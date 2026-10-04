Fon soruşturması kapsamında yatırım fonları ve Borsa İstanbul’daki işlemler mercek altına alındı. (Foto: ahaber.com.tr) 2024'TEN EYLÜL 2026'YA KADAR RAPORLAR SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ Başsavcılık, SPK tarafından 2024 yılından Eylül 2026'ya kadar olan dönemde Borsa İstanbul Pay Piyasasındaki bazı hisselerde manipülatif işlemlerin fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiğine ilişkin hazırlanan raporlar doğrultusunda savcılığa suç duyurularında bulunulduğuna dikkat çekti. Savcılık, kamuoyunda "fon krizi" olarak nitelendirilen süreçte birçok yatırımcının ciddi mağduriyet yaşadığını belirtti. Savcılık yazısında özellikle Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, Atlas Portföy Serbest Fon ve Hedef Portföy İkinci Serbest Fon gibi fonlara dikkat çekildi.

"İMKANSIZ TABİR EDİLEBİLECEK KAZANÇLAR" TESPİTİ Yazıda bazı fonların faaliyet ve yatırım stratejileri bakımından benzer nitelikteki fonlara kıyasla olağan dışı seviyede kazanç sağladığı belirtildi. Yatırımcıların ise SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle bu fonlara yatırım yaptığı ifade edildi. Buna rağmen bazı yatırımcıların yatırımlarının karşılığını, hatta yatırdıkları ana parayı dahi alamadan mağdur oldukları kaydedildi. Savcılık, soruşturma dosyalarında fonların bünyesinde bulunduğu portföy yönetim şirketleri, bunların hakim ortakları, yöneticileri ile bazı gerçek ve tüzel kişilerin yönlendirmeleri sonucunda "imkansız tabir edilebilecek nitelikte kazançlar" sağlayan kişi ve şirketlerin tespit edildiğini bildirdi.