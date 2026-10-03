Bahçeli'den fon krizi açıklaması: Finans sistemi güven üzerine kuruludur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Eylül 2026 tarihli yazılı açıklamasında fon krizine ve belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fon piyasasındaki sorunların denetim ve uygulama eksiklikleriyle bağlantılı olduğunu belirten Bahçeli, hukuki süreçlerin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Belediyelerdeki usulsüzlüklerin fon tartışmaları üzerinden örtbas edilmemesi gerektiğini savunan Bahçeli, “Bu hikâyeye kimseyi inandıramazsınız” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunu meşgul eden fon krizine ve belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin son derece kapsamlı ve sert bir yazılı açıklama yaptı. Yaşanan sorunların kurallardan çok uygulama ve denetim eksikliğinden kaynaklandığını belirten Bahçeli, belediyelerdeki rüşvet ve usulsüzlüklerin fon tartışmaları üzerinden perdelenmek istendiğine dikkat çekti. Cumhur İttifakı'nın her türlü fitneyi ve oyunu bozacak güçte olduğunu vurgulayan MHP Lideri, adı yeni zihniyeti eski siyasilere seslenerek belediyelerdeki hukuksuzlukların üstünün örtülmesine asla izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

"FON KRİZİNDE SORUN KURALLARDAN DEĞİL, UYGULAMADAN KAYNAKLANIYOR"

Cumhur İttifakı'nın bugüne kadar pek çok badirenin ve sorunun üstesinden başarıyla geldiğini hatırlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon konusunda Türkiye'de yaşanan aksaklıkların mevzuattan ziyade pratikteki denetim yetersizliğinden ileri geldiğini belirterek, "Gözetim ve denetimdeki eksiklik, aksaklık ve yetersizlikler meselenin temelinde yer almaktadır" ifadelerini kullandı. Bu doğrultuda yatırımcıların tam bir güven duyacağı finansal mekanizmaların tesis edilmesi gerektiğine işaret eden Bahçeli, sistemin sürekliliğini sağlayacak hukuki ve idari yapısal tedbirlerin vakit kaybetmeksizin hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu aktardı.

"BELEDİYELERDEKİ ÇÖKME VE RÜŞVET ÇARKINI FON TARTIŞMASIYLA ÖRTEMEZSİNİZ"

Açıklamasında kamuoyuna yansıyan itiraflara ve belediyelerdeki vahim tablolara geniş yer ayıran Bahçeli, yerel yönetimlerde isteme ve çökme taktikleriyle cebren açık bir rüşvet ile yolsuzluk çarkının işletildiğini ifade etti. Fon piyasasındaki manipülasyonlar saklı kalmak kaydıyla bu durumun isteğe bağlı bir tasarruf niteliği taşıdığını dile getiren Bahçeli, amacının yolsuzlukları yarıştırmak ya da bir tarafı masumlaştırmak olmadığını, apaçık bir gerçeğe parmak bastığını vurguladı.

Muhalefet cephesine net mesajlar gönderen Devlet Bahçeli, "Adı yeni, zihniyeti eski olan siyasilere; toplumu istismar etmeye, farklı bir yere yönlendirmeye, bu yolla da belediyelerimizde yapılan hukuksuzlukların üstünü örtmeye çalışmayın. Bu hikayeye kimseyi inandıramazsınız demek istiyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"İKTİDAR GİTSİN DE ÜLKE YANARSA YANSIN ANLAYIŞI KABUL EDİLEMEZ"

Cumhur İttifakı birlikteliğinin her sorunu çözmeye, her türlü fitneyi boğmaya, ihanet odaklarını dağıtmaya ve Türkiye hasımlarının karanlık tezgahlarını bozmaya muktedir olduğunu ilan eden MHP Lideri, Türk siyasetine milli duruş çağrısı yaptı. Bahçeli, "Çağrımız, siyasetin önemli meselelere 'iktidar gitsin de ülke de yanarsa yansın' anlayışıyla yaklaşmamasıdır" uyarısında bulunarak, her siyasi partinin amasız ve fakatsız bir "Türkiye partisi" olması ve her şeyden evvel "Türkiye" demesi gerektiğini kaydetti.

"AHLAKİ TEMELLERİ ÇÜRÜK DEVLETİN ADALET ÇATISI ÇÖKER"

Devlet mülküne musallat olanların adaletle terbiye edilmesinin doğrudan devlet ahlakının bir gereği olduğuna vurgu yapan MHP Genel Başkanı Bahçeli, insanın düştüğü çukurun kendi iradesinin bir tezahürü olduğunu ve bu iradeyi farklı inanç veya zümrelere bağlamanın hem teşhisi hem de tedaviyi imkansız kılacağını ifade etti. Bahçeli, "Ahlaki temelleri çürük olan devletin adalet çatısı da çökmüş demektir. Devletin ahlakını oluşturan adalet ise her bir insanın hakkının teminat altına alınması ve gözetilmesidir. Zira devletin düzenli işleyişi hukuka bağlıdır" değerlendirmesinde bulundu.

KİMLİĞİNE BAKILMAKSIZIN HESAP SORULMALI: TEMİZ SİYASET VE REFORM VURGUSU

"Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" hedefleri doğrultusunda atılan tarihi adımların meyve verdiği bu kritik süreçte, ülkede tesis edilen huzur ve güven ortamını dinamitlemeye yönelik hiçbir provokasyonun kabul edilemeyeceğini altını çizen Bahçeli, suç işleyenlerin kimliğine bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiğini belirtti.

Nerede ve kiminle ilgili olursa olsun kamu malının istismarı, usulsüzlük, yolsuzluk ve kural ihlallerinin üzerine kararlılıkla yürünmesi gerektiğini savunan Bahçeli, "Ahlak, adalet, liyakat, hakkaniyet ve hesap verilebilirlik çerçevesinde temiz siyaset, temiz yönetim ve müreffeh toplum hedefinin somut bir zihniyet ve ahlaki reform programına dönüştürülmesi sağlanmalıdır" sözleriyle tarihi açıklamasını tamamladı.