Devlet Bahçeli'den fon mesajı: Milletimizin hak ve hukukunu sonuna kadar koruyacağız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, piyasalardaki dengeleri bozmaya ve ekonomik manipülasyonlarla huzuru baltalamaya çalışan çevrelere karşı uyarılarda bulundu. Türkiye'nin huzurunun hedef alındığını belirten Bahçeli, ekonomik fitne girişimlerine geçit verilmemesi gerektiğini ifade ederek gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla alınması gerektiğini vurguladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon krizine ilişkin yazılı basın açıklamasında finansal piyasaların istikrarının korunması ve piyasa bozucu işlemlerde bulunanlardan hukuk önünde hesap sorulması gerektiğini belirtti.
Bahçeli, küçük yatırımcıların mağdur edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgularken, fonlar üzerinden toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratılmasına fırsat verilmemesi çağrısında bulundu.
FİNANSAL İSTİKRAR VURGUSU
Bahçeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda gözaltı ve tutuklama işlemi yapıldığını belirterek, ekonomi yetkililerinin gelişmeleri fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelen ve finansal sisteme sirayet eden herhangi bir riskin söz konusu olmadığı şeklinde değerlendirdiğini aktardı.
Bahçeli, piyasa bozucu işlemlere karıştığı değerlendirilen kişiler hakkındaki hukuki sürecin devam ettiğini, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik ise herhangi bir işlem yapılmayacağının vurgulandığını ifade etti.
Finansal İstikrar Komitesi tarafından gerekli tedbirlerin alındığının açıklandığını belirten Bahçeli, başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere finansal sistemin ve reel ekonominin olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN MESAJLARINA VURGU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Eylül 2026'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamaya da değinen Bahçeli, fon krizine ilişkin gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü ve benzer bir sorunun tekrar yaşanmaması için çalışmalar yapıldığını belirtti.
Bahçeli, Erdoğan'ın, "İster piyasa manipülasyonu ile ister borsa oyunları ile ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur." sözlerini hatırlattı.
"DEVLETİN, MİLLETİN MALINA EL UZATANLARLA İŞİMİZ OLMAZ"
29 Eylül 2026'da ekonomi kurumlarıyla gerçekleştirilen toplantının ardından Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada da aynı kararlılığın vurgulandığını belirten Bahçeli, Erdoğan'ın "Devletin, milletin malına el uzatanlarla işimiz olmaz, hükümetimiz gündemine hakimdir, önemli kararlar aldık ve tüm kurumlarımızla meselenin üzerine gidiyoruz." ifadelerini kullandığını aktardı.
Bahçeli, gelişmeler karşısında iki hususun öne çıktığını belirterek bunların finansal piyasaların istikrarının devamı ile piyasa bozucu işlemlere tevessül edenlerden hukuk önünde hesap sorulması olduğunu ifade etti. Bahçeli, özellikle küçük yatırımcıların benzer durumlarla karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini de vurguladı.