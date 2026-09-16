Bahçeli'den Başkan Erdoğan mesajı: Üçüncü hilali de tamamlayacak! İmralı'da villa iddialarına yalanlama
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bir kez daha en net ifadelerle ilan etti. Önümüzdeki 6 yılın Türkiye için tarihi bir eşik olduğuna dikkat çeken Bahçeli, MHP'nin sembolü üzerinden çarpıcı bir 'Üç Hilal' benzetmesi yaparak "Sayın Cumhurbaşkanı 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı, inşallah üçüncü hilali de tamamlayacak" mesajını verdi.
Başkent Ankara'da siyasetin ana gündemi cumhurbaşkanlığı seçimleri olurken, MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin ve Cumhur İttifakı'nın kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.
Önümüzdeki sürecin Türkiye Yüzyılı vizyonu açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Devlet Bahçeli, "Önümüzdeki altı yıl önemli, yapılacak çok şey var" sözleriyle ittifakın uzun vadeli stratejik hedeflerine dikkat çekti.
TARİHİ 'ÜÇ HİLAL' BENZETMESİ: İKİSİ TAMAMLANDI SIRA ÜÇÜNCÜDE
Başkan Erdoğan'ın 2018 ve 2023 zaferlerini 'Üç Hilal'in ilk iki aşaması olarak niteleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önümüzdeki altı yıl önemli, yapılacak çok şey var. Sayın Cumhurbaşkanı üç hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı, şimdi geriye üç hilalin üçüncü hilali kaldı. İnşallah üçüncüyü de tamamlayacak" ifadelerini kullandı.
İMRALI'DA VİLLA İDDİALARINA KESİN VE NET YALANLAMA
Gündemdeki spekülasyonlara ve asılsız iddialara da değinen MHP Lideri Devlet Bahçeli, İmralı'ya villa yapıldığı yönündeki iddiaları sert bir dille yalanlayarak, "Villa diye bir şey yok" sözleriyle aktardı.