Devlet Bahçeli'den fon mesajı: Milletimizin hak ve hukukunu sonuna kadar koruyacağız

FİNANSAL İSTİKRAR VURGUSU

Bahçeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda gözaltı ve tutuklama işlemi yapıldığını belirterek, ekonomi yetkililerinin gelişmeleri fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelen ve finansal sisteme sirayet eden herhangi bir riskin söz konusu olmadığı şeklinde değerlendirdiğini aktardı.

Bahçeli, piyasa bozucu işlemlere karıştığı değerlendirilen kişiler hakkındaki hukuki sürecin devam ettiğini, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik ise herhangi bir işlem yapılmayacağının vurgulandığını ifade etti.

Finansal İstikrar Komitesi tarafından gerekli tedbirlerin alındığının açıklandığını belirten Bahçeli, başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere finansal sistemin ve reel ekonominin olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.