalışıyor. İnşallah herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da mahsur kalan vatandaşımızın olmadığı yönünde haberler gelir" sözleriyle sahadaki son durumu paylaştı.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİ HATIRLATTI: KOLONLARDA ÇÜRÜME Mİ VARDI?

Maltepe Cevizli Mahallesi'ndeki binaların ortalama 36 ila 40 yaş aralığında riskli yapılar olduğuna dikkat çeken Almaçayır, "Ne yazık ki İstanbul'un birçok noktasında 'tabut binalar' dediğimiz, zeminlerinde hatta kolonlarında çatlaklar oluşan binalar var. Bu bina eski bir bina mıydı, kaç yaşındaydı ya da kentsel dönüşüm kapsamında olan bir bina mıydı bunu bilmiyoruz ancak bir yan yatmadan ziyade alt kattaki o giriş katın üzerine oturmuş şekilde görülüyor. Maalesef bu görüntüleri Asrın Felaketi olan 6 Şubat depremlerinde de gördük. Bir yıkılmadan ziyade kolonlarda muhtemelen bir sıkıntı mı vardı? Binanın yapısı ve kullanılan malzeme... Üst katlara doğru binada bir çatlama ya da duvarlarda yana yatma yok. Tamamıyla nizami bir şekilde binanın diğer katlarının alt katın üzerine oturması, akla ilk olarak zemindeki kolonlarda mı bir çürüme ya da sıkıntı var sorusunu getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

06:33

BİNADAKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Bölgeye gelen ekipler binanın üst katında bulunan vatandaşları kurtarma merdivenleriyle tahliye ediyor.

06:30

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar, olay yerindeki ekipler tarafından tahliye edilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

06:28

ZEMİN KATA OTURDU!

7 KATIN TAMAMI DEĞİL, BİRİNCİ KATIN ÜZERİ ÇÖKTÜ

Maltepe’de 7 katlı bir binanın alt katlarının çökmesi nedeniyle arama kurtarma çalışması başlatıldı. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’taki 7 katlı bir binanın ilk üç katı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

06:25

7 KATLI BİNADA ÇÖKME

İstanbul'un Maltepe ilçesinde sabahın ilk saatlerinde paniğe neden olan bir çökme olayı yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre 7 katlı bir binanın alt katı çöktü ve yapı adeta zemine oturdu. Çökme anıyla birlikte gökyüzüne dev bir toz bulutu yükselirken, binada yaşayanların durumu ve çökmenin nedeni büyük bir endişe konusu oldu.

İSTANBUL MALTEPE'DE 6 KATLI BİNA BİR ANDA ZEMİNE ÇÖKTÜ

ÇÖKME ANIYLA BİRLİKTE DEV TOZ BULUTU YÜKSELDİ
İstanbul'da gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. 6 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. İlk belirlemelere göre binanın özellikle zemin katında çökme oluştuğu kaydedilirken, çökmenin şiddetiyle birlikte göğe doğru devasa bir toz bulutu yükseldi.

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