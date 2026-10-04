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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'e soruşturma izni talebi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'e soruşturma izni talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma yürütülebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurdu. Başsavcılık, Gönül’ün görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine dair “açık ve yeterli emarelerin bulunduğu” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma yürütülebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığından izin talep ettiği öğrenildi. Başsavcılığın bakanlığa gönderdiği yazının ayrıntılarına ahaber.com.tr ulaştı.

Başsavcılık, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni talep etti. (Foto: ahaber.com.tr)Başsavcılık, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni talep etti. (Foto: ahaber.com.tr)

FONLAR ÜZERİNDEN MANİPÜLASYON MERCEK ALTINDA

Savcılığın yazısında Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören hisselerde gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine dört ayrı soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Soruşturmalarda Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler ile TEFAS'a açık ve kapalı fonların birlikte incelendiği, fonlar ile hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı kaydedildi.

Savcılık, dosyalardaki eylemlerin nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve piyasa dolandırıcılığı suçları kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'e soruşturma izni talebi - 1

SPK'NIN DENETİM SORUMLULUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Başsavcılık yazısında SPK'nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğu vurgulandı.

Kurulun özellikle yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasa ile fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu ifade edildi.

Yazıda SPK'nın fonların Borsa İstanbul'da işlem gören paylarda ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını yakından takip etmesinin temel görevleri arasında bulunduğu belirtildi.

Fon soruşturması kapsamında yatırım fonları ve Borsa İstanbul’daki işlemler mercek altına alındı. (Foto: ahaber.com.tr)Fon soruşturması kapsamında yatırım fonları ve Borsa İstanbul’daki işlemler mercek altına alındı. (Foto: ahaber.com.tr)

2024'TEN EYLÜL 2026'YA KADAR RAPORLAR SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Başsavcılık, SPK tarafından 2024 yılından Eylül 2026'ya kadar olan dönemde Borsa İstanbul Pay Piyasasındaki bazı hisselerde manipülatif işlemlerin fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiğine ilişkin hazırlanan raporlar doğrultusunda savcılığa suç duyurularında bulunulduğuna dikkat çekti.

Savcılık, kamuoyunda "fon krizi" olarak nitelendirilen süreçte birçok yatırımcının ciddi mağduriyet yaşadığını belirtti.

Savcılık yazısında özellikle Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, Atlas Portföy Serbest Fon ve Hedef Portföy İkinci Serbest Fon gibi fonlara dikkat çekildi.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'e soruşturma izni talebi - 2

"İMKANSIZ TABİR EDİLEBİLECEK KAZANÇLAR" TESPİTİ

Yazıda bazı fonların faaliyet ve yatırım stratejileri bakımından benzer nitelikteki fonlara kıyasla olağan dışı seviyede kazanç sağladığı belirtildi.

Yatırımcıların ise SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle bu fonlara yatırım yaptığı ifade edildi.

Buna rağmen bazı yatırımcıların yatırımlarının karşılığını, hatta yatırdıkları ana parayı dahi alamadan mağdur oldukları kaydedildi.

Savcılık, soruşturma dosyalarında fonların bünyesinde bulunduğu portföy yönetim şirketleri, bunların hakim ortakları, yöneticileri ile bazı gerçek ve tüzel kişilerin yönlendirmeleri sonucunda "imkansız tabir edilebilecek nitelikte kazançlar" sağlayan kişi ve şirketlerin tespit edildiğini bildirdi.

Soruşturma yazısında Gönül hakkında “açık ve yeterli emarelerin bulunduğu” değerlendirmesine yer verildi. (Foto: ahaber.com.tr)Soruşturma yazısında Gönül hakkında “açık ve yeterli emarelerin bulunduğu” değerlendirmesine yer verildi. (Foto: ahaber.com.tr)

GÖNÜL HAKKINDA "AÇIK VE YETERLİ EMARE" DEĞERLENDİRMESİ

Başsavcılık yazısının dikkat çeken bölümünde eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün görev yaptığı dönemdeki sorumluluğuna ilişkin değerlendirmeye yer verildi.

Savcılık tarafından Gönül'ün mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim ve değerlendirme yetkisi ile görev sorumluluğunu yerine getirmediği hususunda "açık ve yeterli emarelerin bulunduğu" değerlendirmesi yapıldı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDAN SORUŞTURMA İZNİ TALEP EDİLDİ

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 133'üncü maddesi gereğince SPK Başkan ve üyelerinin görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlar nedeniyle soruşturma yapılabilmesi için ilgili Bakanın izni gerekiyor.

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Ömer Gönül hakkında gerekli soruşturmanın yapılabilmesi ve olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığından soruşturma izni verilmesini talep etti.

Talep yazısının 30 Eylül 2026 tarihinde Bakanlığa gönderildiği belirtildi.

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