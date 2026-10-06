Devlet Bahçeli, ʺTürkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa cumhurbaşkanı seçilmesiyle mümkün olacaktır.ʺ dedi.(Foto: AA)

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları...

Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantımız vesilesiyle bir kez daha sizlerle bu kutlu çatı altında bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Başarılarla dolu bir yasama yılı geçirmenizi Allah'tan niyaz ediyorum.

"ÖNEMLİ İÇ VE DIŞ GELİŞMELER YAŞANACAK"

Önemli iç ve dış gelişmelerin yaşanacağı yeni dönemin ülkemize, milletimize, siyaset ve demokrasi hayatımıza, aynı zamanda siyasi parti grupları ile sayın milletvekillerine hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"FARKLI DÜŞÜNSEK DE POLİTİK MERKEZİMİZ TÜRKİYE'DİR"

Yasama organının kurumsal adresi Gazi Meclisimiz, şüphesiz milletimizin talep ve menfaatlerinin, inanç ve değerlerinin, tarihî hafızasının ve gelecek beklentilerinin temsil mekanizması ile vücut bulduğu, ülkemizdeki farklı seslerin uyumu ile devlet orkestrasına dönüştüğü, ortak aklın ve millî iradenin tecelligâhı, Türk devletinin kalpgâhıdır. Asırlar geçse de, kurumlar dönüşse, yöntemler değişse de pergelin sabit ucunda Türk devlet geleneğinin danışma ve meşveret kültürü vardır ve bu kültür, Türk töresinin ana omurgasını teşkil etmektedir. Kaşgarlı Mahmud'un Dîvânu Lugâti't-Türk'te ifade ettiği üzere, "Geniş elbise eskimez, istişare ile alınan akıl bozulmaz." İstişare ve danışmanın sonucu olarak ortak akıl ile alınan kararlar, kamu vicdanının gür sesi, toplumsal dayanışmanın güçlü zemini, millî birlik ve beraberlik duygusunun sarsılmaz iradesidir. Yanlışı telafi, noksanı tamam eden millî muhakeme ve muhasebe mekanizması olan istişare ve danışma, aynı zamanda toplumsal fay hatlarını doldurarak sosyal gerilimleri önleyen ve bir arada yaşama iradesini tahkim eden millî aidiyet ve mensubiyet şuurudur.

"TERÖR BELASINDAN KALICI OLARAK KURTULMAK İÇİN TARİHİ BİR FIRSAT ÖNÜMÜZDEDİR"

Temel hedefimiz, Türkiye'yi ve içinde bulunduğumuz bölgeyi terörün ürettiği güvenlik tehditlerinden bütünüyle arındırmak, gelecek kuşakların siyasi, ekonomik ve toplumsal refahını teminat altına almaktır. 40 yılı aşkın süredir milletimizin başına musallat edilen terör belasından kalıcı olarak kurtulmak için tarihi bir fırsat önümüzdedir. Terör ve silah yerine; adaletin, siyasetin, demokrasinin, milli birlik ve bütünleşmenin hâkim olacağı, kardeşlik ve dayanışmanın kök salacağı, istikbalimizin yol haritasını birlikte çizeceğimiz bir zemindeyiz. Milletimizin kararı nettir. O da, bu topraklardan terörü bir daha yeşermemek üzere söküp atmak, milli birlik ve bütünleşmeyi güçlendirmektir. Türkiye, yeni yasama yılıyla birlikte bir taraftan Terörsüz Türkiye hedefinin hukuki ve siyasi tabanının güçlendirilmesine; diğer taraftan demokratik standartların geliştirilmesi, hukuk devletinin kurumsal kapasitesinin artırılması ve toplumsal bütünleşmenin kalıcı hale getirilmesi ile sosyo-ekonomik şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla milletimizin beklentilerini karşılayacaktır. 7595 sayılı Kanun çerçevesinde oluşturulan komisyonların çalışması, kanunun yürürlüğe gireceği şartların oluşturulması, bunların takip ve tespiti, aynı zamanda da ihtiyaç duyulacak yeni yasal düzenlemelerin yapılması, önümüzde duran en hayati konulardan birisi olacaktır. Bunun yanında Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için biriken yapısal sorunların çözülmesi, güncel meselelerle birlikte köklü reform adımlarının atılmasını da gerektirmektedir. Bu nedenle önümüzdeki Meclis dönemini, kısır siyasi tartışmaların ötesinde, Türkiye'nin orta ve uzun vadeli geleceğini şekillendirecek bir yapısal reform dönemi olacaktır.

"KAMU KAYNAKLARININ USULSÜZ KULLANIMINA İLİŞKİN HER İDDİA ŞEFFAF BİÇİMDE SORUŞTURULMALI"

Diğer yandan 3 Ekim 2026 tarihinde yaptığım detaylı açıklamada vurguladığım üzere Türkiye, yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı, işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir. Demokratik siyasetin meşruiyeti hesap verebilirlikten ve kamu kurumlarına duyulan güvenden beslenmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın ön koşulu da güçlü kurumlar ve öngörülebilir bir hukuk düzenidir. Bu nedenle yeni yasama yılında atılacak demokratik adımlarla kalkınma hedeflerini gerçekleştirmeye dönük gayret ile yolsuzluk ve yozlaşmayı önleyecek girişimlerin birbirinden ayrı düşünülmemesi ve eşgüdümle hayata geçirilmesi gerekmektedir.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN SİYASİ MERKEZİ NEW YORK İSE ADALET MERKEZİ ANKARA'DIR"

Muhterem dava arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, içinde bulunduğumuz yüzyıl, vicdanı körelmiş, gözünü hırs bürümüş aktörlerin kural tanımaz politikalarıyla dünyanın ve insanlığın felakete sürüklendiği bir dönemi ihtiva etmektedir. Ne hazindir ki insanlıktan zerre-i miskal nasibini almamış bu kural tanımazlara, kural tanıtacak mekanizmalar da üç maymunu oynamaktadır.

Birleşmiş Milletler, insanlığın yaşadığı soykırımlara, emperyalist güçlerin güç mücadelelerinin dönüştüğü kaynak savaşlarına karşı evrensel insan hakları normları ve küresel adalet adına müdahale edememektedir. Milletlerin en üst düzeyde temsil edildiği bu kurum, ne yazık ki dünyanın içinde bulunduğu zorbalığa mukavemet edecek karar alıcı mekanizmadan yoksundur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle "Dünya 5'ten büyüktür" ve dünya bu 5 devletin politik egolarına ve çıkarlarına mahkûm edilemeyecektir. Türkiye, tarih boyunca insanlığa hizmet eden, adalet terazisini insanlığın âli menfaatleri ölçüsünde kuran, mazlum milletlerin sığınağıdır. "Nizâm-ı Âlem" davasıyla gittiği yerlere barış ve refah götüren huzur limanıdır. Bunun için diyoruz ki Birleşmiş Milletlerin siyasi merkezi New York ise, adalet merkezi Ankara'dır. Bu doğrultuda Türkiye, Birleşmiş Milletler bünyesinde insanlık değerlerini, hukuku ve adaleti esas alan bir reform anlayışıyla, mesuliyet duygusuna sahip ülkelere öncülük edebilecektir.

81'nci, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda İsrail'in eli kanlı başbakanı Netanyahu'nun genel kurula hitabı insanlık tarihinin utanç vesikası olmuştur. Maalesef, elinde binlerce masumun kanı olan soykırımcının insanlık ve ahlak dersi verme küstahlığında bulunduğu bir tiyatroyu bütün dünya izlemiştir. Diyorum ki; Hitlerin kendisini "insan hakları savunucusu", Mussolini'nin kendisini "özgürlük havarisi", Stalin'in ise "demokrat" olarak nitelendirmesi ne kadar gerçekçi ise Netanyahu'nun "Dünyanın en ahlaklı ordusuna sahibiz" demesi de "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı tiran olarak nitelendirmesi" de o kadar gerçekçidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Netahyahu'nun hezeyanları, esasında Batı'nın ikircikli ve samimiyetsiz politikalarının, iflas etmiş insani değerlerinin, emperyalizmin aynasında yansımasıdır. Çok defa işaret ettiğimiz ve uyardığımız gibi İslam ülkelerinin İsrail karşısındaki tavır ve duruşlarını belirlemeleri ve açıkça ortaya koymaları şarttır. Merhum Cahit Zarifoğlu'nun "Filistin bir sınav kâğıdı, her mü'min kulun önünde" dizelerine atfen, İslam ülkelerinin kınamanın ötesinde ortak bir tavır ve irade sergilemesi kaçınılmazdır. Zira İsrail, bölge halkları ve dünyadaki bütün milletler için tehdittir. İsrail saldırganlığı, yayılmacılığı ve hukuk tanımazlığının önlenmesi ve bölgenin selameti için önerdiğimiz Kudüs İttifakı'nın yahut Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşmasının çerçevesinin genişletilmesiyle caydırıcı bir İslam Barış Gücünün oluşturulması kaçınılmazdır.

Küresel siyasetin ve uluslararası güvenlik düzeninin önemli bir dönüşüm yaşadığı, jeopolitik risklerin kalıcı bir nitelik kazanmasına yol açabilecek uzlaşmazlıkların sürdüğü bir dönemde; hukuku, barış ve adaleti esas alan duruşuyla sözüne güvenilen bir ülke olarak Türkiye'ye her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu da açıktır. Sayın Milletvekilleri, Kıymetli Misafirler, Türkiye; güvenliğini demokrasiyle, kalkınmasını hukukla, toplumsal barışını adaletle ve bölgesel etkinliğini güçlü bir devlet kapasitesiyle birlikte ilerletmek durumundadır. İçinde bulunduğumuz dönemde, siyasi patinajlarla, ideolojik saplantılarla ve gündem kaymalarıyla enerji ve zaman kaybına yer yoktur. Bunu başarabildiğimiz ölçüde Türkiye, kendi geleceğini daha sağlam bir zemine oturtmakla kalmayacak; çevresindeki krizlerin çözümünde ve bölgesel düzenin yeniden şekillenmesinde daha etkin ve yapıcı bir aktör olarak öne çıkacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi gücünü milli birlik, toplumsal adalet ve ortak refah idealinden alan güçlü bir Türkiye'yi bugünden inşa etmek kararlılığındadır. Bu doğrultuda küresel ölçekte krizlerin ve güç savaşlarının yaşandığı kritik dönemde, ülkemizin yapısal sorunlarını aşarak kalıcı bir refah düzeni kurması amacıyla "Yağmur Stratejisi"ni geliştirmiştir.

Yağmur, bütün inanç sistemlerinde, geleneksel ve kültürel öğretilerde arınmayı, temizlenmeyi, tazelenme ve yenilenmeyi, bolluğu ve bereketi temsil ederek, Rahman'a atfen rahmetle sembolleşmiştir. Rahmet; zahirde bolluğun, bereketin, temizlenmenin ve yenilenmenin; bâtında ise huzurun, refahın, saadetin, nefsten arınmanın, kalp kirinden temizlenmenin ve düşünce buhranından salaha kavuşmanın muştusudur. Yağmur'un rahmeti, Türk sosyal hafızasında ve kültürel ritüellerinde geniş bir yer bulmaktadır. İslam dünyasını yakıp kavuran savaşlar ve çatışmalar; insanlık suçları, mazlumların göğe yükselen feryatları, kadın, çocuk, yaşlı demeden emperyalist güçlerce gerçekleştirilen katliamlar, huzur, barış ve istikrar ikliminin kuraklaşması; etnik bölünmeler, mezhepsel ayrışmalar, parçalanan coğrafyalar; dünyada ve bölgemizde arınarak temizlenmenin, tazelenerek yeniden doğmanın, bolluk ve refah ile yeniden doğrulmanın misyon ve yükümlülüğünü omuzlarımıza yüklemektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak tarihin kutlu çağrısı, coğrafyanın mesuliyeti, siyaset kurumunun yeniden inşası, toplumsal yaşamın ihyası ve devlet kapasitesinin arttırılması için "Yağmur Stratejisini" hayata geçirmeyi Türk siyasetindeki mümtaz konumumuzun bir gereği olarak görüyoruz. "Yağmur Stratejisi", Partimizin "Üç Hilal"inden aldığımız ilhamla, yasama, yürütme ve yargıdan oluşan üç temel erkin ahenk içinde çalışmasına ve istikrarın sürdürülmesini esas alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurumsallığına dayanmaktadır. Devleti oluşturan bu anayasal erklerin kuvvetler ayrılığı esasında bağımsız ve uyum içerisinde milli kaynak, imkân ve kabiliyetlerin seferber edilerek bereketin ve bolluğun milletimizin üzerine yağmasını öngörmektedir. Bununla birlikte, yağmurun yıkıcı etkiye sahip bir sele dönüşmesi de engellenmelidir.

Güvenlikte, ekonomide ve demokraside tahribata yol açılmaması için etkili bir denge ve denetim sistemi uygulanmalı bu çerçevede Yasamada güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi kurumsallığı tesis edilmelidir. Ayrıca ülkemize yağan ve milletimizi ferahlatan yağmurun bereketinden bölgemiz ile gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan insanların da istifade etmesi esas olmalıdır.

Yağmur Stratejisinin temel ilkesi, istikrarın korunmasıdır. Yağmur Stratejisinin başarısı ise; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kazanımlarına ve sağladığı istikrara sahip çıkılmasına, Cumhur İttifakında vücut bulan, Türkiye'yi milli hedefler istikametinde ileriye taşıma kararlılığının aynı inanç ve iradeyle devam etmesine, Ülkemizin arkasına aldığı rüzgârla, yeni atılımlar için fırsat ve imkânları değerlendirmesine bağlıdır.