Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL’e yönelik soruşturmada, eski başkan Serdar Sandal dahil 46 şüpheli gözaltına alındı. Mali incelemelerde 20 milyon TL’yi aşan kamu zararı ve belediye personeline 4,6 milyon TL rüşvet niteliğinde ödeme tespit edildi. MASAK kayıtlarında firma ödemelerinin ardından yapılan transferler incelendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, ihale ve doğrudan temin işlemleri ile bunlara bağlı para hareketleri incelemeye alındı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları kapsamında düzenlenen operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı CHP İlçe Başkanı Didem Gültekin ve Sandal'ın oğlu Yağız Sandal da bulunuyor. İki şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.

SAYIŞTAY DENETİMİNİN ARDINDAN SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Sayıştay Başkanlığının 3 Ocak 2025'te BAYBEL'e yönelik gerçekleştirdiği mali denetimde, şirketin 2024 yılındaki bazı ihale ve doğrudan teminlerinde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönünde tespitlerde bulunuldu.

Bu tespitlerin İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunca hazırlanan tevdi raporu ve bilirkişi raporunda da teyit edilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

Başsavcılık koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda, eski başkan Serdar Sandal'ın liderliğini yaptığı değerlendirilen bir yapılanmaya ilişkin bulgular elde edildi.

BAYBEL Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal, belediye çalışanları ve firma sahiplerinin yer aldığı değerlendirilen yapılanmanın, emir-komuta zinciri içerisinde ve süreklilik gösterecek şekilde hareket ettiği yönünde tespitler yapıldı.

FİRMA ÖDEMELERİNDEN SONRA ÜÇ İSMİN HESAPLARINA TRANSFER

Soruşturma kapsamında bazı ihale ve doğrudan teminlerde teklif veren firmaların birbiriyle irtibatlı olduğu, tekliflerin çoğunlukla aynı firmalardan alındığı belirlendi.

Bazı hizmetlerin kağıt üzerinde alınmış gibi gösterildiği veya eksik gerçekleştirildiği, hakediş ödemelerinin ardından paraların firmalar arasında paylaştırıldığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

MASAK hesap hareketleri üzerinden yapılan incelemelerde ise BAYBEL'in firmalara yaptığı bazı ödemelerin daha sonra eski Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal, kardeşi Halil Ulusal ve Serdar Sandal'ın oğlu Yağız Sandal'ın hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

20 MİLYON TL'Yİ AŞAN KAMU ZARARI TESPİTİ

Mali incelemelerde, usulsüz iş ve işlemler nedeniyle 2023-2024 yıllarında toplam 20 milyon 85 bin 188,50 TL kamu zararına neden olunduğu yönünde tespit yapıldı.

Ayrıca doğrudan temin alan firma sahiplerinin, Bayraklı Belediyesi personeline toplam 4 milyon 625 bin 400 TL rüşvet niteliğinde para gönderdiği yönünde bulgular elde edildi.

BEŞ İLDE OPERASYON: 46 GÖZALTI, İKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında 48 şüpheli hakkında, 6 Ekim 2026 saat 06.00 itibarıyla İzmir merkezli olarak İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital materyallere el konulurken, aramalarda bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Dönemin BAYBEL Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal'ın firari olduğu, Bayraklı Belediyesinde kameraman olarak SGK kaydı bulunan Ferdi Filiz'in ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

SORUŞTURMADAKİ 48 ŞÜPHELİ VE DURUMLARI

No Şüpheli Görevi veya dosyada belirtilen bağlantısı Durumu 1 Serdar Sandal Önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı; emekli Gözaltında 2 Didem Gültekin Bayraklı CHP İlçe Başkanı; Bayraklı Belediyesinde eğitim yöneticisi Gözaltında 3 Mehmet Cengiz Sarıoğlu Yeni Parti Bayraklı Belediye Meclis Üyesi; eski BAYBEL Yönetim Kurulu Başkanı Gözaltında 4 Hakkı Can Özlü Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Gözaltında 5 Erdal Kozan BAYBEL İdari İşler Müdürü ve kurumsal eğitmen Gözaltında 6 Doğu Cem Gümüş Goartx firma sahibi Gözaltında 7 Hulusi Başaran BAYBEL Yönetim Kurulu Üyesi Gözaltında 8 Ahmet Acar İzmir Büyükşehir Belediyesinde şube müdürü Gözaltında 9 Osman Çağrı Şahin İzmir Büyükşehir Belediyesinde şube müdürü Gözaltında 10 Irmak Özkeskin Bostancı Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ avukatı Gözaltında 11 Rahşan Eylem Emir Nazcan Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ satın alma sorumlusu Gözaltında 12 İnan Acar Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ depo sorumlusu Gözaltında 13 Gamze Fırat Karataş Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ muhasebe elemanı Gözaltında 14 Rukiye Duman BAYBEL muhasebe elemanı Gözaltında 15 Nur Ateş Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ muhasebe elemanı Gözaltında 16 Cem Çınar Bayraklı Belediyesinde fotoğrafçı Gözaltında 17 Şehriban Akı Bayraklı Belediyesinde eğitmen Gözaltında 18 Buket Ceylan Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ halkla ilişkiler görevlisi Gözaltında 19 Firdevs Şekerci Bayraklı Belediyesinde şef Gözaltında 20 Özlem Yüksel Güzelbahçe Belediyesi Personel Ltd. Şti. beden işçisi Gözaltında 21 Osman Akseki BAYBEL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı; emekli Gözaltında 22 Levent Ölçer Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı; emekli Gözaltında 23 Ertuğrul Civelek Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı; emekli Gözaltında 24 Yusuf Metin Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi; emekli Gözaltında 25 Binali Bingöl Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi; emekli Gözaltında 26 Gaffar Akkel Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ harcama yetkilisi; emekli Gözaltında 27 Tufan Eker BAYBEL Yönetim Kurulu Üyesi; eski ESOT genel müdür yardımcısı; emekli Gözaltında 28 Hatice Tatlı BAYBEL Yönetim Kurulu Üyesi; emekli öğretmen Gözaltında 29 Yağız Sandal Serdar Sandal'ın oğlu Gözaltında 30 Halil Ulusal Berk Ulusal'ın kardeşi Gözaltında 31 Güngör Özer Gaffar Akkel'in eski eşi Gözaltında 32 Erman Peker Pulse Finansal Tek. ve Danışmanlık AŞ Genel Müdürü; soruşturmaya konu dönemde Q Yatırım Genel Müdürü Gözaltında 33 Muzaffer Armağan Saraçoğlu DCT Trading Dış Ticaret AŞ Genel Müdürü; soruşturmaya konu dönemde Q Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Gözaltında 34 Veysel Vafı Darga Sirius firma sahibi/ortağı Gözaltında 35 Kadriye Dilek Temur Sirius firma sahibi/ortağı Gözaltında 36 Esengül Özkır Sirius firma sahibi/ortağı Gözaltında 37 Nuray Demirkaya Güneş Ephesus firma sahibi/ortağı Gözaltında 38 Sinan Demirkaya Ephesus firma sahibi/ortağı Gözaltında 39 Sezen Açıkgöz Radika Zeytinyağlı Ev Yemekleri firma sahibi Gözaltında 40 Murat Yılmaz Onset firma sahibi; 2019'da İzmir Asayiş Şube Müdürlüğünden emekli polis memuru Gözaltında 41 Şahidi Ramazan Özgür Meldor firma sahibi Gözaltında 42 Soner Gümüş Procom Alüminyum firma sahibi Gözaltında 43 Aziz Pazarlıoğlu Kubilay Dijital firma sahibi Gözaltında 44 Şahin Açıkgöz Radika Zeytinyağlı Ev Yemekleri firma sahibi Sezen Açıkgöz'ün eşi Gözaltında 45 Mehmet Fatih Erkut Toreksan Reklam firma sahibi Gözaltında 46 Neslihan Sırık Uzmanlar Demir firma sahibi Gözaltında 47 Berk Ulusal Dönemin BAYBEL Yönetim Kurulu Başkanı; son SGK kaydı Nisan 2026'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünde memur Firari; yakalama çalışmaları sürüyor 48 Ferdi Filiz Bayraklı Belediyesinde 2025 yılında kameraman olarak SGK kaydı bulunuyor Yurt dışında; yakalama çalışmaları sürüyor

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN OPERASYONLA İLGİLİ AÇIKLAMA



Açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında; önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın liderliğinde hareket ettiği değerlendirilen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturmada, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarına ilişkin deliller elde edilmesi üzerine operasyon kararı alınmıştır. Soruşturma kapsamında; Sayıştay raporları, MASAK raporları, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar, elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı, belediye ve belediye şirketlerinde görev yapmış yöneticiler ile çalışanlar ve çeşitli şirketlerin yetkili ve sahiplerinin de bulunduğu toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilerek 45 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin yakalanmasına, adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.