Yeni Parti'de devam eden kongre süreci yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Antalya Kurucu İl Başkanı Nail Kamacı, partinin kentteki 27 bin üyesinin 10 bininin son 35 günde kaydedildiğini belirterek bu artışın il başkanlığı yarışıyla bağlantılı olduğunu savundu. İzmir'de ise eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun İl Başkanı Çağatay Güç'e yönelik sert sözleri dikkat çekerken, Buca'daki ön seçimde oy sayımının ardından adayların destekçileri arasında arbede çıktı.

Yeni Parti'de teşkilat kongreleri devam ederken farklı kentlerde yaşanan tartışmalar parti içi gündemin ilk sırasına yerleşti. Geçtiğimiz hafta Trabzon, İstanbul, Eskişehir ve Mersin'deki kongrelerde yaşandığı belirtilen tartışma ve kavgaların ardından bu kez Antalya ve İzmir'deki gelişmeler öne çıktı. ANTALYA'DA 35 GÜNDE 10 BİN ÜYE TARTIŞMASI Yeni Parti Antalya Kurucu İl Başkanı Nail Kamacı, Konyaaltı 1. Olağan İlçe Kongresi'nde parti üyeliklerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kamacı, Antalya'da partinin toplam üye sayısının 27 bine ulaştığını, bu üyelerin 10 bininin ise son 35 gün içinde kaydedildiğini söyledi. Kamacı, kısa sürede yaşanan bu artışın il başkanlığı yarışıyla bağlantılı olduğunu savunarak üye yapısının sağlıklı olmadığını ifade etti.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) "BU SAĞLIKLI BİR ÜYE SAYISI DEĞİLDİR" Kamacı, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı: "27 bin üye var. Son 35 günde katılan üye sayısı 10 bin. Niye yapıldı bu? İl başkanlığı için yapıldı. İl başkanlığı için 10 bin üye yapılıyorsa 35 gün içerisinde bu sağlıklı bir üye değildir." Kamacı ayrıca partiye katılan kişilerin örgüte katkı sağlayacak isimlerden oluşması gerektiğini söyledi. PARTİ İÇİNDEN KARŞI AÇIKLAMA GELDİ Kamacı'nın sözlerinin ardından Yeni Parti Muratpaşa Kurucu İlçe Başkanı Can Okan Kıran da üye tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. Kıran, Muratpaşa özelinde olağanüstü bir üye artışı bulunmadığını belirterek ilçedeki üye sayısının yaklaşık 5 bin olduğunu söyledi. Böylece Antalya'daki hızlı üyelik artışının niteliği parti içinde farklı değerlendirmelere konu oldu.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) BİR KRİZ DE İZMİR'DE Yeni Parti'nin Urla İlçe Kongresi'nde konuşan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'e sert eleştiriler yöneltti. Kocaoğlu, İzmir'in "kimsenin çiftliği olmadığını" belirterek parti üyelerine alternatif aday çıkarmaları çağrısı yaptı. Kocaoğlu'nun konuşmasında, il yönetimini ve üst yönetimi "ayak oyunları" yapmakla suçlayan ifadeler kullandığı aktarıldı. KOCAOĞLU: "ÇIKARTIN ADAYINIZI" Kocaoğlu, Urla'daki kongrede yaptığı konuşmada İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'e yönelik eleştirilerini sürdürerek örgüte aday çıkarma çağrısında bulundu. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sözleri, yaklaşan il kongresi öncesinde İzmir teşkilatındaki görüş ayrılıklarını görünür hale getirdi. ÇAĞATAY GÜÇ YENİ PARTİ'NİN KURUCU İL BAŞKANI Çağatay Güç, 3 Ağustos 2026'dan bu yana Yeni Parti İzmir Kurucu İl Başkanı olarak görev yapıyor. Güç'ün resmi özgeçmişine göre, kendisi daha önce CHP İzmir İl Başkanlığı görevinde bulunmuş, 29 Temmuz 2026'da İzmir'in 30 ilçe başkanıyla birlikte Yeni Parti'ye katılmıştı.