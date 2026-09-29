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Devlet Bahçeli'den fon mesajı: Milletimizin hak ve hukukunu sonuna kadar koruyacağız

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Devlet Bahçeli'den fon mesajı: Milletimizin hak ve hukukunu sonuna kadar koruyacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, piyasalardaki dengeleri bozmaya ve ekonomik manipülasyonlarla huzuru baltalamaya çalışan çevrelere karşı uyarılarda bulundu. Türkiye'nin huzurunun hedef alındığını belirten Bahçeli, ekonomik fitne girişimlerine geçit verilmemesi gerektiğini ifade ederek gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla alınması gerektiğini vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon krizine ilişkin yazılı basın açıklamasında finansal piyasaların istikrarının korunması ve piyasa bozucu işlemlerde bulunanlardan hukuk önünde hesap sorulması gerektiğini belirtti.

Bahçeli, küçük yatırımcıların mağdur edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgularken, fonlar üzerinden toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratılmasına fırsat verilmemesi çağrısında bulundu.

Devlet Bahçeli'den fon mesajı: Milletimizin hak ve hukukunu sonuna kadar koruyacağız - 1

FİNANSAL İSTİKRAR VURGUSU

Bahçeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda gözaltı ve tutuklama işlemi yapıldığını belirterek, ekonomi yetkililerinin gelişmeleri fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelen ve finansal sisteme sirayet eden herhangi bir riskin söz konusu olmadığı şeklinde değerlendirdiğini aktardı.

Bahçeli, piyasa bozucu işlemlere karıştığı değerlendirilen kişiler hakkındaki hukuki sürecin devam ettiğini, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik ise herhangi bir işlem yapılmayacağının vurgulandığını ifade etti.

Finansal İstikrar Komitesi tarafından gerekli tedbirlerin alındığının açıklandığını belirten Bahçeli, başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere finansal sistemin ve reel ekonominin olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Devlet Bahçeli'den fon mesajı: Milletimizin hak ve hukukunu sonuna kadar koruyacağız - 2

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MESAJLARINA VURGU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Eylül 2026'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamaya da değinen Bahçeli, fon krizine ilişkin gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü ve benzer bir sorunun tekrar yaşanmaması için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Bahçeli, Erdoğan'ın, "İster piyasa manipülasyonu ile ister borsa oyunları ile ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur." sözlerini hatırlattı.

"DEVLETİN, MİLLETİN MALINA EL UZATANLARLA İŞİMİZ OLMAZ"

29 Eylül 2026'da ekonomi kurumlarıyla gerçekleştirilen toplantının ardından Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada da aynı kararlılığın vurgulandığını belirten Bahçeli, Erdoğan'ın "Devletin, milletin malına el uzatanlarla işimiz olmaz, hükümetimiz gündemine hakimdir, önemli kararlar aldık ve tüm kurumlarımızla meselenin üzerine gidiyoruz." ifadelerini kullandığını aktardı.

Bahçeli, gelişmeler karşısında iki hususun öne çıktığını belirterek bunların finansal piyasaların istikrarının devamı ile piyasa bozucu işlemlere tevessül edenlerden hukuk önünde hesap sorulması olduğunu ifade etti. Bahçeli, özellikle küçük yatırımcıların benzer durumlarla karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini de vurguladı.

Devlet Bahçeli'den fon mesajı: Milletimizin hak ve hukukunu sonuna kadar koruyacağız - 3

"TÜRKİYE'NİN HUZURUNA KASTETMEK İSTEYENLER DEVREDE"

Türkiye'nin ekonomide, diplomaside ve siyasette ilerleme kaydettiği, özellikle "Terörsüz Türkiye" yolunda milli birlik ve bütünleşmenin güçlendiği bir dönemde bulunduğunu belirten Bahçeli, Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenlerin devrede olduğunu savundu.

Bahçeli, Türkiye ekonomisine güvenin arttığı bir iklimin sabote edilmeye ve gelişmelerin hükümete, özellikle de Başkan Erdoğan'a yönelik bir yıpratma kampanyasına dönüştürülmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın ve ardından parti sözcüsü tarafından Başkan adaylığının açıklanmasının ardından saldırı sürecinin hızlandığını savunan Bahçeli, belediyelerdeki yolsuzluklara ilişkin eleştirilerde bulundu.

"HUKUKSUZLUĞA TEVESSÜL EDENLER HESAP VERMELİ"

Bahçeli, hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına ve yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

MHP lideri, hükümetin olayın üzerine kararlılıkla gitmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek alınan kararları desteklediklerini ifade etti. Bahçeli, Başkan Erdoğan ve hükümetin arkasında olduklarını söyledi.

Devlet Bahçeli'den fon mesajı: Milletimizin hak ve hukukunu sonuna kadar koruyacağız - 4

"FİTNE VE EKONOMİK BÖLÜNMEYE FIRSAT VERİLMEMELİ"

Bahçeli, fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı. Bu olayın Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na yönelik bir saldırıya ve iftiraya dönüşmesinin önlenmesi gerektiğini belirtti.

Siyasette aklanma ve arınmanın sağlanması gerektiğini ifade eden Bahçeli, kimsenin töhmet altında kalmaması, sorumluların ise hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

"EKONOMİMİZ GÜVENDE, KURUMLARIMIZ GÖREVİNİN BAŞINDA"

MHP olarak milletin hak ve hukukunu sonuna kadar korumaya kararlı olduklarını vurgulayan Bahçeli, "Milletimiz emin olsun, ekonomimiz güvende, kurumlarımız görevinin başındadır ve endişeye de gerek bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

#Devlet Bahçeli #Recep Tayyip Erdoğan
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