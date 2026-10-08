Maltepe'de 7 katlı yapının yerle bir olmasının ardından eski yapı stokundaki tehlikeye dikkat çeken İnşaat Mühendisi Cevdet Şentürk, "Türkiye'de veya İstanbul'da her iki binadan bir tanesi 2000 yılı öncesi. Bunların bir ortak özellikleri var; nedir, yetersiz beton ve beton kalitesinin düşüklüğü, donatıdaki dizayndaki yetersizlik, kalitesiz işçilik, zemin etüdünün olmayışı, depremi göz önüne almamak, kaçak katlarımız, projesine uymayan bina... Biz böyle bir yapı stokuyla karşı karşıyayız. 2000 yılı öncesinin çok büyük bir kısmı bu şekilde" ifadelerini kullandı.

"KANSER HÜCRESİ GİBİ YAYILAN KOROZYON BİNAYI BİTİRDİ"

Binanın taşıyıcı sistemindeki tahribatı teknik boyutlarıyla anlatan Şentürk, "Betonumuz kalitesiz olduğu için donatıyı koruyamıyor ve korozyonlar başlıyor. Eski binalarda bodrum katlarda korozyon başlıyor. Bodrum katlarda etrafı perde olduğu için biraz daha tolere edebiliyor ama o korozyon zemin kata kanser hücresi gibi yayılmaya başladığı zaman alarm zilleri çalmak gerekiyor" dedi.

Yapının 39 yıldır bu yükü taşıdığını ancak artık yorulduğunu belirten İnşaat Mühendisi Şentürk, "Bina belki 39 yıldan beri taşıyor, yorulmuş. Artık korozyonla birlikte binanın taşıma kapasitesi yitirilmiş. Kolon kesitleri son derece zayıf ve özelliğini yitirmiş bir betonarmeden bahsediyoruz. Düşey yükler altında minik bir hafriyat, iş yerinde ani fazla bir yükleme veya çok küçük bir titreşim bardağı taşıran son damla olmuş olabilir. Göçme şekline baktığımız zaman tam bir gevrek göçme. Sünek bir kırılma olsaydı bina yan yatar veya kısmi hasar olurdu" sözleriyle çöküşün mekanizmasını aktardı.

1999 MARMARA DEPREMİ MİLAT OLDU AMA DUYARLILIK UNUTULDU

Yapı denetim ve mevzuat süreçlerine değinen Şentürk, "1999 Marmara Depremi'nde ağır bir bedel ödedik ve vatandaşımız biraz daha bilinçlendi. 'Binalarımızın kontrolüne gidelim' gibi bir sürece başladık, yapı denetimler ve yeni kanunlar devreye girdi. Ancak zaman içinde bu duyarlılık kayboluyor. İzmir, Maraş, Van ve Elazığ depremleri bize deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini hatırlatıyor. Burada depremin dışında ani bir gevrek göçme yaşandı" şeklinde konuştu.

2000 yılı öncesi yapılan her binanın riskli anlamına gelmeyeceğini ancak mutlaka hassasiyetle taranması gerektiğini belirten Şentürk, "O tür binalarda biraz daha hassasiyetle davranıp inceleme yapmak lazım. Korozyon çatlaklarının düşey çatlaklar olduğunu biliyoruz. Uzmanlara müracaat edilip binaların incelenmesi gerekir. Aksi takdirde beton kalitesi son derece düşük çıkacak, donatısı düz ve eski tip nervürsüz donatı olacaktır" uyarısında bulundu.