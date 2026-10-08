CHP ile Yeni Parti arasındaki parti teşkilatları ve demirbaşlara ilişkin tartışmaya yeni iddialar eklendi. CHP yönetiminin yaptığı son tespitlere göre, mutlak butlan kararının ardından yaşanan süreçte il ve ilçe örgütlerine ait çok sayıda araç ve demirbaşın akıbetinin belirlenemediği öne sürüldü.

CHP'nin hesaplamasına göre söz konusu araç ve demirbaşların toplam değerinin 250 milyon TL'yi aştığı iddia edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan koordinasyonunda, kaybolduğu, alındığı veya akıbetinin belirlenemediği ileri sürülen araç ve demirbaşlarla ilgili bireysel suç duyuruları yapıldığı belirtildi.

Parti yönetiminin 81 ilde yürüttüğü incelemeler sonucunda araçlar, mobilyalar, bilgisayarlar, ses sistemleri, klimalar ve diğer demirbaşlarla ilgili envanter çalışması yaptığı aktarıldı.

CHP yönetiminin iddiasına göre ortaya çıkan toplam tutar 250 milyon TL'nin üzerine çıktı.