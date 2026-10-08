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Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis, 2 kişi hayatını kaybetti! Saat 03.40'ta silahlar çekildi

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis, 2 kişi hayatını kaybetti! Saat 03.40'ta silahlar çekildi

İstanbul Küçükçekmece’de bir müzikholde çıkan silahlı çatışmada 1’i polis memuru olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'nde saat 03.40 sıralarında meydana geldi. Müzikhole gelen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle çevreye ateş açtı. Bu sırada içeride bulunan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru, ateş açan kişiye karşılık verdi. Çıkan çatışmada polis memuru ile ateş açan kişi ağır yaralandı. Müzikhol çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜZİKHOLDE SİLAHLI ÇATIŞMA: 1'İ POLİS 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde polis memuru ile şüphelinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çatışmada 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çatışmanın yaşandığı müzikholde inceleme yaptı. İş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, çalışanların da bilgisine başvurdu. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden polis memuru ile şüphelinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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#İstanbul #Silahlı Çatışma
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