Bayraklı Belediyesi'ne operasyon! Eski Başkan Serdar Sandal gözaltında: 20 milyonluk kamu zararı
Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL’e yönelik soruşturmada, eski başkan Serdar Sandal dahil 46 şüpheli gözaltına alındı. Mali incelemelerde 20 milyon TL’yi aşan kamu zararı ve belediye personeline 4,6 milyon TL rüşvet niteliğinde ödeme tespit edildi. MASAK kayıtlarında firma ödemelerinin ardından yapılan transferler incelendi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, ihale ve doğrudan temin işlemleri ile bunlara bağlı para hareketleri incelemeye alındı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları kapsamında düzenlenen operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı CHP İlçe Başkanı Didem Gültekin ve Sandal'ın oğlu Yağız Sandal da bulunuyor. İki şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.
SAYIŞTAY DENETİMİNİN ARDINDAN SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ
Sayıştay Başkanlığının 3 Ocak 2025'te BAYBEL'e yönelik gerçekleştirdiği mali denetimde, şirketin 2024 yılındaki bazı ihale ve doğrudan teminlerinde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönünde tespitlerde bulunuldu.
Bu tespitlerin İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunca hazırlanan tevdi raporu ve bilirkişi raporunda da teyit edilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.
Başsavcılık koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda, eski başkan Serdar Sandal'ın liderliğini yaptığı değerlendirilen bir yapılanmaya ilişkin bulgular elde edildi.
BAYBEL Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal, belediye çalışanları ve firma sahiplerinin yer aldığı değerlendirilen yapılanmanın, emir-komuta zinciri içerisinde ve süreklilik gösterecek şekilde hareket ettiği yönünde tespitler yapıldı.
FİRMA ÖDEMELERİNDEN SONRA ÜÇ İSMİN HESAPLARINA TRANSFER
Soruşturma kapsamında bazı ihale ve doğrudan teminlerde teklif veren firmaların birbiriyle irtibatlı olduğu, tekliflerin çoğunlukla aynı firmalardan alındığı belirlendi.
Bazı hizmetlerin kağıt üzerinde alınmış gibi gösterildiği veya eksik gerçekleştirildiği, hakediş ödemelerinin ardından paraların firmalar arasında paylaştırıldığı yönünde bulgulara ulaşıldı.
MASAK hesap hareketleri üzerinden yapılan incelemelerde ise BAYBEL'in firmalara yaptığı bazı ödemelerin daha sonra eski Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal, kardeşi Halil Ulusal ve Serdar Sandal'ın oğlu Yağız Sandal'ın hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
20 MİLYON TL'Yİ AŞAN KAMU ZARARI TESPİTİ
Mali incelemelerde, usulsüz iş ve işlemler nedeniyle 2023-2024 yıllarında toplam 20 milyon 85 bin 188,50 TL kamu zararına neden olunduğu yönünde tespit yapıldı.
Ayrıca doğrudan temin alan firma sahiplerinin, Bayraklı Belediyesi personeline toplam 4 milyon 625 bin 400 TL rüşvet niteliğinde para gönderdiği yönünde bulgular elde edildi.
BEŞ İLDE OPERASYON: 46 GÖZALTI, İKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR
Soruşturma kapsamında 48 şüpheli hakkında, 6 Ekim 2026 saat 06.00 itibarıyla İzmir merkezli olarak İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital materyallere el konulurken, aramalarda bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Dönemin BAYBEL Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal'ın firari olduğu, Bayraklı Belediyesinde kameraman olarak SGK kaydı bulunan Ferdi Filiz'in ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.
SORUŞTURMADAKİ 48 ŞÜPHELİ VE DURUMLARI
|No
|Şüpheli
|Görevi veya dosyada belirtilen bağlantısı
|Durumu
|1
|Serdar Sandal
|Önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı; emekli
|Gözaltında
|2
|Didem Gültekin
|Bayraklı CHP İlçe Başkanı; Bayraklı Belediyesinde eğitim yöneticisi
|Gözaltında
|3
|Mehmet Cengiz Sarıoğlu
|Yeni Parti Bayraklı Belediye Meclis Üyesi; eski BAYBEL Yönetim Kurulu Başkanı
|Gözaltında
|4
|Hakkı Can Özlü
|Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
|Gözaltında
|5
|Erdal Kozan
|BAYBEL İdari İşler Müdürü ve kurumsal eğitmen
|Gözaltında
|6
|Doğu Cem Gümüş
|Goartx firma sahibi
|Gözaltında
|7
|Hulusi Başaran
|BAYBEL Yönetim Kurulu Üyesi
|Gözaltında
|8
|Ahmet Acar
|İzmir Büyükşehir Belediyesinde şube müdürü
|Gözaltında
|9
|Osman Çağrı Şahin
|İzmir Büyükşehir Belediyesinde şube müdürü
|Gözaltında
|10
|Irmak Özkeskin Bostancı
|Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ avukatı
|Gözaltında
|11
|Rahşan Eylem Emir Nazcan
|Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ satın alma sorumlusu
|Gözaltında
|12
|İnan Acar
|Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ depo sorumlusu
|Gözaltında
|13
|Gamze Fırat Karataş
|Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ muhasebe elemanı
|Gözaltında
|14
|Rukiye Duman
|BAYBEL muhasebe elemanı
|Gözaltında
|15
|Nur Ateş
|Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ muhasebe elemanı
|Gözaltında
|16
|Cem Çınar
|Bayraklı Belediyesinde fotoğrafçı
|Gözaltında
|17
|Şehriban Akı
|Bayraklı Belediyesinde eğitmen
|Gözaltında
|18
|Buket Ceylan
|Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ halkla ilişkiler görevlisi
|Gözaltında
|19
|Firdevs Şekerci
|Bayraklı Belediyesinde şef
|Gözaltında
|20
|Özlem Yüksel
|Güzelbahçe Belediyesi Personel Ltd. Şti. beden işçisi
|Gözaltında
|21
|Osman Akseki
|BAYBEL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı; emekli
|Gözaltında
|22
|Levent Ölçer
|Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı; emekli
|Gözaltında
|23
|Ertuğrul Civelek
|Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı; emekli
|Gözaltında
|24
|Yusuf Metin
|Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi; emekli
|Gözaltında
|25
|Binali Bingöl
|Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi; emekli
|Gözaltında
|26
|Gaffar Akkel
|Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ harcama yetkilisi; emekli
|Gözaltında
|27
|Tufan Eker
|BAYBEL Yönetim Kurulu Üyesi; eski ESOT genel müdür yardımcısı; emekli
|Gözaltında
|28
|Hatice Tatlı
|BAYBEL Yönetim Kurulu Üyesi; emekli öğretmen
|Gözaltında
|29
|Yağız Sandal
|Serdar Sandal'ın oğlu
|Gözaltında
|30
|Halil Ulusal
|Berk Ulusal'ın kardeşi
|Gözaltında
|31
|Güngör Özer
|Gaffar Akkel'in eski eşi
|Gözaltında
|32
|Erman Peker
|Pulse Finansal Tek. ve Danışmanlık AŞ Genel Müdürü; soruşturmaya konu dönemde Q Yatırım Genel Müdürü
|Gözaltında
|33
|Muzaffer Armağan Saraçoğlu
|DCT Trading Dış Ticaret AŞ Genel Müdürü; soruşturmaya konu dönemde Q Yatırım Genel Müdür Yardımcısı
|Gözaltında
|34
|Veysel Vafı Darga
|Sirius firma sahibi/ortağı
|Gözaltında
|35
|Kadriye Dilek Temur
|Sirius firma sahibi/ortağı
|Gözaltında
|36
|Esengül Özkır
|Sirius firma sahibi/ortağı
|Gözaltında
|37
|Nuray Demirkaya Güneş
|Ephesus firma sahibi/ortağı
|Gözaltında
|38
|Sinan Demirkaya
|Ephesus firma sahibi/ortağı
|Gözaltında
|39
|Sezen Açıkgöz
|Radika Zeytinyağlı Ev Yemekleri firma sahibi
|Gözaltında
|40
|Murat Yılmaz
|Onset firma sahibi; 2019'da İzmir Asayiş Şube Müdürlüğünden emekli polis memuru
|Gözaltında
|41
|Şahidi Ramazan Özgür
|Meldor firma sahibi
|Gözaltında
|42
|Soner Gümüş
|Procom Alüminyum firma sahibi
|Gözaltında
|43
|Aziz Pazarlıoğlu
|Kubilay Dijital firma sahibi
|Gözaltında
|44
|Şahin Açıkgöz
|Radika Zeytinyağlı Ev Yemekleri firma sahibi Sezen Açıkgöz'ün eşi
|Gözaltında
|45
|Mehmet Fatih Erkut
|Toreksan Reklam firma sahibi
|Gözaltında
|46
|Neslihan Sırık
|Uzmanlar Demir firma sahibi
|Gözaltında
|47
|Berk Ulusal
|Dönemin BAYBEL Yönetim Kurulu Başkanı; son SGK kaydı Nisan 2026'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünde memur
|Firari; yakalama çalışmaları sürüyor
|48
|Ferdi Filiz
|Bayraklı Belediyesinde 2025 yılında kameraman olarak SGK kaydı bulunuyor
|Yurt dışında; yakalama çalışmaları sürüyor
İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN OPERASYONLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında; önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın liderliğinde hareket ettiği değerlendirilen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturmada, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarına ilişkin deliller elde edilmesi üzerine operasyon kararı alınmıştır. Soruşturma kapsamında; Sayıştay raporları, MASAK raporları, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar, elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı, belediye ve belediye şirketlerinde görev yapmış yöneticiler ile çalışanlar ve çeşitli şirketlerin yetkili ve sahiplerinin de bulunduğu toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilerek 45 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin yakalanmasına, adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.