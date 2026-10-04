Fon soruşturmasında yeni gelişme: Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'e soruşturma izni talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma yürütülebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurdu. Başsavcılık, Gönül’ün görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine dair “açık ve yeterli emarelerin bulunduğu” değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma yürütülebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığından izin talep ettiği öğrenildi. Başsavcılığın bakanlığa gönderdiği yazının ayrıntılarına ahaber.com.tr ulaştı.
FONLAR ÜZERİNDEN MANİPÜLASYON MERCEK ALTINDA
Savcılığın yazısında Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören hisselerde gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine dört ayrı soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.
Soruşturmalarda Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler ile TEFAS'a açık ve kapalı fonların birlikte incelendiği, fonlar ile hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı kaydedildi.
Savcılık, dosyalardaki eylemlerin nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve piyasa dolandırıcılığı suçları kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.
SPK'NIN DENETİM SORUMLULUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ
Başsavcılık yazısında SPK'nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğu vurgulandı.
Kurulun özellikle yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasa ile fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu ifade edildi.
Yazıda SPK'nın fonların Borsa İstanbul'da işlem gören paylarda ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını yakından takip etmesinin temel görevleri arasında bulunduğu belirtildi.