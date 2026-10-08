CHP'den Yeni Parti'ye 250 milyon TL'yi aşan demirbaş iddiası: Kayıp araçların hurdalıkta bulunduğu öne sürüldü
CHP yönetimi, mutlak butlan kararı sonrasında il ve ilçe örgütlerine ait araç ve demirbaşlarla ilgili yapılan incelemelerde 250 milyon TL'yi aşan kayıp tespit edildiğini öne sürdü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan koordinasyonunda suç duyuruları yapıldığı belirtilirken, akıbeti bilinmeyen bazı araçların sanayi ve hurdalık alanlarda bulunduğu, çok sayıda demirbaşın ise halen kayıp olduğu iddia edildi.
CHP ile Yeni Parti arasındaki parti teşkilatları ve demirbaşlara ilişkin tartışmaya yeni iddialar eklendi. CHP yönetiminin yaptığı son tespitlere göre, mutlak butlan kararının ardından yaşanan süreçte il ve ilçe örgütlerine ait çok sayıda araç ve demirbaşın akıbetinin belirlenemediği öne sürüldü.
CHP'nin hesaplamasına göre söz konusu araç ve demirbaşların toplam değerinin 250 milyon TL'yi aştığı iddia edildi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan koordinasyonunda, kaybolduğu, alındığı veya akıbetinin belirlenemediği ileri sürülen araç ve demirbaşlarla ilgili bireysel suç duyuruları yapıldığı belirtildi.
Parti yönetiminin 81 ilde yürüttüğü incelemeler sonucunda araçlar, mobilyalar, bilgisayarlar, ses sistemleri, klimalar ve diğer demirbaşlarla ilgili envanter çalışması yaptığı aktarıldı.
CHP yönetiminin iddiasına göre ortaya çıkan toplam tutar 250 milyon TL'nin üzerine çıktı.
7 İLÇE BİNASI İÇİN "SÖZLEŞME DEĞİŞTİRİLDİ" İDDİASI
İncelemelerde yalnızca araç ve demirbaşların değil, bazı ilçe başkanlığı binalarının kullanım durumunun da gündeme geldiği belirtildi.
CHP tarafından daha önce kiralanan 7 ilçe başkanlığı binası için mülk sahipleriyle yeni anlaşmalar yapıldığı ve kira sözleşmelerinin CHP yönetiminin bilgisi dışında değiştirilerek binaların Yeni Parti'nin kullanımına geçirildiği öne sürüldü.
Söz konusu ilçeler arasında Akyurt ve Altındağ'ın da bulunduğu belirtildi.
KAYIP ARAÇLAR HURDALIKTA BULUNDU İDDİASI
CHP'nin envanter çalışmasında araçlarla ilgili dikkat çeken bulgulara ulaşıldığı da ileri sürüldü.
Parti yönetiminin aktardığı bilgilere göre uzun süre nerede olduğu belirlenemeyen bazı araçlar sanayi sitelerinde ve hurdalık alanlarda tespit edildi.
CHP'ye iade edilen bazı araçların ise kullanılamaz durumda olduğu iddia edildi.
Parti yönetimi, bu araçların yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için yapılması gereken tamiratların da milyonlarca liralık maliyet oluşturabileceğini değerlendiriyor.
Araçların kasıtlı olarak hasara uğratıldığı iddiasının ise hukuki süreçte ortaya konulacak delillerle kesinleşmesi gerekiyor.