Şanlıurfa’da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu’nun son gününde gökyüzü nefes kesen gösterilere sahne oluyor. Polis Özel Harekat ekiplerinin Türk bayrağıyla gerçekleştirdiği selamlama gösterisi büyük ilgi görürken, Türk Yıldızları, Solo Türk ve Bayraktar’ın uçuşları da festival alanında heyecan yaşattı.

Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu, son gününde de yoğun katılımla devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanını dolduran vatandaşlar, yarışmaların yanı sıra gökyüzündeki hava gösterilerini de ilgiyle takip ediyor.

Özellikle Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin Türk bayrağıyla gökyüzünden gerçekleştirdiği selamlama gösterisi, festival alanındaki katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

REKOR KATILIMLA SON GÜN COŞKUSU

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, festivalin son gününde de yoğunluğun devam ettiğini belirterek "TEKNOFEST'in son gününde de coşku devam ediyor. Sabah erken saatleri itibarıyla binlerce kişi alanı doldurmuş durumda. Bir taraftan çeşitli hava gösterileri gerçekleştirilirken diğer yandan da yerli ve milli gururlarımız bu noktada ziyaret ediliyor" ifadelerini kullandı.

Festivaldeki yoğun katılıma dikkat çeken Geçgel, "Geride bıraktığımız günleri itibarıyla ziyaretçi sayısı artık yüz binleri buldu. Güneydoğu Anadolu illeri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasından yoğun bir katılım olduğunu da ifade etmemiz gerekir" şeklinde konuştu.

PÖH ekiplerinin Türk bayrağıyla gerçekleştirdiği selamlama gösterisi, festival alanında büyük ilgi gördü. (Foto: ahaber.com.tr)

GÖKYÜZÜNDE NEFES KESEN GÖSTERİLER

Festival alanındaki vatandaşların hava gösterilerini büyük heyecanla takip ettiğini belirten A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, PÖH ekiplerinin gösterisinin yanı sıra Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün uçuşlarına da dikkat çekti.

Geçgel, "Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri tarafından bir gösteri gerçekleştiriliyor. Şu anda havadan Türk bayrağıyla buraya gelen katılımcıların da selamlandığını ifade edelim. Türk Yıldızları'nın gösterisi vardı, nefesleri kesti. Solo Türk gösterileri oldukça dikkat çekiciydi, vatandaşlar gökyüzünden gözlerini alamadılar" dedi.

Askeri ve emniyet personelinin gösterilerinin festivale damga vurduğunu belirten Geçgel, "Bir taraftan komandoların gösterisi gerçekleşiyor diğer taraftan PÖH ekiplerinin gösterileri oldukça önemli. Havadan şanlı Türk bayrağımızla bir selamlama gerçekleştirdiler. Vatandaşlar bu gösteriyi coşkuyla izledi" ifadelerini kullandı.

YERLİ VE MİLLİ GURURUMUZ GÖKLERDE

Türkiye'nin teknoloji hamlesinin önemli ürünlerinin de festival kapsamında gökyüzünde sergilendiğini belirten Geçgel, Bayraktar'ın uçuş gerçekleştirdiğini söyledi.

Türk Yıldızları, Solo Türk ve Bayraktar’ın hava gösterileri, TEKNOFEST Güneydoğu’da izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. (Foto: ahaber.com.tr)

Geçgel, "Bayraktar havalandı ve vatandaşlar Bayraktar'ı izliyorlar. Havada insansız hava aracını görüyorum ve o da bir uçuş gerçekleştirerek burada vatandaşları selamlıyor. İlerleyen saatlerde Çelik Kanatlar'ın da gösterisi olacak" diye konuştu.

Vatandaşların milli teknoloji ürünleriyle buluşmasından duyulan gurura dikkat çeken Geçgel, "Yerli ve milli gururlarımız insansız hava araçlarımız burada ziyaret ediliyor. İlk kez TEKNOFEST'e katılanların oldukça duygulu olduklarını ve gurur duyduklarını da ifade edelim. Hepimiz gurur duyuyoruz" dedi.